¡Ú¸ÂÄê6ÁÈ¡ÛÌë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Ä«¤Ï¥É¥íー¥ó¶õ»£¡£ÆüËÜ»°Ì¾±à¡ÖÐó³Ú±à¡×¤ÇÆó¤Ä¤ÎÀä·Ê¤òÆÈÀê¤¹¤ë¡¢¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤êÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âè130²óµÇ°¤È¤Ê¤ë¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÐó³Ú±à¡×¤òÉñÂæ¤ËÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò£¶ÁÈ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÐó³Ú±àUME The Lights 2026¡×¤Î´Ñ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï¡Ö¿å¸Í¤ÎÇßÂç»È¡×¤Ë¤è¤ëÐó³Ú±àÆâ¥¬¥¤¥É¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëµÇ°»£±Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¹¥Ê¸Äâ ÆâÄí¡×¤Ç¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¦ËõÃãÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1. ¸¸ÁÛ¤ÎÌë¡§¸÷¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖÐó³Ú±àUME The Lights 2026¡×
½éÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÇß¤ÎÌÚ¡¹¤¬¡¢¸÷¤Î¥¢ー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÖÐó³Ú±àUME The Lights 2026¡×¤ò¤´´Ñ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢±àÆâ¤Ï¿§ºÌË¤«¤Ê¸÷¤È±¢±Æ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇßÎÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃÝÎÓ¤Î±À³¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤¬±é½Ð¤¹¤ë¡¢Í©¸¼¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇßÎÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
ÇßÎÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
ÌÒ½¡ÃÝÎÓ¤Î¿Í¹©¤Î±À³¤¤Ë¤è¤ë±é½Ð
2. Í¥²í¤ÊÂÚºß¡§±ØÄ¾·ë¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥Æ¥é¥¹ ¥¶ ¥¬ー¥Ç¥ó¿å¸Í¡×
¤´½ÉÇñ¤Ï¡¢¿å¸Í±ØÆî¸ýÄ¾·ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥Æ¥é¥¹ ¥¶ ¥¬ー¥Ç¥ó¿å¸Í¡×¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¤ò³ÎÌó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤âÈ¯Ãå¤¹¤ë¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹ÂçÍá¾ì¤ä¥µ¥¦¥Ê¤â´°È÷¡£¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÍâÄ«¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª´²¤®¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à
3. ¿å¸Í¤ÎÎò»Ë¤ò½ä¤ë¡§¿å¸Í¤ÎÇßÂç»È¤Ë¤è¤ëÐó³Ú±à¡ÖÉ½Ìç¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¬¥¤¥É
2ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ ¿å¸Í¤ÎÇßÂç»È¡×¤¬³§ÍÍ¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ðó³Ú±à¤ÎÀµÌç¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉ½Ìç¡×¤«¤éÆþ±à¤·¡¢ÁÏÀß¼Ô¡¦ÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤¬¹þ¤á¤¿¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±àÆâ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¸Í¤ÎÇßÂç»È¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁáÄ«¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÇß¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ðó³Ú±à¡ÖÉ½Ìç¡×
2026Ç¯ ¿å¸Í¤ÎÇßÂç»È
4. Àä·Ê¤òÆÈ¤êÀê¤á¡§¥É¥íー¥ó¤¬ËÂ¤°¡¢ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°»£±Æ
ËÜ¥×¥é¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥íー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶õ»£¤Ë¤è¤ëµÇ°»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾å¶õ¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¡£ÇßÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î»Ñ¤ò¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¡¦ÀÅ»ß²è¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µÇ°»£±Æ¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
5. »êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡§Èó¸ø³«¥¨¥ê¥¢¡Ö¹¥Ê¸Äâ ÆâÄí¡×¤Ç¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤ー¥Ä¤ÈËõÃãÂÎ¸³
Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢ÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤¬Àß·×¤·¤¿¡Ö¹¥Ê¸Äâ¡×¤Ø¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÆâÄí¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¡¢¹¥Ê¸ÄâÆâ¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÜÛ¡Ê¤é¤¯¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÛÆ¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥Õ¥§¡ÖÜÛ¡×¤ÎÛÆ¥¹¥¤ー¥Ä
ÁÇËÑ¤ÇÀ¶²í¤Ê¡Ö¹¥Ê¸Äâ¡×
¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/157315/table/3_1_ea336bd36b47158c63cf2d9d8c60716c.jpg?v=202512050328 ]
¢¨¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ð¤é¤´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Î¶¨»¿»ö¶È¤Ç¤¹¡£
Ðó³Ú±àUME The Lights 2026
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥Ê¥¤¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÐó³Ú±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹Âç¤ÊÇßÎÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÝÎÓ¤Ç¤Î¿Í¹©±À³¤¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Çß¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÐó³Ú±à¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Î¤ß ±ä¤Ù16Æü´Ö¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§18¡§00～20¡§30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì20¡§00¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Ðó³Ú±à¡Ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§Á°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å800±ß¡¡¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸400±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å1,000±ß¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡Á°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÐó³Ú±àUME The Lights 2026¡×¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È÷¡¡¡¡¹Í¡§ËÜ¥×¥é¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°£È£Ð¡§https://ume-the-lights.jp/
Âè130²óµÇ° ¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê
¿å¸Í¤ÎÁá½Õ¤òºÌ¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ä»º¤Î¡ÖÐó³Ú±à¡×¤È¡Ö¹°Æ»´Û¡×¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÇß¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Âè130²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äºÅ¤·Êª¤¬´ë²è¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë ～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Ðó³Ú±à¡¦¹°Æ»´Û
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§ÌîÅÀÃã²ñ¡¢ÉðÆ»±éÉð¡¢ÎòÂå¿å¸Í¤ÎÇß¤à¤¹¤á¡¦ÇßÂç»È¤Î½¸¤¤¡¢Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿å¸Í²«Ìç¤´°ì¹Ô¡¦¿å¸Í¤ÎÇßÂç»È¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢Ìë¡¦Çß¡¦º×2026～¿å¸Í¾ë～¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ðó³Ú±àUME The Lights 2026¤Û¤«
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§Ðó³Ú±à¡¡Âç¿Í320±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ëþ70ºÐ°Ê¾å160±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹°Æ»´Û¡¡Âç¿Í420±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ëþ70ºÐ°Ê¾å210±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤Ë¤ÏÐó³Ú±à¡¦¹¥Ê¸Äâ¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¸ø¼°£È£Ð¡§https://mitokoumon.com/ume/
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ