¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
1.ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÎÌó6³ä¤¬¡È´ÊÃ±ÂçÁÝ½üÇÉ¡É¤ÇºÇÂ¿¡£°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤ÇÊÑ¤ï¤ëÂçÁÝ½ü¤ÎÌÜÅª
2.ÂçÁÝ½ü¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥Þ¤Ø¥·¥Õ¥È¡£ÍÄ»ù´ü¤Ë¡ÈÉéÃ´¤È´üÂÔ¡É¤¬¥Ôー¥¯¤Ë
3.ÂçÁÝ½ü¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¡Ö3ºÐ¡×¡È¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡É¤È¡È¿Æ¼çÂÎ¡É¤ÇÆó¶Ë²½
4.ÁÝ½ü¶µ°é¤Ï¡È°ÂÁ´À¤ÈÆñ°×ÅÙ¡É¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë
5.¡Ö´°àú¡¦·×²èÁÝ½ü¡×¤Ï¸º¾¯¤·¡Ö¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¿¨¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤âÏ¢Æ°
6.¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯ÁÝ½ü¤·¤Æ¤½¤¦¡×1°Ì¤Ï¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¡£¡È²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¡É¾ÝÄ§¤Ë
¢£Appendix
¡¦°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤Ç°Û¤Ê¤ë¡È¤¤¤Þ¤ÎÉÔ°Â¡É¡£ÀèÇÚ´ü¤Ï²È·×¡¢ÍÄ»ù´ü¤ÏÊÒÉÕ¤±¡¢¿·ÊÆ´ü¤Ï»þ´Ö
¡¦·Ð¸³¤«¤é°é¤Þ¤ì¤ë¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ë
¢£Ä´ººÇØ·Ê
Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ä²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë²È»ö¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢0～12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤ËÂçÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¡¦Ç¤¤»¤É¤¡¦ÉéÃ´´¶¡¦¿´¤ÎÊÑ²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²È»ö¤Î´°àú¤µ¤òµá¤á¤ë»þ´ü¤«¤é¡¢Æü¡¹¤ò²ó¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÈÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤ÂçÁÝ½ü¡É¤Ø¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤°é»ù´ü¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡È¿È¤Î¾æÂçÁÝ½ü¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ººÃÏ°è¡Û¡¡Á´¹ñ
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û¡¡0～12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢É×¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ
¡Ú¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡Û988¿Í
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û¡¡2025Ç¯11·î14Æü(¶â)～11·î18Æü(²Ð)
¡ÚÎ±°Õ»ö¹à¡Û¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÆÀ¤Âå¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡§Âè°ì»Ò¤Ë0-2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÊì¿Æ¡¡327Ì¾
¡¦ÍÄ»ù¥Þ¥Þ¡§Ëö¤Ã»Ò¤Ë3-6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÊì¿Æ¡¡330Ì¾
¡¦ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¡§Ëö¤Ã»Ò¤Ë7-12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÊì¿Æ 331Ì¾
¢¨¥°¥é¥ÕÆâ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
¢¡°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ»þ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜÆâÍÆ¤ÎÅ¾ºÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥¥·¥¯¥êー¥óÄ´¤Ù¡×¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕµ¤Î¤¦¤¨¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤¿³Æ°é»ù¥¹¥Æー¥¸ÊÌ¤Þ¤È¤á
¡Ú¿·ÊÆ¥Þ¥Þ(0～2ºÐ)¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤Î¼é¤ê¤ÎÁÝ½ü´ü
¡¦ÂçÁÝ½ü¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ
¡¦¡È´°àú¡¦·×²èÁÝ½ü¡É¤ò¼êÊü¤¹
¡¦ÉÔ°Â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²È»ö°é»ù¤ÎÎ¾Î©¡×¤Ê¤É¡¢¡È»þ´ÖÉÔÂ¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ä
À¸³è¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»þÃ»¤ä¸úÎ¨²½¤Î¹©É×¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¡£
¡ÚÍÄ»ù¥Þ¥Þ(3～6ºÐ)¡Û¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¯¡¢µá¤á¤ë¤Î¤Ï¸úÎ¨¤È¶¨ÎÏ
¡¦ÂçÁÝ½ü¤Ï¡È¼«Ê¬Ãæ¿´¡É¤Ç¡¢É×¤Ø¤Î¡È¥â¥ä¤Ã¤ÈÎ¨¡É¤¬ºÇÂ¿
¡¦¡ÖÁÝ½ü¡¦ÊÒÉÕ¤±¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Çº¤ß
»Ò¤É¤â¤¬¡È¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡É»þ´ü¤Ê¤À¤±¤Ë²È¤ÎÃæ¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢´°àú¤Ïµá¤á¤º¡¢¡È¤É¤¦²ó¤¹¤«¡É¤¬²ÝÂê¡£
¡ÚÀèÇÚ¥Þ¥Þ(7～12ºÐ)¡Û²È»ö¤â°é»ù¤âÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤´ü
¡¦ÂçÁÝ½ü¡È´ÊÃ±ÇÉ¡É¤¬ºÇÂ¿
¡¦ÉºÇòºÞ¤Ê¤É¡È¶¯¤¤±ø¤ìÂÐ±þ¡É¤¬Áý²Ã
¡¦ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö²È·×¡×
¡È´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤¬ºÇ¤âÄêÃå¤·¡¢ÁÝ½ü¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À®½Ï¡£»þÃ»¡¦¸úÎ¨²½¡¦²ÈÅÅ³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¡È¿È¤Î¾æÂçÁÝ½ü¡É¤¬¼«Á³¤È´°À®¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¡£
1¡¥ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÎÌó6³ä¤¬¡È´ÊÃ±ÇÉ¡É¤ÇºÇÂ¿¡£°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤ÇÊÑ¤ï¤ëÂçÁÝ½ü¤ÎÌÜÅª
¥°¥é¥Õ1
0～12ºÐ¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤Ë¡¢Ç¯ËöÂçÁÝ½ü¤äÉáÃÊ¤Î¤ªÁÝ½ü¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¡¦²ÈÂ²´Ø·¸¤äº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÂçÁÝ½ü¤Î¼Â»Ü·¹¸þ¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÁÝ½ü¤Î¼Â»ÜÍ½Äê¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ8³äÄ¶¤È¹â¤¯¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¹â¤¯¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¬57.7¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡ÈÂçÁÝ½ü¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯¡É¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Õ2
´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡È»þ´Ö´¶³Ð¡É¤ä¡È¿´¤ÎÍ¾Íµ¡É¤Î°ã¤¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û¿·ÊÆ¥Þ¥Þ(0～2ºÐ)
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡È¼é¤ê¤ÎÁÝ½ü¡É¤¬Ãæ¿´
¡ûÍÄ»ù¥Þ¥Þ(3～6ºÐ)
¡¦¡Ö½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤¬ÌÌÅÝ¡×¡ÖµÙÂ©¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÍ¾Çò¤¬¤Ê¤¤¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú´¶¡É¤¬È¿±Ç
¡ûÀèÇÚ¥Þ¥Þ(7～12ºÐ)
¡¦¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö´¨¤¯¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²È»öÉé²Ù¤Î¡È¸½¼Â¡É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬¾å°Ì
¥°¥é¥Õ3
¼¡¤Ë¡¢ÂçÁÝ½ü¤¬´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤Î¤³¤Þ¤áÁÝ½ü¡×¡Ö»È¤¤¼Î¤ÆÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÇÌò³äÊ¬Ã´¡×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÈÄÒ¤±¤ª¤ÊüÃÖ¡É¤Ç¸úÎ¨²½¡×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É²ÈÅÅÇ¤¤»¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¡Ö¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¹©É×¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥Þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÝ½ü¤Ï¡¢¡È°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂçÁÝ½ü¤Î¹ÔÆ°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥ÂçÁÝ½ü¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥Þ¤Ø¥·¥Õ¥È¡£ÍÄ»ù´ü¤Ë¡ÈÉéÃ´¤È´üÂÔ¡É¤¬¥Ôー¥¯¤Ë
¥°¥é¥Õ4
ÂçÁÝ½ü¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï¡¢°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¡È¥Þ¥Þ¼çÆ³¡É¤Ø¤È½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÈÍÄ»ù¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¤â¡ÈÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Ç48.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó´ü¤ÏÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤¿¤á¡¢É×ÉØ¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ5
Q.ÂçÁÝ½ü¤Î¤È¤¡¢É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿ÍýÍ³(FA)¢¨°ìÉôÈ´¿è
¡û¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Æ¥â¥ä¤Ã¤È
¡¦·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢1Æü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤À¤±(¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦30Âå)
¡¦¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤À¤±¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡£²È¤Ï¹¤¤¤«¤éÁÝ½ü²Õ½ê¤Ê¤ó¤Æ»³¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ë(¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦30Âå)
¡¦Ìµ·×²è¤Ç¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤(ÍÄ»ù¥Þ¥Þ¡¦40Âå)
¡¦ÁÝ½ü¤ÎÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡£»ä¤äÌ¼¤¿¤Á¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤(ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¡¦40Âå)
¡û»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡ªÅ¬Åö¤Ç¥â¥ä¤Ã¤È
¡¦»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤¬¥â¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤(¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦20Âå)
¡¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¿å¤¬¤À¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöºÞ¤òÁ´Éô¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤(ÍÄ»ù¥Þ¥Þ¡¦30Âå)
¡¦¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¿å¾ì¤òÈò¤±¤ë¡£´¨¤¤¤È¤³¤ò·ù¤¬¤ë(ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¡¦40Âå)
¡ûµÕ¤Ë»Ø¼¨¡¦»ØÅ¦¤µ¤ì¥â¥ä¤Ã¤È
¡¦É×¤Î¥Úー¥¹¤Ç»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤º¥â¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë(¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦20Âå)
¡¦¤³¤Ã¤Á¤¬¤ä¤Ã¤¿½ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤«»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ë(ÍÄ»ù¥Þ¥Þ¡¦30Âå)
¡¦ÉáÃÊ½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÉ×¤¬ÁÝ½ü¤·¡Ö¤³¤³¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿(ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¡¦40Âå)
ÍÄ»ù¥Þ¥Þ¤ÏÂçÁÝ½ü¤¬¡Ö¼«Ê¬Ãæ¿´(55.0¡ó)¡×¤ÇºÇÂçÃÍ¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤Ø¤Î¡È¥â¥ä¤Ã¤È·Ð¸³¡É¤â75.9¡ó¤È°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö¸úÎ¨¤¬°¤¤¡×¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖµÕ¤Ë»Ø¼¨¡¦»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
É×¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤´ü¤¬¥Ôー¥¯¤Ç¤¢¤ëÍÄ»ù¥Þ¥Þ¤Ï¡¢É×¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÏÄü¤á´ó¤ê¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤ÏÉ×¤¬¶¨ÎÏÅª¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¬¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔËþ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤Ë¥Þ¥Þ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÉ×¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤ÎÊÑ²½¡É¤¬ÁÝ½ü¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥ÂçÁÝ½ü¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¡Ö3ºÐ¡×¡È¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡É¤È¡È¿Æ¼çÂÎ¡É¤ÇÆó¶Ë²½
¥°¥é¥Õ6
É×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÂçÁÝ½ü¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÈÍÄ»ù¥Þ¥Þ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬½é¤á¤ÆÂçÁÝ½ü¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿Ç¯Îð¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö3ºÐ～5ºÐ¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î4³ä¤òÀê¤á¡¢Ì¤½¢³Ø´ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡×²ÈÄí¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê26.1¡ó¡Ë¡×¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤ÀÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¡¢¥Úー¥¹¤¬Íð¤ì¤ë¡¢¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÁÝ½ü¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÈÁá¤á¤Ë´¬¤¹þ¤ß»Ï¤á¤ë²ÈÄí¡É¤È¡È¿Æ¼çÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ë²ÈÄí¡É¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÂçÁÝ½ü¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¡ÖÀµ²ò¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¢ÁÝ½ü¶µ°é¤Ï¡È°ÂÁ´À¤ÈÆñ°×ÅÙ¡É¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë
¥°¥é¥Õ7
Â³¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÂçÁÝ½ü¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¤ÁÝ½ü¡×¤È¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÝ½ü¡×¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤ËÌÀ³Î¤ÊÀþ°ú¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤¤»¤¿¤¤ÁÝ½ü¤Ë¤Ï¡ÖÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à(75.8¡ó)¡×¡¢¡Ö¥Æー¥Ö¥ë¤äÃª¤Î¿¡¤ÁÝ½ü(72.5¡ó)¡×¡¢¡Ö¾²¤ÎÁÝ¤ÁÝ½ü¡¦ÁÝ½üµ¡¤¬¤±(69.3¡ó)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È°ÂÁ´¤Ç´ÊÃ±¡¦Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ë¡ÉÁÝ½ü¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¡ÖÉôÊ¬Åª¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤Î¹ç»»)
°ìÊý¤ÇÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÝ½ü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉºÇòºÞ¤äÀöºÞ¤ò»È¤¦ÁÝ½ü(56.4¡ó)¡×¡¢¡Ö¥È¥¤¥ìÁÝ½ü(48.6¡ó)¡×¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¿©Âî¤Þ¤ï¤ê(44.6¡ó)¡×¤È¡¢±ÒÀ¸¥ê¥¹¥¯¤ä°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤ÊÎÎ°è¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤â¡Ö´í¸±À¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ÏÇ¤¤»¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5¡¥¡Ö´°àú¡¦·×²èÁÝ½ü¡×¤Ï¸º¾¯¤·¡Ö¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¿¨¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤âÏ¢Æ°
¥°¥é¥Õ9
¥°¥é¥Õ10
¼¡¤Ë¡¢°é»ù¥¹¥Æー¥¸ÊÌ¤Ë¡ÖÁý¤¨¤¿ÁÝ½ü¡×¤È¡Ö¸º¤Ã¤¿ÁÝ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡È´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°ÊÑ²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤ÆÁý¤¨¤¿ÁÝ½ü¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡È¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¡É¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤ÆÁý²Ã¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¿¡¤¯¡×¡ÖÆ°Àþ¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ±»þ¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÁÝ½ü¤¬¡¢°é»ù´ü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö´°àúÁÝ½ü¡×¡Ö·×²èÁÝ½ü¡×¤Ï¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¸º¾¯¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Î3³ä¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤Æº£¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¸³è¥ê¥º¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ÁÝ½ü¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë¼êÊü¤¹·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÝ½ü¤ÎÁý²Ã¹àÌÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿¨¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤¬Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿·ÊÆ¥Þ¥Þ(0～2ºÐ)
¡¦ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¿²¶ñ¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÀöÂõ¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¾²ÁÝ½ü¤ÎÁý²Ã
¡ûÍÄ»ù¥Þ¥Þ(3～6ºÐ)
¡¦¥È¥¤¥È¥ì³«»Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤¬Áý²Ã
¡ûÀèÇÚ¥Þ¥Þ(7～12ºÐ)
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀöÂõ¤¬¸º¾¯
¡¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾åÍú¤¤ä³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´À¡¦Å¥±ø¤ì¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤êÉºÇòºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¡È¶¯¤¤±ø¤ì¡ÉÂÐ±þ¤¬Áý²Ã
À¸³èÆ°Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÁý¤¨¤ëÁÝ½ü¡×¤â¡Ö¸º¤ëÁÝ½ü¡×¤â¼«Á³¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢´°àú¼çµÁ¤ò¼êÊü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄí¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤ØÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6¡¥¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯ÁÝ½ü¤·¤Æ¤½¤¦¡×1°Ì¤Ï¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ¡£¡È²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤à¡É¾ÝÄ§¤Ë
¥°¥é¥Õ11
¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯ÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¡×¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦ÄÔ´õÈþÉ×ºÊ(Á´ÂÎ39.9¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Î²È»ö¤ä°é»ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤¯ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÍýÁÛÁü¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÉ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾±»ÊÃÒ½Õ¡¦Æ£ËÜÈþµ®É×ºÊ(26.1¡ó)¡×¡¢¡ÖDAIGO¡¦ËÌÀî·Ê»ÒÉ×ºÊ(22.6¡ó)¡×¤Ç¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç²È»ö¤ò¥·¥§¥¢¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëÉ×ÉØ¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´°àú¡×¤«¤é¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿È¤Î¾æÁÝ½ü¡×¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤¨¤ëÇº¤ß¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¡È¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÁÝ½ü¤äÆü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°é»ù´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²È»ö¤ò·Ú¤¯¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¡È»þÃ»¡¦¸úÎ¨²½¡É¤Î¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÁÝ½ü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÈÄí¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿È¤Î¾æÂçÁÝ½ü¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÈÃ£À®´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¡¢¡ÈÂçÁÝ½ü¥Ç¥Ó¥åー¡É¤µ¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¤ÁÝ½ü¡×¤È¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÝ½ü¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÝ½ü¤ò¾¯¤·¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥ó¥Í¥¹¥È1µé¡¡ÅÄî´ ¸¬»Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³ÈÎÇäÂ¥¿ÊÉôÄ¹·ó¡¢¡Ö¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¡×¤Î¸ø¼°SNS¤Î¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¡£DM¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²È»ö¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²È»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¡ª¤È¤¤¤¦¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é²È»ö(R)¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Î¿Í
¤ª¼êÅÁ¤¤¤ÇÃ£À®´¶¤òÆÀ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Ç¤â¡¢Æñ¤·¤¯¤Æ´í¸±¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»×¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬É½¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃ£À®´¶¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¤ÁÝ½ü¡×1°Ì¡¡ÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤¿¤¿¤à/ÊÒÉÕ¤±¤ë
ÀöÂõÊª¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤¿¤¿¤á¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥ó¥¬ー¤ä¥Ô¥ó¥Á¤ËÀöÂõÊª¤òÄß¤ë¤·¤¿¤é¡¢À¸ÃÏ¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥Ã¡ª¡×¤ÈÄ¥¤ê¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é´³¤¹¤À¤±¡£·Á¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´¥¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ»¶ñ¤â°ìÀÚÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à
¢£¡ÖÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁÝ½ü¡×1°Ì¡¡ÉºÇòºÞ¤äÀöºÞ¤ò»È¤¦ÁÝ½ü
ÉºÇòºÞ¤äÀöºÞ¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Î²óÅú¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉºÇòºÞ¤Ï¡Ú»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡Û¡¢ÀöºÞ¤Ï¡ÚÃæÀÀöºÞ¡Û¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â»É·ã¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¡¢³î¤Ä¡¢ÍÑÅÓ¤â¹¤¤¤¿¤á»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÀöºÞ¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÃ£À®´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡¦ÃæÀÀöºÞ
¢£Appendix
¡ü°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤Ç°Û¤Ê¤ë¡È¤¤¤Þ¤ÎÉÔ°Â¡É¡¡ÀèÇÚ´ü¤Ï²È·×¡¢ÍÄ»ù´ü¤ÏÊÒÉÕ¤±¡¢¿·ÊÆ´ü¤Ï»þ´Ö
¥°¥é¥Õ12
»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁÝ½ü¹ÔÆ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¡È¿´¤ÎÉéÃ´¡É¤Ë¤â¡¢°é»ù¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¿·ÊÆ¥Þ¥Þ(0～2ºÐ)
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç²È»ö¤âµÙÂ©¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤(46.5¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦¤µ¤é¤ËÈæ³ÓÅª¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÉÔ°Â¡¦¿´ÇÛ¤´¤È¤¬Â¿¤¤
¡ûÍÄ»ù¥Þ¥Þ(3～6ºÐ)
¡¦¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ä¡È¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢²È¤¬»¶¤é¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤(35.5¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Î¡È²ó¤é¤Ê¤µ¡É¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë
¡ûÀèÇÚ¥Þ¥Þ(7～12ºÐ)
¡¦½¬¤¤»ö¤ä³Ø¹»´ØÏ¢¤Î»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â(37.5¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦²È·×´ÉÍý¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬Âç¤¤ÊÇº¤ß¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë
Â¾¤Ë¤â¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤ÎÌó4³ä¤¬¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÎ¾Î©¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤Ï17.8¡ó¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬È¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èº£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆ¤â¼«Á³¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü·Ð¸³¤«¤é°é¤Þ¤ì¤ë¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ë
¥°¥é¥Õ13
¡ÖÉÔ°Â¡¦¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬»þ´ÖÉÔÂ¡×¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤¬º¤Æñ¡×¤Ê¤ÉÁ´ÂÎÅª¤ËÉÔ°Â¹àÌÜ¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢ÉÔ°Â¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÇÚ¡¦ÍÄ»ù¥Þ¥Þ¤¬¡È¿·ÊÆ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÍÄ»ù¥Þ¥Þ(3～6ºÐ)
¡¦¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¥Úー¥¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(30.6¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦¡È»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°é»ù¡É¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¿´¤Î½ÀÆðÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë
¡ûÀèÇÚ¥Þ¥Þ(7～12ºÐ)
¡¦¡ÖÁÝ½ü¤ä²È»ö¤Î´°àú¤µ¤òµá¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿(36.0¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤¬°ÂÄê¤·¡¢´°àú¤ò¼«Á³¤È¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë
¥°¥é¥Õ14
¡Ö¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î°Â¿´¡É¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÍÄ»ù¥Þ¥Þ(3～6ºÐ)
¡¦¡ÖÈè¤ì¤¿¤éµÙ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç(36.4¡ó)¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÎÎÏÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤µ¤¬¥Ôー¥¯¡É¤Ç¤¢¤ëÍÄ»ù¥Þ¥Þ¤é¤·¤¤»ëÅÀ
¡ûÀèÇÚ¥Þ¥Þ(7～12ºÐ)
¡¦¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç(40.8¡ó)¤¬ºÇÂ¿
¡¦»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤è¤ê¡È¿´¤ÎÍ¾Íµ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤
À½ÉÊ³µÍ×
¢£¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó(º¸¤«¤é)
(1)¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 500g¡¡¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§500g¡¡¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§680±ß(ÀÇÈ´)
(2)¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 1,500g¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§1,500g¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,500±ß(ÀÇÈ´)
(3)¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 1,000g¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§1,000g¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,180±ß(ÀÇÈ´)
(4)¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 2,000g¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§2,000g¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇÈ´)
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡¦»ÀÁÇ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÉºÇò¡¦¾Ã½(¢¨1)
¡¦½ü¶Ý(¢¨2)
¡¦¿§ÊÁÊª¤Ë¤â»È¤¨¤ë(¢¨3)
¡¦¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ê¤¤
¡¦°áÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ä¸¼´Ø¡¢¤ªÉô²°¤Î¾²¤Ê¤É²ÈÃæ»È¤¨¤ë
¢¨1¡¦¡¦¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ø¤ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤¬Íî¤Á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2¡¦¡¦¡¦ÉÛÀ½ÉÊ¤ò1»þ´Ö°Ê¾åÄÒ¤±¤ª¤¤·¤¿¾ì¹ç(¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ò½ü¶Ý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)¡£
¢¨3¡¦¡¦¡¦É¬¤ºÀöÂõÉ½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¤È¤Ï
1997Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ÀöºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï1999Ç¯¤Ë¾åÎ¦¡¢»ÀÁÇ¤ÎË¢¤Ç°áÎà¤Î¥·¥ß¡¦±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Î»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÎà¡¢¿©´ï¡¢¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢²È¤¸¤å¤¦¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ó¤È¤·¤¿»É·ã½¤âÌµ¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.oxicleanjapan.jp/
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ólogo