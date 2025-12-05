¡ÚÂç´Ý°²²°Å¹¡ÛJ.¥Õ¥í¥ó¥È¡ß¥³¥áÊ¼¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼èÀìÌçÅ¹¡ÒMEGRUS (¤á¤°¤é¤¹)¡Ó12·î12Æü(¶â) ¤Ë¥ªー¥×¥ó
J.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò (°Ê²¼¡¢JFR)¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥áÊ¼ (°Ê²¼¡¢¥³¥áÊ¼)¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJFR & KOMEHYO PARTNERS (°Ê²¼¡¢JFKP)¤Ï¡¢12·î12Æü(¶â)¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¡ÒMEGRUS (¤á¤°¤é¤¹)¡Ó¤òÂç´Ý°²²°Å¹¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒMEGRUS¡Ó¤È¤Ï
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¼è°·ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢»þ·×¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥É°áÎÁ¡¢¶â¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡¦µ®¶âÂ°¡¢Èþ½Ñ¡¦¹üÆ¡ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉôÇã¼è½ü³°ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ Å¹ÊÞÇã¼è¤ÎÎ®¤ì
£±. ÍèÅ¹Í½Ìó¡§ÍèÅ¹Í½ÌóWEB¥Úー¥¸¤â¤·¤¯¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ÍèÅ¹¡¦¼õÉÕ¡§Å¹ÊÞ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³. ººÄê¡¦¤ª¸«ÀÑ¤ê¡§MEGRUS¤Î´ÕÄê»Î¤¬¤ªÉÊÊª¤ÎººÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ººÄêÃæ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´. ¤ª»ÙÊ§¤¤¡§¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¶â¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤ª¿¶¹þ¤ß¤Ë¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ººÄê¶â³Û¤Ë¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ªÉÊÊª¤ÎÊÖµÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÒMEGRUS¡ÓÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÒMEGRUS¡Ó¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤ÏÉ´²ßÅ¹¶È³¦¤Ç¤Ï½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÒMEGRUS¡Ó¤´À®Ìó¤ÎÆÃÅµ
£±. Âç´Ý¾¾ºä²°¥«ー¥É¤Þ¤¿¤ÏÂç´Ý¾¾ºä²°¥¢¥×¥ê¤´Äó¼¨¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢Çã¼èÂå¶â¤òÂç´Ý¡¦¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¾¦ÉÊ·ô¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢20,000±ß¤´¤È¤Ë500±ßÊ¬¤ÎÂç´Ý¡¦¾¾ºä²°¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¸½¶â¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÁª¤Ù¤ëÂÎ¸³¥×¥ì¥¼¥ó¥È (¢¨£².¡¢£³.¤É¤Á¤é¤«1ÅÀ)¡Û
£². 20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ØÍ¶¤¦¡¢¡ÒOtonami¡Ó¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÒOtonami¡Ó¤Ï¡¢ÃãÆ»¤ä¹áÆ»¡¢Ç½³Ú¤ä½ñ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤«¤é¡¢Èþ¿©¡¢·úÃÛ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Ê¸²½¶µÍÜ¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡É¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤Ï¡¢Çã¼è¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÒOtonami¡Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥®¥Õ¥È¤ä¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ 20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢5,500±ßÊ¬¤ÎOtonami¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡þ 50Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢11,000±ßÊ¬¤ÎOtonami¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡þ 100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢33,000±ßÊ¬¤ÎOtonami¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎMEGRUSÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³. 20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡ÒAnotherADdress¡ÓÂÎ¸³¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÉ´²ßÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¹ñÆâ³°440°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ·¤¨¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÒAnotherADdress¡Ó¡£ËèÆü¤ÎÁõ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÎ¹¹Ô¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Þ¤Ç¡¢TPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾å¼Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤Ï¡¢Çã¼è¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÒAnotherADdress¡Ó¤Î¤´ÍøÍÑÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ 20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢1¥«·î´Ö¤ÎLIGHT¥×¥é¥óÂÎ¸³¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ÄÌ¾ï·î³Û5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥×¥é¥ó
¡þ 50Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢1¥«·î´Ö¤ÎSTANDARD¥×¥é¥óÂÎ¸³¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ÄÌ¾ï·î³Û12,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥×¥é¥ó
¡þ 100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤Ç¡¢3¤«·î´Ö¤ÎSTANDARD¥×¥é¥óÂÎ¸³¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨ÄÌ¾ï·î³Û12,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ß 3¤«·î¥×¥é¥ó
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎMEGRUSÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒMEGRUS¡Ó¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡¢°¦Ãå¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¼¡¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤á¤¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÁªÂò¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¥µー¥¥å¥éー¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î½Û´Ä¤ÎÎØ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ J.¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¢¥Ñ¥ë¥³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー»ö¶È¡¢·èºÑ¶âÍ»»ö¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ËÉ´²ßÅ¹15Å¹ÊÞ¡¢¥Ñ¥ë¥³15Å¹ÊÞ¡¢GINZA SIX¤òÅ¸³«¤·¡¢Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¡¢¥Ñ¥ë¥³¤Ê¤É¥°¥ëー¥×¤ÇÍ¥ÎÉ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§J ¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2007Ç¯9·î3Æü
ÂåÉ½¡§¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Ìî ·½°ì
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂÏ»ÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ
URL¡§https://www.j-front-retailing.com/
¢£ ¥³¥áÊ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ê¥ìー¥æー¥¹¤ò»×ÁÛ¤«¤éÊ¸²½¤Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Ë¥ê¥æー¥¹¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÇã¼èÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£ÀìÍÑ¤Î´ÕÄê»Î¤ÈAI¤Ê¤É¤Î¥ê¥æー¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿¿´æÈ½Äê¤äÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¾¦ÉÊ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¿®ÍÑ¤ò¤Î¤»»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥áÊ¼
ÀßÎ©¡§2020Ç¯5·î (ÁÏ¶È1947Ç¯)
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³Æâ Í´Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü»°ÃúÌÜ25ÈÖ31¹æ
¢£ JFR & KOMEHYO PARTNERS ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JFR¤È¥³¥áÊ¼¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¡ÒMEGRUS¡Ó¤òÂç´Ý¡¢¾¾ºä²°¡¢¥Ñ¥ë¥³¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¼è¤ê¡¢¥³¥áÊ¼¤Ë²·Çä¤ê¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò JFR & KOMEHYO PARTNERS
ÀßÎ©¡§2025Ç¯3·î
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼³À ÆÁÂº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®°ìÃúÌÜ24ÈÖ4¹æ
½Ð»ñÈæÎ¨¡§J. ¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° 51%¡¢¥³¥áÊ¼ 49%
URL¡§https://jfkp.co.jp/