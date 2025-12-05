¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö¤×¤è¤×¤è ¤×¤è¤Ã¤È¤¸¤«¤ó #5¡×12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19»þ30Ê¬¤è¤êÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö¤×¤è¤×¤è ¤×¤è¤Ã¤È¤¸¤«¤ó #5¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:30¤è¤êYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥¢¥ë¥ë¤ä¥¯¥ëー¥¯Ìò¤òÌ³¤á¤ë±àºêÌ¤·Ã¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥é¥°¥Ê¥¹Ìò¤Î»°ÌÚ¾½¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¤×¤è¤Ã¤È¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Î¥³ー¥Êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ»ëÄ°¸å¤Ë¡¢¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö¤×¤è¤×¤è ¤×¤è¤Ã¤È¤¸¤«¤ó #5¡×
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:30
¢£»ëÄ°URL¡§YouTube¡§https://youtu.be/ntJ5TI3CVvQ(https://youtu.be/ntJ5TI3CVvQ)
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤Ï»öÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð±é¼Ô
MC¡§±àºê Ì¤·Ã¤µ¤ó¡Ê¥¢¥ë¥ëÌò¡¢¥¯¥ëー¥¯Ìò¤Û¤«¡Ë
¥²¥¹¥È¡§»°ÌÚ ¾½¤µ¤ó¡Ê¥é¥°¥Ê¥¹Ìò¡¢¥Ù¥ë¥Êー¥ëÌò¤Û¤«¡Ë
¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥ºÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡ºÙ»³ÅÄ ¿åµª
¢¡ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¤òÂçÊç½¸¡ª
X¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÇÈÖÁÈ¤Ø¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¤òÂçÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É·Á¼°¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡È#¤×¤è¤Ã¤È¤¸¤«¤ó¡É¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¤¼¤Ò´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Åê¹ÆÊýË¡¡§X¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡È#¤×¤è¤Ã¤È¤¸¤«¤ó¡É¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ
¡ã¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¤Ï¡ä
¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¹ñÌ±ÅªÍî¤ÁÊª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£1991Ç¯¤Ë½éÂå¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤¬MSX2ÈÇ¤È¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥àÈÇ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢1992Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥¬¤è¤ê¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¡¢¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖÈÇ¤òÈ¯Çä¡£Ã±½ã¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤µ¤é¤ËÍî¤ÁÊª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂÐÀï·Á¼°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥²ー¥àÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤ÎÄêÈÖ¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²ー¥àµ¡¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤Î³§ÍÍ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯3·î¤Ë¤ÏJeSU¡ÊÆüËÜe¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢¹ç¡Ë¸øÇ§¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥íÁª¼ê¤âÃÂÀ¸¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¸½ºß¡¢Â¿¿ô¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¤È¤Ï¡ä
¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤Î´ðËÜ¥ëー¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿´ÊÃ±¤ÊÁàºîÀ¤È¡¢Ã¯¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÏ¢º¿¤ÎÁÖ²÷´¶¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î24Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿iOSÈÇ¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢App StoreÌµÎÁÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10Æü´Ö¤Ç100Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÃ£À®¡Ê2013Ç¯5·î3Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×3,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§ ¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È
¿ä¾©Æ°ºî´Ä¶¡§ iOS 13.0 °Ê¾å¡¿Android OS 8.0°Ê¾å(64bitÃ¼Ëö)
App Store URL¡§ https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)
Google Play URL¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ 2013Ç¯4·î24Æü
²Á³Ê¡§ ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ ¥Ñ¥º¥ëRPG
¥áー¥«ー¡§ ¥»¥¬
Ãøºî¸¢É½µ¡§ (C) SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)
¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¸ø¼°X¡§ https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)
¡Ø¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)
¤×¤è¤×¤è¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)
¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¸ø¼°X¡§ https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)
¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¸ø¼°Facebook¡§ https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)
¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§ https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)
