Âçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¿·¥·ー¥º¥ó8¡Ö¶ËÌë¤ÎÀ±²Ð¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°
NetEase Games¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¡ÊiOS¡¿Android¡Ë¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥·ー¥º¥ó8¡Ö¶ËÌë¤ÎÀ±²Ð¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¹¥Èー¥êー¤ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¿Ê²½¤·¤¿ÉûËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Ãµ¸¡/À¸Â¸Í×ÁÇ¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥µー¥Ðー¤Î³«Êü¤ä¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äー¸þ¤±¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¤òÂ¿¿ô¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ËÌë¤ÎÃæ¤ÇµòÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤±¡£¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¶ËÌë¤ÎÀ±²Ð¡×³«Ëë¡ª
¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶ËÌë¤Î°Å°Ç¤Ë¤Þ¤®¤ì¤¿´¶À÷ÂÎ¤¬ÆÍÇ¡³ÐÀÃ¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤Ï·È¹Ô²ÄÇ½¤Ê¡ÖÀ±²ÐÁõÃÖ¡×¤Ç»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È½±Íè¤¹¤ë´¶À÷¼Ô¤Î·²¤ì¤ò·Þ·â¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ËËÉ±ÒµòÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿±óÀ¬Ââ¤Îº¯À×¤òÃ©¤ê¡¢¦ÁÊª¼Á¤ä¼º¤ï¤ì¤¿¿¿Áê¤ÎÃÇÊÒ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ËÌë¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ÇÌë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÌë¤ò×Ç×Ó¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¥·¥¹¥¿ー¤Î»Ñ¤â¡ÄµßºÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Èà½÷¤¬°®¤ëÈëÌ©¤¬¡¢¶ËÌë¤òÊ¤¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¥¹¥Èー¥êー¡Ö¶ä²Ï¤ÎµßºÑ - ±óÀ¬¤Î»Ä¶Á¡×
ËÜ¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÀ¬Ââ¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¶ä²Ï·×²è¡×¤ËÀø¤à½ÅÂç¤Ê¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±óÀ¬Ââ¤Ï´¶À÷¤ò¡ÈÄÌ¹Ô¾Ú¡É¤È¤·¤Æ¥¾¥ó¥Ó¤ÎÁã·ê¤ËÀøÆþ¤·¡¢³Ë¿´¥Çー¥¿¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¾À·¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÂâ°÷¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï³ÆÃÏ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÇ¤Ì³¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤Î°ÕµÁ¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢µßºÑ¤ÈìÞºá¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤Î·ëËö¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ü¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅÐ¾ì¡ªÃ×Ì¿¤Î±ð³¼¡¦½¤Æ»½÷¡§¥¿¥¤¥é¥ó¥È
¿·ÅÐ¾ì¤Î¥Ü¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÃ×Ì¿¤Î±ð³¼¡¦½¤Æ»½÷¡§¥¿¥¤¥é¥ó¥È¡×¤Ï¡¢ÀÈ¤¯¤âÌ¥ÏÇÅª¤Ê³°´Ñ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤ËÇ÷¤ê¡¢Ä©È¯¤·¤Þ¤¹¡£ÀÜ¶á»þ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¡Ö°Ö¤á¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¹¶·â¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤ÈÂç¥À¥áー¥¸¤òÈ¼¤¦¡¢È¿·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿·¥Ü¥º¤Ï»°ÃÊ³¬¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¶·â¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢À¸Â¸¤ò·ü¤±¤¿¥®¥ê¥®¥ê¤Î¶î¤±°ú¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶À÷¼Ô½±Íè¡§À¸Â¸¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡×
À¸Â¸ÀïÆ®¤ò¤è¤êÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¹âÆñÅÙ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷ÂÎ¤Î³°¸«¤äµóÆ°¤ò°ì¿·¤·¡¢ÀÚÃÇÉ½¸½¤äÊªÍý±é»»¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍÈ½Äê¤ò¶¯²½¡£²èÌÌÆâ¤ÎÅ¨¿ô¤ÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸ÄÂÎ¤´¤È¤Î¶¯¤µ¤È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅ¨¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÅ¨¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼«Æ°Æñ°×ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»²Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇÂç30¿Íµ¬ÌÏ¤Î´¶À÷¼Ô¤Î·²¤ì¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏMMO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÃµº÷¡ÖÀ±²ÐºÆÇ³¡×
·È¹Ô²ÄÇ½¤ÊÀ±²ÐÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤ë¿·¤¿¤ÊÃµº÷¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁõÃÖ¤Ï¸÷¸»¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë³Æ¼ï¥Ð¥Õ¸ú²Ì¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¡¢´í¸±ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãµº÷»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀºåÌ²½¤·¡¢¶â¸Ë¤ÎÃí»ë¡ÊFOV¡Ë¤ä±¿ÈÂ¡¦ÅêÚ³Áàºî¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¶À÷¼Ô¤Î¶Ø°è¤Î¥Ç¥¤¥êーÊó½·¡¢Áã·ê¤ÎÄ´ºº¡¢¾ðÊó¡¦»ñ¸»¤È¤¤¤Ã¤¿Ãµº÷Í×ÁÇ¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ø¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥Þ¥Ã¥×4¼ï¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢À¸»ºµòÅÀ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤äËÉ±Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¸»¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À±²Ð¶¦·ú¥·¥¹¥Æ¥à
¶ËÌëÅ±Âà¸å¡¢Á´¥µー¥Ðー¤ÇÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡ÖÀ±²Ð¶¦·ú¡×¤òÆ³Æþ¡£¥µー¥ÐーÁ´ÂÎ¤Ç¦ÁÊª¼Á¤ò¼ý½¸¤·¤ÆµðÂç¤ÊÀ±²ÐÁõÃÖ¤ÎÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÊÄ½¤Ë±þ¤¸¤ÆÌµ¿Íµ¡ÈÂÁ÷¡¢¼£ÎÅ¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¶õµ¤À¶¾ô¤Ê¤É¤Î¼ÂÍÑ²þÂ¤¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¿·¥µー¥Ðー¡Ö¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×³«Êü
½é¤Î¥êー¥¸¥ç¥óÅý¹ç¥µー¥Ðー¡Ö¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú´Þ¤à¡Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤¬Æ±°ì¥µー¥Ðー¤Ç¸òÎ®²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÆâËÝÌõµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ËÝÌõ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥µー¥Ðー¸ÂÄêÆÃÅµ
¿·µ¬¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿·¥µー¥ÐーÀßÎ©µÇ°ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¥¹¥¥Ã¥×¤ÇÂ¨¥ì¥Ù¥ë79¤Ø¡Ê¢¨³ÍÆÀºÑ¤ß¤Î½ÏÎýÅÙ¤ÏÊÝÂ¸¡Ë
¥ì¥Ù¥ë¾å¸Â²òÊü¸å¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë110¤Þ¤Ç¤Î°éÀ®¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁñ±à¡ÊÈòÆñ½ê¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤â¼«Æ°¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀïÆ®ÁõÈ÷°ì¼°¡õÂçÎÌ¤ÎÀ®Ä¹Êª»ñ¤òÌµÎÁÇÛÉÛ
¤¹¤°¤ËÀïÀþ¤Ø»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü7Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¾®ÀÚ¼ê6480¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«Í³¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¹ë²ÚÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¡ü¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë²È¡É¤òÂ¨Æþ¼ê
½ªËöÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë²á¤´¤»¤ë²¹¤«¤ÊÁñ±à¡ÊÈòÆñ½ê¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙFAQ¡Ê¸ø¼°¡Ë
https://www.lifeafter.jp/news/update/20251114/30651_1271103.html
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¥·ー¥º¥ó8¡Ö¶ËÌë¤ÎÀ±²Ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁí³Û150,000±ß¤ò»³Ê¬¤±¤¹¤ë¡Ö¶ËÌë¤ÎÀ±²ÐÁÏºî¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°Discord¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤ÏËöÀ¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤À¡£»ñ¸»¤¬¸Ï³é¤·¤¿À¤³¦¤Ç¥¼¥í¤«¤éµòÅÀ¤òÃÛ¤¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢PVE¡¿PVP¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ëー¥ë¤ÇºÇ¤âÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£2018Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤Ç2²¯°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏGoogle Play¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://mrzhna-deeplink.onelink.me/rDbk/jenb76i5
¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lifeafter.jp/
¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/lifeafter_game
¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/4vJhesSVQA
¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCZldUZ2p1w6CFBdxSMlE4ZQ
