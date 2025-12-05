ovgo BakerÊ¡ÂÞ¡ÚHAPPY BAKE Ê¡ÂÞ2026¡ÛÂ¿¼ïÎà¤Î¥Ù¥¤¥¯¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹ÁÇºà¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ù¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Öovgo Baker¡Ê¥ª¥Ö¥´ ¥Ù¥¤¥«ー¡Ë¡×¤Ï¡¢
¿·Ç¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÊ¡ÂÞ HAPPY BAKE Ê¡ÂÞ2026¤Îº£Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¡ÉÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¡É¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¤³¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¿Íµ¤¤Î¥Ù¥¤¥¯¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ç¯Ëö¤À¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥ー¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Îー¥é¤Ê¤É¡¢¥¯¥Ã¥ー°Ê³°¤Ë¤â¡Èovgo¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡É ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤ËËèÇ¯¹±Îã¤Î¤ª¤Þ¤±¤Ä¤¤ÎBOX¤â¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥ë¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤éÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¢§µÍ¤á¹ç¤ï¤»¾¦ÉÊ¢§
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¡3¸Ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Îー¥é¡¡3ÂÞ
¡¦¥ß¥Ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¡¡3Ëç
¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥ー¡¡3¸Ä
¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É
¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É
Íñ¤ä¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Ã¤È¤ê¡¢²¹¤á¤ë¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¡£
¤½¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¡ª
¥³ー¥Òー¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Îー¥é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Îー¥é
¿©ÊªÁ¡°Ý¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ªー¥È¥ßー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Îー¥é¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª
¾®ÇþÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー»ÅÍÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¤ä¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤¬¥´¥í¥Ã¤ÈìÔÂô¤Ë¿©´¶¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥èー¥°¥ë¥È¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¡ý
¥ß¥Ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×
¥ß¥Ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×
¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤No1¤Î¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¡ª
¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥âー¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥Ö¥ë¥Ã¥ー
¥Ö¥ë¥Ã¥ー
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤È¥¯¥Ã¥ー¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤¿Brookie¡ª
¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»¸ü¤µ¤¬ÀäÌ¯¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡¦¥µ¥¤¥È
Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://ovgobaker.com/products/happy-bake2026
³ô¼°²ñ¼Òovgo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òovgo¤Ï¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·è¤¹¤ëSocially Conscious Brand ¤Ç¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¡Éorganic, vegan, gluten-free as options¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¿¢ÊªÀ¡¢¤«¤Ä¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¢¹ñ»º¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ù¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Öovgo Baker¡×¤òÅ¸³«¡£ ¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ä¸¶½É¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë4 Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022 Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Î¼èÆÀ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëB Corp Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://ovgobaker.com/