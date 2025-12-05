NEC¡¢IDC¼Ò¥ì¥Ýー¥È¡ÖJapan Managed Detection and Response Services 2025 Vendor Assessment¡×¤Ç¥êー¥Àー¤ËÁª½Ð
NEC¤Ï¡¢International Data Corporation¡ÊIDC¡Ë¤¬È¯´©¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¡ÖIDC MarketScape: Japan Managed Detection and Response Services 2025 Vendor Assessment¡×¡ÊIDC # JPJ53015825 ,2025Ç¯11·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤Î£±¼Ò¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ì¥Ýー¥È¡ÊÈ´¿èÈÇ¡§ÌµÎÁ¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê±ÜÍ÷´ü¸Â¡§2026Ç¯11·î6Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡ä(https://jpn.nec.com/cybersecurity/topics/2025/251205.html)
ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Þ¥Íー¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëMDR¡ÊManaged Detection and Response¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼çÍ×¥Ù¥ó¥Àー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IDC MarketScape¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡ÖÀïÎ¬¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¤¬¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¥Ù¥ó¥Àー¤òÁªÄê¤¹¤ëºÝ¤ËÎ±°Õ¤¹¤Ù¤»ö¹à¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC¤ÏËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖNEC¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¡Öcotomi¡ÊÃí1¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸À®AI¤ÎµóÆ°¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¿®ÍêÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯ÎÏ¤â¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¡×¡Ö¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤Î¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¼«¼Ò¤ÇÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤òNEC¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC Japan »³²¼Íê¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖNEC¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥¹¥¯¿ÇÃÇ¤ä¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÆâÉô´Æºº¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Äー¥ë¤â³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤ä¹¶·â¥°¥ëー¥×¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò´Þ¤à¥ê¥¹¥¯¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Cyber Intelligence & Operation Center¤ò»ÊÎáÅã¤È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤ä¥È¥ê¥¢ー¥¸¡¢Äê·¿Åª¤ÊÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤Ë²Ã¤¨¡¢SASE¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¥Çー¥¿¤ÎÁê´ØÊ¬ÀÏ¤ä¼«Æ°¼×ÃÇ¤ËAI¤äµ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê£¿ôÀ½ÉÊ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¼«Æ°ËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
º£²óÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢NEC¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢NECÆÈ¼«¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¼¡À¤Âå¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖCyIOC¡Ê¥µ¥¤¥ª¥Ã¥¯¡Ë¡ÊÃí2¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡ÊÃí3¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢NEC¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
NEC¤Ï¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖBluStellar¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é¡Ë¡×¡ÊÃí4¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÃÎ¸«¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö.JP¡ÊÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¡Ë¤ò¼é¤ë¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ê£»¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢CyIOC¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âAI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC MarketScape¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IDC MarketScape¥Ù¥ó¥ÀーÉ¾²Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëIT¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î³µÍ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄêÀÅª¤ª¤è¤ÓÄêÎÌÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¸·Ì©¤ÊºÎÅÀÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î»Ô¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ´ë¶È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ±°ì¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¿Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
IDC MarketScape¤Ï¡¢IT¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢Ç½ÎÏ¡¢ÀïÎ¬¡¢¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø¤òÍ°ÕµÁ¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤ëÌÀ³Î¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢IT¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥Ù¥ó¥Àー¤Î¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ËÏË¤ë¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤ò360ÅÙ¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë
¡Öcotomi¡Ê¥³¥È¥ß¡Ë¡×¤Ï NEC ¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À® AI ¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤Ð¤Ë¤è¤êÌ¤Íè¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤È¡×¤¬¡Ö¤ß¤Î¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À® AI ¤ò¼´¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È NEC ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://jpn.nec.com/LLM/index.html
¡ÊÃí2¡Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶îÆ°·¿¼¡À¤Âå¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹
https://jpn.nec.com/cybersecurity/service/cyioc/index.html
¡ÊÃí3¡Ë
AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー
https://www.nec-security.co.jp/company/ai_securitycenter.html
¡ÊÃí4¡Ë
¡ÖBluStellar¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é¡Ë¡×¤Ï¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÈÄ¹Ç¯¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿NEC¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÌ¤Íè¤ØÆ³¤¯²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
https://jpn.nec.com/dx/index.html
