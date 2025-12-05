°áÎà¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ö¥½¥À¥Æ¥ë¥é¥Ü¡×¤«¤é¡Ö¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª½ÀÆðºÞ¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ß¥¹¥È¤â½éÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥Æ¥é¥·ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°áÎà¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSODATERU Lab¡§¡Ê°Ê²¼¡§¥½¥À¥Æ¥ë¥é¥Ü¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¦¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ëー¥×*¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
½ÕÉ÷¤ËÉñ¤¦ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤ËÑ³¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¿´¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¡×¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÀö¤¦¤¿¤Ó¼Á´¶ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê°é¤Æ¤ë½ÀÆðºÞ*¹
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥½¥À¥Æ¥ë¥é¥Ü ½ÀÆðºÞ¡Ê¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¡Ë
¡ÚÍÆÎÌ¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û500mL¡¿\792¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- °áÎà¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë*¹¡ª6¤Ä¤Î¸ú²Ì¤ò´Þ¤àÂ¿µ¡Ç½½ÀÆðºÞ
ËèÆü¤ÎÀöÂõ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ËÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢6¤Ä¤Î¸ú²Ì¤Ç°áÎà¤òÁí¹çÅª¤Ë¥±¥¢¡£ÀöÂõ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÁ¡°Ý¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÎà¤Î¥¥ì¥¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÀöÂõ¥¸¥ïËÉ»ß ¡¡¡¦ 24»þ´Ö¹³¶Ý*²¡¦ËÉ½¡¡¡¦ À¸´¥¤½ÍÞÀ©
¡¦ °áÎà¤Î¥À¥áー¥¸¥±¥¢¡¡¡¦ ÀÅÅÅµ¤ËÉ»ß¡¡¡¦ ²ÖÊ´ÉÕÃåËÉ»ß
- 90%°Ê¾åÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬*³ÇÛ¹ç¤Ç°áÎà¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¥±¥¢Á¡°Ý¤Î1ËÜ1ËÜ¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËà»¤¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÀöÂõ¥¸¥ï¡¦ÌÓ¶Ì¡¦ÌÓ±©Î©¤Á¤ò¥±¥¢¡£
°áÎà¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¥´¥ï¤Ä¤¡¦¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤Ê¤É¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ë¡£
- µÛ¿åÎÏUP*⁴¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤Î¥Î¥ó¥·¥ê¥³¥ó½èÊý
¥·¥ê¥³¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¤½èÊý¤ÇÀöÂõ¸å¤â¥¿¥ª¥ëËÜÍè¤ÎµÛ¿åÀ¤ò¥ー¥×¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ä´À¤ò¤¹¤Ã¤ÈµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
°áÎà¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥Õ¥êー½èÊý
¡¦ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥êー¡¡¡¦ ·Ö¸÷ÁýÇòºÞ¥Õ¥êー¡¡¡¦ ¥¿¥ë¥¯¥Õ¥êー¡¡
¡¦ ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¥Õ¥êー¡¡¡¦ ÉºÇòºÞ¥Õ¥êー¡¡¡¦ ÌµÃå¿§¡¡¡¦ Ìµ¹ÛÊªÌý¡¡¡¡¡¡
¡ü¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ªËèÆüÀö¤¨¤Ê¤¤°áÎà¤â¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ß¥¹¥È
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥½¥À¥Æ¥ë¥é¥Ü ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ß¥¹¥È¡Ê¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¡Ë
¡ÚÍÆÎÌ¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û300mL¡¿\638¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- 99%£×½ü¶Ý*⁵¡¢24»þ´Ö¹³¶Ý¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤òÁÇÁá¤¯¾Ã½¡ª¶Ý¤ÎÁý¿£¤Ë¤è¤ë¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ä¡¢´À½¡¦¿©¤ÙÊª½¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°áÎà¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã½¡¦½ü¶Ý*⁵¡£
¤Ò¤È¿á¤¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÀÅÅÅµ¤¡¦²ÖÊ´ÉÕÃå¡¦¥·¥ï¤òËÉ»ß¡ª¥ß¥¹¥È¤¬Á¡°Ý¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¡¢ÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¡¢²ÖÊ´¤ÎÉÕÃå¡¢¥·¥ï¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
¡¦°áÎà¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤
¡¦ËèÆüÀö¤¨¤Ê¤¤¿²¶ñ¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤Ë
¡¦´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¥½¥Õ¥¡¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤Ë
¡¦¶õ´Ö¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤
°áÎà¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥Õ¥êー½èÊý
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¡¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥êー¡¡¡¦ÌµÃå¿§¡¡¡¦Ìµ¹ÛÊªÌý
¡öÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¡ö1 »ÈÍÑÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°áÎà¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡ö2 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¡ö3 ´ðºÞ½ü¤¯¡¢¿å¤ò´Þ¤à¡¡¡ö4 ¥·¥ê¥³¥ó½èÊý¡ÊÊÀ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¡¡ö5 ÆÃÄê¤Î¶Ý¡¢¾ò·ï²¼¤Ç»î¸³¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¶õ´ÖÍÑ¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
