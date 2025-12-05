¡ÚPARCELLE JEWELRY ·§ËÜÅ¹¡Û12·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー·§ËÜÅ¹(Äá²°É´²ßÅ¹ ËÜ´Û1³¬)
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷È¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿°ìÅÀÊª¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î¤ÎPARCELLE JEWELRY ·§ËÜÅ¹¡ÊÄá²°É´²ßÅ¹ ËÜ´Û1³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¥ê¥Ü¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢TRUNK SHOW¡¢Caravan¡¢STONE marche¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£·î¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢PARCELLE JEWELRY ·§ËÜÅ¹¤Ç¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
NEW ARRIVAL¢£¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡ÛChou Chou - Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤ËºÌ¤ë¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÊõÀÐ¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¡¢Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¡£
¶Ë¾®¤ÎÄÞ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀÐ¤òÎ±¤á¾å¤²¤ë¹âÅÙ¤Ê¹©Äø¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´¾Ò²ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¤´¹¥É¾¤Î¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢12·î¤è¤ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー³ÆÅ¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·§ËÜÅ¹¤Ç¤Ï12·î2Æü(²Ð)¤«¤é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï½¾Íè¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Éý¤Î°Û¤Ê¤ë¿··¿¤Î2¼ï¤âÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÇÛ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤ÎºÌ¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÆþ²Ù¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¤ª¥µ¥¤¥ºÄ¾¤·¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ç¤Ï¡¢»ØÀè¤Ë¿·Á¯¤Ê¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÅ¹¤Ç¤Î¤´¾Ò²ð¤Ï¸ÂÄê4ËÜ¤Î¤ß¡£´ü´Ö¤Ï12·î10Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü°ìÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥å¥·¥å¡§ÀÇ¹þ140,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10PG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
TOPIC¢£ ¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó ― 12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÁ´Å¹¤Ç¤Ï¡¢11·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ü¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎË¢¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÆ©¤±´¶¤ò»ý¤Ä¥ªー¥¬¥ó¥¸ーÁÇºà¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÅ»¤¦¥ê¥Ü¥ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎºÌ¤ê¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥Ü¥ó¥áー¥«ー¤ËÆÃÃí¤·¤¿¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó
JEWELRY EVENTS
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー·§ËÜÅ¹¤Ç¤Ï12·î¤â¡¢¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¥ëー¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
½øÈ×¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Î¿·ºî¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Â³¤¯¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¥ªー¥Àー¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£·îËö¤Ë¤Ï¡¢Ìó100ÀÐ¤ÎÊõÀÐ¤¬ÊÂ¤Ö¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀÄ¤Î¥ëー¥¹¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤«¤é°ìÅÀÊª¤ÎÊõÀÐ¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉý¹¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë1¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âº®»¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡Ê096-355-0080¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àDM¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PARCELLE JEWELRY ·§ËÜÅ¹ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢þ ÃæÂ¼¡Ê@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)¡Ë
¢þ ÅèÂ¼¡Ê@parcelle_tomomin(https://www.instagram.com/parcelle_tomomin/)¡Ë
¢þ Æ²Ê¡¡Ê@parcelle_yuri(https://www.instagram.com/parcelle_yuri/)¡Ë
¢£ TRUNK SHOW ― 12·î4Æü(ÌÚ)¡¦5Æü(¶â)
¤Þ¤À°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¡¢£±¤«·î¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Å¹Æ¬¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÁ´Å¹Ãæ¡¢·§ËÜÅ¹¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¿·ºî3¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ Diamond Fork Ring
¤Þ¤º¤Ï¡¢º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È´¤±´¶¤òÀ¸¤à¶õ´ÖÉôÊ¬¤Ë¤Þ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÎ±¤á¤¿Àß·×¤Ç¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Êµ±¤¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë1Î³¥Ñー¥ë¥ê¥ó¥°¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îßê¤á¤¤È¥Ñー¥ë¤Î±ð¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¤¡¢¼ê¸µ¤Ë¾åÉÊ¤ÊÉ½¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£4mm¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥ê¥ó¥°¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¥ß¥ëÂÇ¤Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¡¢¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤âÉý¹¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°
¢þ Pomponne Mosaic 4mm
¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖPomponne Mosaic¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í ¥â¥¶¥¤¥¯¡Ë¡×4mm¥µ¥¤¥º¤ò12·î¤â°ú¤Â³¤¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î6mm¡¦8mm¡¦10mm¤ËÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥Ñ¥ô¥§¤Ï¡¢ÃÏ¶â¤ÎÍ¾Çò¤Þ¤Ç¤â·×»»¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£»ØÀè¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡¢17ÀÐ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤ò°ìÀÐ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÎ±¤á¡¢¸÷¤ÎÎ³¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤È¿§ºÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¡¢Â¾¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ç¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÈÆü¾ï¤Î¥Ñ¥ô¥§¡É¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Éé¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥¶¥¤¥¯¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥â¥¶¥¤¥¯ 4mm¥µ¥¤¥º
¢£ Caravan ― 12·î11Æü(ÌÚ) ― ¥Ñー¥»¥ë¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¬³ÆÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¡£12·î¤Î·§ËÜÅ¹¤Ç¤Ï11Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤äÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
PARCELLE JEWELRY ÂåÉ½¤ÎÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ê@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)¡Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ó¥Ð¥¤¥äー¤ÎµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤â¥á¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤Ê¤É¤¬ÈëÂ¢¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤äÊõÀÐ¤ò·È¤¨¤ÆÍèÅ¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥Àー¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
º®¤ß¹ç¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¢£ STONE marche ― 12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)
Ìó100ÀÐ¤â¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÊõÀÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ëー¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Î¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12·î¤ÎSTONE marche¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌë¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀÄ¤Î¥ëー¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤ò½É¤¹¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ä¥·¥§¥êー¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Ã¸¤¤¥¤¥¨¥íー¤Ê¤É¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬»ý¤Ä±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¤Î¥ëー¥¹¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¤ä¥¿ー¥³¥¤¥º¤ÏÂçÎ³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥ë¥³¥ó¤Ï¡ÖPomponne¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ë¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î¤¢¤ï¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡¢¿¼¤¤¾¬°Ç¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¥¹¥Ô¥Í¥ë¡¢¾¯¤·¥°¥ìー¤ò´Þ¤ó¤À¥·¥ë¥ー¤Ê¥Ö¥ëー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÀÄ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ëー¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¸µ¤ÇÄ¯¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤Û¤«¡¢¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯Ëö¤òºÌ¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¥ëー¥¹¤¿¤Á
PARCELLE JEWELRY ·§ËÜÅ¹
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー·§ËÜÅ¹¤Ï¶å½£2Å¹ÌÜ¤Î¾ïÀßÅ¹¤È¤·¤Æ2024Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈËöÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾å¼Á¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¿´ÃÏ¤è¤¤ÀÜµÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§ÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾°ìÅÙ¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ Å¹Ä¹¡§ÃæÂ¼¡Ê@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)¡Ë
¢þ Å¹ÊÞ¡§¢©860-8586 ·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¼ê¼èËÜÄ®6ÈÖ1¹æ Äá²°É´²ßÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
¢þ ÅÅÏÃ¡§096-355-0080¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¢þ ¥áー¥ë¡§info@parcelle.jp
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¤è¤ê19:00¤Þ¤Ç(¶â¡¦ÅÚ¤Ï19:30¤Þ¤Ç)
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨ ±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿PARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP SHOP¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¢þ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¢þ ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¢þ ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¢þ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¢þ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://parcelle-jewelry.com/
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¢þ ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/713ofhwa
¢þ ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
PARCELLE JEWELRY ·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡§1000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ëー¥¹¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä(Í×Í½Ìó¡§03-6805-1681)
¢£ PARCELLE JEWELRY ONLINE STORE LAUNCH !
2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¡Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://parcelle-jewelry.com/)¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÂ¨ÆüÍøÍÑ²Ä¡Ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ»þ10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£