¡Ø±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ËÌºØÌ¡²è ²è¶¸¡ª²è¶Ã¡ª¡ª²è¶«¡ª¡ª¡ª¡Ù1/10¡ÊÅÚ¡Ë~3/8¡ÊÆü¡ËÈ÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¡£
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢È÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©È÷Á°»Ô¡Ë¤È»³ÍÛ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢È÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û¤Î³«´Û¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ø±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ËÌºØÌ¡²è ²è¶¸¡ª²è¶Ã¡ª¡ª²è¶«¡ª¡ª¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤È¾Î¤µ¤ì¤ë±º¾åËþ»á¤Î¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ìó200ÅÀ¤È¤½¤Î¿Þ°ÆÅù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤ÎÆ«¼§´ï9ÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿²è¶¸¿Í¡¦ËÌºØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë
¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¡Ê1760-1849¡Ë¤ÏÀ¸³¶¤Ç£³ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¡¢À¤³¦Åª¤ËºÇ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í·Ý½Ñ²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤Ï¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î³¨¼êËÜ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎåÌÌ©¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ¤È¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¸½¤«¤é½îÌ±¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥óÎÏ¤Ï¡¢19À¤µª¸åÈ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤Î·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ÍåËü¾Ý¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òåÌÌ©¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¤Ç¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤Î½¯½¸²È¤Ç¤¢¤ë±º¾åËþ»á¤Î¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÌºØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ìó200ÅÀ¤ò¸·Áª¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Þ°Æ¤Ê¤É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤ÎÆ«¼§´ï£¹ÅÀ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù»°ÊÔ¡Ô¿ýÍÙ¤ê¡Õ1815¡ÊÊ¸²½12¡ËÇ¯ ±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¸ÞÊÔ¡ÔÉÙ»Î¤È»°ÊÝ¤Î¾¾¸¶¡Õ1816¡ÊÊ¸²½13¡ËÇ¯ ±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¼·ÊÔ¡Ô°¤ÇÈ¤ÎÌÄÌç¡Õ1817¡ÊÊ¸²½14¡ËÇ¯ ±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù½½»°ÊÔ¡Ô¾Ý¤Î¼êÆþ¤ì¡Õ1849¡Ê²Å±Ê2¡ËÇ¯ ±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù½½»°ÊÔ¡Ôµûä×´ÑÀ¤²»¡Õ1849¡Ê²Å±Ê2¡ËÇ¯ ±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù½½ÆóÊÔ¡Ô½Ä¡¦²£¡Õ1834¡ÊÅ·ÊÝ5¡ËÇ¯ ±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¤ÎÆ«´ï
¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ì¡ÔÉ»Ã½·ÁÈ¡Õ1877Ç¯º¢-1904Ç¯ ¸Ä¿ÍÂ¢¡Ê°ñ¾ë¸©Æ«·ÝÈþ½Ñ´Û´óÂ÷¡Ë
¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¡ÔÄ»¤ËÃîÊ¸Âæ»®¡Õ1866-1875Ç¯ ´ôÉì¸©¸½ÂåÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û
¥¨¥¹¥«¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÔÎ®¿å¸ñÊ¸¿¼»®¡Õ19À¤µª¸å´ü-20À¤µª½éÆ¬ ¸Ä¿ÍÂ¢¡Ê°ñ¾ë¸©Æ«·ÝÈþ½Ñ´Û´óÂ÷¡Ë
³«ºÅ³µÍ×
ÆÃÊÌÅ¸¡Ø±º¾å¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ËÌºØÌ¡²è ²è¶¸¡ª²è¶Ã¡ª¡ª²è¶«¡ª¡ª¡ª¡Ù
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§È÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û 2³¬ Å¸¼¨¼¼1¡¦2¡¦3
¼çºÅ¡§È÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û¡¢»³ÍÛ¿·Ê¹¼Ò
´Æ½¤¡§±º¾å Ëþ¡Ê±º¾åÁóãÖÆ²ÂåÉ½¡Ë
´ë²è¶¨ÎÏ¡§»³·ÁÈþ½Ñ´Û¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥ï¥ó
¸å±ç¡§È÷Á°»Ô¡¢È÷Á°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡¢TSC¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ 1,000±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¦¹â¹»À¸ 800±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ ÌµÎÁ
¢¨¤½¤ÎÂ¾³ä°úÎÁ¶â¤¢¤ê¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://bizen-moa.jp/exhibition/hokusaimanga/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ê1¡Ë¹Ö±é²ñ1¡§¡ÖÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿ËÌºØ¤È¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¡×
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～
¹Ö¡¡»Õ¡§±º¾å Ëþ»á¡ÊËÜÅ¸´Æ½¤¼Ô/±º¾åÁóãÖÆ²ÂåÉ½¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§1³¬ ¹ÖÆ²
Äê¡¡°÷¡§60Ì¾¡Ê¢¨ÀèÃå½ç¡¢Í×»öÁ°¿½¹þ¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨Í×ÅöÆü´ÑÍ÷·ô¡Ë
¡Ê2¡Ë¹Ö±é²ñ2¡§¡Ö³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～
¹Ö¡¡»Õ¡§°ÂÂ¼ ÉÒ¿®»á¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍËÌºØ´Û ´ÛÄ¹¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§1³¬ ¹ÖÆ²
Äê¡¡°÷¡§60Ì¾¡Ê¢¨ÀèÃå½ç¡¢Í×»öÁ°¿½¹þ¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨Í×ÅöÆü´ÑÍ÷·ô¡Ë
¡Ê3¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿ýÍÙ¤ê¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌ¡²è¤òÏÂÄÖ¤¸ËÜ¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡×
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë(1)10:00～¡¡(2)14:00～
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å
²ñ¡¡¾ì¡§1³¬ ¹ÖÆ²
Äê¡¡°÷¡§³Æ²ó15Ì¾¡Ê¢¨ÀèÃå½ç¡¢Í×»öÁ°¿½¹þ¡¢1/23¡Ê¶â¡ËÄùÀÚ¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§300±ß
³µ¡¡Í×¡§¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù»°ÊÔ¡Ô¿ýÍÙ¤ê¡Õ¤Ï33¥Ýー¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ô¿ýÍÙ¤ê¡Õ¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿Æ°¤¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌ¡²è¤òºîÀ®¤·¡¢ÏÂÄÖ¤¸ËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¡Ö³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð¡×
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë(1)10:30～¡¢(2)13:30～ / 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë(1)10:30～¡¢(2)13:30～
²ñ¡¡¾ì¡§2³¬ Å¸¼¨¼¼1¡¦2¡¦3
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨Í×ÅöÆü´ÑÍ÷·ô¡Ë
¡Ê5¡Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥³¥ó¥µー¥È
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î³«ºÅÍ½Äê
²ñ¡¡¾ì¡§1³¬ ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§ È÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û (Bizen City Museum of Art)
½êºßÃÏ¡§ ¢©705-0001 ²¬»³¸©È÷Á°»Ô°ËÉô 1659-6
³«´Û»þ´Ö¡§ 9:00～17:00¡ÊÆþ´Û¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§ Ëè½µ·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·¡¢ÍâÊ¿Æü¤ÏµÙ´Û¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢Å¸¼¨ÂØ¤¨Åù¤Ë¤è¤ëÎ×»þµÙ´Û¤¢¤ê
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ JRÀÖÊæÀþ °ËÉô±Ø ¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢±§Ìî¥Ð¥¹¡Ö°ËÉô±ØÁ°¡×ÄäÎ±½ê¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://bizen-moa.jp/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 0869-64-1400¡ÊÈ÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û ÂåÉ½¡Ë
¢¨1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ30Ê¬¤«¤éÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏFAX¤ÇÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼èºà¿½¹þÄùÀÚ¡Û1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë17:00
È÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÈ÷Á°»ÔÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ»öÌ³¶É¡Ë
Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿È÷Á°»ÔÎ©È÷Á°¾Æ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢2025Ç¯7·î¡ÖÈ÷Á°»ÔÈþ½Ñ´Û¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë³«´Û¤·¤Þ¤¹¡£È÷Á°¾Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸½ÂåÆ«·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈþ½Ñ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÈ÷Á°»ÔÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë
¢©705-8602 ²¬»³¸©È÷Á°»Ô°ËÉô1659-6
TEL¡§0869-64-1400 / FAX¡§0869-64-1401
E-mail¡§pr@bzcularts.com