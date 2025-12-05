MSCI¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»Ô¾ì¤ò¤Þ¤¿¤°²è´üÅª¤Ê»Ø¿ô¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
Åìµþ－2025Ç¯12·î5Æü－MSCI Inc.¡ÊNYSE: MSCI¡¢°Ê²¼¡ÖMSCI¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÈÉý¹¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Î»ëÅÀ¤òÃ±°ì¤«¤ÄÀ°¹çÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÇÅý¹ç¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÆü¼¡»Ø¿ô¡ÖMSCI¥ªー¥ë¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ü¥×¥é¥¤¥Ùー¥È³ô²Á»Ø¿ô¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»Ø¿ô¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬³ô¼°¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãーÁ´ÂÎ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¼êË¡¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ïº£¡¢Ê¬»¶¸ú²Ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤·ÐºÑÎÎ°è¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ñ»º¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ËÜ»Ø¿ô¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯»Ô¾ì¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»Ô¾ì¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´À¤³¦¤Î³ô²Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Ø¿ô¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾å¾ì³ô¼°¤ÎÁ´Åê»ñÂÐ¾Ý¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Ìó5.6ÃûÊÆ¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë±¿ÍÑ»ñ»º[1]¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×»Ø¿ô¡ÖMSCI ACWI IMI¡×¤È¡¢MSCI¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÝÍ¤¹¤ë1ËüËÜ¶á¤¤PE¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥Ñー¥È¥Êー¡ÊLP¡Ë·ÐÍ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æü¼¡¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»Ø¿ô¡ÖMSCI All Country Private Equity Index¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åý¹çÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ÎÅê»ñ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤È¡¢¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤ÎÎ¾Êý¤ò¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MSCI¤¬Í¤¹¤ë»Ø¿ô³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È¡¢¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡ÖMSCI¥ªー¥ë¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ü¥×¥é¥¤¥Ùー¥È³ô²Á»Ø¿ô¡×¤Î»Ø¿ô»»½Ð¼êË¡¤Ï¡¢MSCI¤Î»Ø¿ôÀß·×¸¶Â§¤Ë½¾¤¤¡¢»Ø¿ô¤Î¹½ÃÛ¡¦°Ý»ý¡¦¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ø¿ô¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ø¤ÎÌÜÉ¸ÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤ò15%¤ËÀßÄê¤·¡¢³Æ¹½À®»Ø¿ô¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¸å¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÆü¼¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æü¼¡¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸ÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤·¡¦¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·¤Î¹½À®»Ø¿ô¥Çー¥¿¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¤ÏÌÜÉ¸ÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏMSCI¤Î»Ø¿ô°Ý»ýÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»þ·ÏÎó¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³À¤ÈÈæ³Ó²ÄÇ½À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MSCI ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»ñ»ºÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô ¥ëー¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Þー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜ»Ø¿ô¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»Ô¾ì¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¥¢¥¯¥»¥¹À¤Î¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£MSCI¤¬Í¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Çー¥¿¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥ê¥µー¥Á¡¢¤½¤·¤Æ»Ø¿ôÄó¶¡ÎÏ¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÅý¹ç¤·¡¢Åê»ñ²È¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»ñËÜ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¢»ñ»ºÇÛÊ¬¤ò¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÅÙ¤Î»Ø¿ôÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Äー¥ë¡¢¥ê¥µー¥Á¡¢¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢MSCI¤ÎÉý¹¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢MSCI Private Assets¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å
1 2025 Ç¯ 6 ·î 30 Æü»þÅÀ¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤± AUM ¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊÌ/Ê¬ÊÌ´ªÄê¤Ë¤è¤ë AUM¡¢¥×ー¥ë/¥³¥ß¥ó¥°¥ë·¿ AUM¡¢¤ª¤è¤Ó¥ß¥åー¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤± AUM ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î¥ê¥Æー¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥¨¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥¯¥íー¥º¥É¥¨¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ AUM ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹±¿ÍÑ»ñ»º¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀèÊª¤ª¤è¤Ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾ÌÜ·ú¶Ì¡Ê¥Îー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MSCI ÆâÉô¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤ ¤Þ¤¹¡£2025 Ç¯ 6 ·î 30 Æü»þÅÀ¤Î AUM ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°´ü¤Î¿ôÃÍ¤ò¿äÄêÃÍ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MSCI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MSCI Inc.¡ÊNYSE: MSCI¡Ë¤Ï¡¢¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î»²²Ã¼Ô¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ê¥µー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤«¤ÄºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¥Çー¥¿¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡¢»Ø¿ô¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥ê¥¹¥¯¤ÈÅê»ñµ¡²ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MSCI¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¥¢¥»¥Ã¥È¥ªー¥Êー¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»Ô¾ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤äÅê»ñ²È¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶ÈË¡¿Í¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïwww.msci.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements relate to future events or performance and involve risks that may cause actual results or performance differ materially and you should not place undue reliance on them. Risks that could affect results or performance are in MSCI¡Çs Annual Report on Form 10-K for the most recent fiscal year ended on December 31 that is filed with the SEC. MSCI does not undertake to update any forward-looking statements. No information herein constitutes investment advice or should be relied on as such. MSCI grants no right or license to use its products or services without an appropriate license. MSCI MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE INFORMATION HEREIN AND DISCLAIMS ALL LIABILITY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.