°Ç¥Ð¥¤¥È¡¦ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤ÎÌµÎÁÁêÃÌÁë¸ý¤ò¡ÖLINE¡×¾å¤Ç³«Àß
¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÈÈºá¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ²ÄÇ½
Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢Á´¿´Ï¢¤ÈÏ¢·È
ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤SNS´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É²ÃÃ´¤äÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤òÌÜ»Ø¤¹
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢LINE¥ä¥Õー¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Á´¿´Ï¢¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ä¿´ÇÛ¤´¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡ÖLINE¡×¤Î¥Èー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SNSÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï20,987·ï¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï721.5²¯±ß¤ËµÚ¤Ó¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¡ÖÂ¨Æü¸½¶â¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ÆSNS¤ä·Ç¼¨ÈÄ¾å¤ÇÊç½¸¤µ¤ì¤ë¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬10Âå¤«¤é20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤¹¢¨1¡£
¢¨1:ÎáÏÂ7Ç¯5·î9Æü¡§·Ù»¡Ä£¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ÈÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î°ÍÑ¼ÂÂÖ¡× https://www.soumu.go.jp/main_content/001008464.pdf
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢LINE¥ä¥Õー¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤¬ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÅê»ñº¾µ½¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¥Úー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¢¨2¡¢¡ÖLINE¡×¤ÎÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã»þ¤ä¡ÖLINE¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎÆþ¼¼»þ¤Ë¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¤Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î²ÃÃ´¥ê¥¹¥¯¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µºà¤ò³«È¯¡¦¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¢¨3¡¢°Ç¥Ð¥¤¥ÈÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2:¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÃí°Õ¡ª¤¢¤Ê¤¿¤òÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤à¼ê¸ý¡× https://guide.line.me/ja/security/illegal-parttimejob.html
¢¨3:2025Ç¯3·î18Æü¡ÖLINE¥ä¥Õー¡¢°Ç¥Ð¥¤¥ÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡× https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/017128/
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤ÏÄ¹´üµÙ²Ë¤Ë¤è¤ê¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¢¨4¡£
¢¨4:·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯£¹·îËö¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¸¡µó¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡× https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/kouhou.pdf
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤ËÂ³¤¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬Æü¤´¤í¤«¤é³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¾å¤ËÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ëµ¤·Ú¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î29ºÐ°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ¿¦°÷¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Î¸á¸å6»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡ÖLINE¡×¾å¤Ç¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢Á´¿´Ï¢¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤ÎSNSÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬¡¢¡ÖLINE¡×¤Î¥Èー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¥ä¥Õー¤Ï¡¢¡Ø¡ÖWOW¡×¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö¡ª¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢º£¸å¤â¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¹×¸¥¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¿®Íê¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³µÍ×
- ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
- URL¡§https://lin.ee/VvMMTJC(https://lin.ee/VvMMTJC)
- ÁêÃÌ¼õÉÕÆüÄø¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
- ÁêÃÌ»þ´Ö¡§¸á¸å6»þ ～ ¸á¸å10»þ
¢¨´ü´Ö¤ä»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¥ä¥Õー¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÅê»ñº¾µ½¤Ê¤É¤Îº¾µ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
LINE¥ä¥Õー¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ä¶µ°é·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖLINE¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÃí°Õ´µ¯
¡ÖLINE¡×¤ò°ÍÑ¤·¤¿º¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¥Úー¥¸¤òÀß¤±¡¢Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã»þ¤ä¡ÖLINE¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡×Æþ¼¼»þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¿³¤ÊÅê¹Æ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÄÌÊóµ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÀµÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://guide.line.me/ja/security/illegal-parttimejob.html
- ¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×ËÉ»ß¶µ°é
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÀÅ²¬Âç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¤Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î²ÃÃ´¥ê¥¹¥¯¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µºà¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Web¾å¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍLINE¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢LINE¥ä¥Õー¤Î¼Ò°÷¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/csr/article/056/
- ¡ÖLINE¥¹¥¥Þ¥Ë¡×¥¢¥×¥ê
¡ÖLINE¥¹¥¥Þ¥Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥«ー¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª»Å»öÃµ¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¸·³Ê¤Ê¿³ººÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢µá¿ÍÆâÍÆ¤Î´Æ»ë¡¦ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°ãË¡À¤Î¤¢¤ëµá¿Í¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¿³¤Êµá¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÏ¢Íí¤Ç¤¤ë¤è¤¦LINE¥¹¥¥Þ¥Ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://portal.line-sukimani.me/news/20241202