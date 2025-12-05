¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥°¥ì¥¹¤¬´ë²è¤¹¤ë¥½¥í¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°´ë²è¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡Ù¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBeit¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Öー¥±¡¦¥°¥Ã¥º¤òÄó¶¡
´ÑÍÕ¿¢Êª¤È²Ö¤ÎD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDomuz¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÌÚ¹°µ®¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥°¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÉðÍ¥¡Ë¤¬´ë²è¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖShining Moments Produced by Beit¡×¤Î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Öー¥±¤ª¤è¤Ó¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²èÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.petitwedding.com/LP/collaboration-260124/
Domuz¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ
Domuz¤ÏËÜ´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Beit¡ÊÂë¾ë¶³Æó¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡¢ÅÏÊÕ¤ß¤Î¤ê ¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊÌ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤È¥¤¥áー¥¸¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²Ö¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
(1) ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Öー¥±¡Ê¥½¥í¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥×¥é¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¥½¥í¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥×¥é¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Beit¤Î3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Öー¥±¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ë¤Æ¥Öー¥±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤ÏµÇ°¤Î½Ö´Ö¤òÄ¹¤¯»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Öー¥±¤ò¼«Âð¤Ø¸åÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Âë¾ë¶³Æó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥±
¥Ô¥¨ー¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥±
ÅÏÊÕ¤ß¤Î¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥±
(2) ¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¤Î¥¬¥é¥¹¥°¥Ã¥º¡Ê²ñ¾ì¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ë
¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢Beit¤Î3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¤Î¥¬¥é¥¹¥°¥Ã¥º¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Beit¤Î3¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¥°¥Ã¥º
º£¸å¤ÎIP¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖIT¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ß¤É¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤È²Ö¤ÎEC¡Ö¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¢Êª¡¦²Ö¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö²Ö¡×¤ÏµÇ°Æü¤äÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ´ë²è¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCreativeGain¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¶¶Î¼ÂÀ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë²è³«È¯¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒDomuz¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖIT¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ß¤É¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä²Ö¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑÍÕ¿¢Êª¤È²Ö¤ÎEC¡Ö¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¡×¤È¡¢²Ö¤»º¶È¸þ¤±²·¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥Ï¥Ê¥¤¥Á¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒDomuz
½êºßÃÏ ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¾®¿ù¸æÅÂÄ®£²ÃúÌÜ£¶£·－£¶ £²³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥ïー»ö¶È
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÌÚ ¹°µ®
²ñ¼Ò³µÍ× ¡§https://andplants.jp/pages/company
¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://andplants.jp/
Instagram¡§https://instagram.com/andplants.jp/
Twitter¡§https://twitter.com/andplants_jp
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/9YN4ayj