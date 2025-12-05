¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºî¶Ê²È ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬ÅþÃå¡ª 2026Ç¯2·î¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤¬ÆüËÜ½é³«ºÅ¡ª ¤¢¤¹12·î6Æü(ÅÚ)10:00AM¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL Orchestra Concert
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤ÇÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡×¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥Ö¥íー¥«ー¡Ù¡¢2025Ç¯¸ø³«¡ØMickey 17¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±ÇÁüºîÉÊ¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¡£À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤½¤Î²»³Ú¤¬¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤ËÄ¾ÀÜ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»Ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡2021Ç¯9·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËNetflixºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤´Â¸ÃÎ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÎÐ¤Î¥¸¥ãー¥¸¡á¥¤¥«¥²ー¥à¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ç§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¥·ー¥º¥ó£²¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯12·î26Æü¡¢´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó£³¤Ï2025Ç¯6·î27Æü¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾×·âÅª¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤Ê·ëËö¤Îµ²±¤¬¿·¤·¤¤¡£¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡È¤ï¤é¤Ù¤¦¤¿¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î43ºÐ¡£¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤È´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à£´ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·æºî¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î²»³Ú¤âÈà¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦Åª¤Ë¤ß¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤±Ç²è²»³Ú¤Îºî¶Ê²È¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£2026Ç¯£²·î21Æü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£――¥½¥¦¥ë¡¦¥¸¥ã¥º¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¥Ùー¥¹¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¥¸¥ã¥º¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ò±éÁÕ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡10Âå¤Îº¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡Ô눈물꽃 Tear Flower¡Õ¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤Ï²Î¤¬²¼¼ê¤Ê¤Î¤À¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ëº£¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²»³Ú¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Åö»þ¤Ï¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê·Ý½Ñ¤ä²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¥Õ¥ë¥¯¥µ¥¹±¿Æ°¤Î¥èー¥¼¥Õ¡¦¥Ü¥¤¥¹¡¢¼Â¸³²»³Ú¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥±ー¥¸¡¢¸½Âå²»³Ú¤Ê¤é¥ê¥²¥Æ¥£¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¢¤È¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÊÍè20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤êÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¤¿¤á¤Î²»³Ú¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿¤è¤¯±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç»ä¤Î²»³Ú¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ì¢¨Ãð¡§¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¸¬Â½¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂç½°²»³Ú¾Þ¡Ê2004～17Ç¯¡Ë¤Î¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Í――¥¸¥§¥¤¥ë¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·Ä°¤¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·Á¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡¡¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤³¤½¤¬¥¯ー¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤À·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤²»³Ú¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¿·Á¯¤µ¤òÃµ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ä¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤ÎÁÇºà¤Î¡È¼ý½¸²È¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºî¶Ê²È¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î»ÑÀª¡Ê¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¡Ë¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¥Ê¥à¡¦¥¸¥å¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥¢ー¥È¤Îµð¾¢¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°±Ò·Ý½Ñ²È¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ë»ä¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î±Ç²è²»³Ú¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂè£±°Ì¤Ï¡Ø¥ì¥ô¥§¥Ê¥ó¥È¡§ÁÉ¤¨¤ê¤·¼Ô¡Ù¡Ê2015¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÌÀ¡Ê1368～1644¡Ë¤ÎÉ÷·Ê²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³¤Î¤Õ¤â¤È¤ÇÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ð·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤Ç¤â³Î¤«¤ËÀî¤ÎÎ®¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡Ø¥ì¥ô¥§¥Ê¥ó¥È¡Ù¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²»¤È²»¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤³¤Ë²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ã¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Î²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¼¤¤°ÕÌ£
――¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢2014Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥·¥ó¤È°ì½ï¤Ëºî¶Ê¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î¡ÔÌîÀ¸²Ö¡Õ¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¥ãー¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¹ñºÝÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤¹¡£――¤½¤â¤½¤â¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Ã¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø³¤¤Ë¤«¤«¤ëÌ¸¡Ù¡Ê¥·¥à¡¦¥½¥ó¥Ü´ÆÆÄ¡Ë¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤¬2016Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¥¯¥¸¥ã¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»ä¤òÃµ¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤·¤Ð±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤òµá¤á¤Æ±Ç²è²»³Ú¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯»ä¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£――¼ÂºÝ¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©¡¡Á´¤Æ¤Î·×²è¤ò´°àú¤ËÎý¤ê¾å¤²¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ºÍÇ½¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²óÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î¡Ô¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Õ¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢µÓËÜ¤Î£±¹ÔÌÜ¤Ë¡Ö°Å¤¯¡¢°Å¤¯¡¢¤·¤«¤·´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£――¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¶Ê¡Ô¿®Íê¤Î¥Ù¥ë¥È The Belt of Faith¡Õ¤Ï18À¤µªÁ°È¾¤Î¥Ð¥í¥Ã¥¯²»³ÚÉ÷¤Î²»³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡Â¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ð¥í¥Ã¥¯»þÂå¤Î¥Ø¥ó¥Ç¥ë¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¥ª¥Ú¥é¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Âô»³ÊÙ¶¯¤·¤Æºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂæËÜ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ä¤¬¤Ò¤È¤ê¤Çºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢±ÇÁü¤ÎÊÔ½¸¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ìÆüÃæ¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢£´Çï»Ò¤È£³Çï»Ò¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÍµÊ¡¤Ê²È¤«¤éÈ¾ÃÏ²¼¤ÎÉÏ¤·¤¤²È¤Ø¤È¹ß¤ê¡¢È¿ÂÐ¤ËÉÏ¤·¤¤²È¤«¤éÍµÊ¡¤Ê²È¤Ø¤È¾º¤ë――¤³¤Î¹½Â¤¤¬·àÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²»³Ú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤ËÈá¤·¤¯¡¢»þ¤ËÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Í¥²í¤µ¤äº¾µ½»Õ¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤ÇÀµÅýÇÉ¤Î¥Ð¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
――¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½ºî¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Ø¥ß¥Ã¥ー17¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ç¤â²»³Ú¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï´Ú¹ñ¤Çºî¶È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥ª¥¯¥¸¥ã¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿²»³Ú¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÉ÷¤Î²»³Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥«¥ó¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ±Â¯²»³Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤òºî¤í¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶ò¤«¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÁè¤Ø¤È¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¶Ê¤·¤¿¡Ô¥»¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¡Ì½ÐÈ¯¡Í¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥éー¤¬ÀïÎ¬Åª¤ËÍÑ¤¤¤¿¥ïー¥°¥Êー¤Î²»³Ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡ªÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Î²»³Ú¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ
――¿ë¤Ëº£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤¬´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¸¥§¥¤¥ë¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥·ー¥º¥ó£±¤ÎÀ½ºîÃæ¤Ë¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯£±À¤µª¤Ë£±ÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¸Î¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¤¤À´°Á´¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï£±ËÜ¤Î±Ç²è¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éº£²ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¹ç¤¦£¸¤Ä¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤ËÏ¿²»¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿·¤·¤¯¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ËÊÔ¶Ê¤·Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£――¤½¤Î¤¦¤Á£³¶Ê¤Ï¡ÔMoogoonghwa¥à¥¯¥²¤Î²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ê¢âÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ô¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡Õ¡Ë¡¢¡ÔRound and round ¤Þ¤ë¤¯¤Þ¤ë¤¯¡Õ¡¢¡ÔKomaya ¥³¥Þ¥äー¡¢¥³¥Þ¥äー¡ÊÂçÆìÄ·¤Ó¤Î²Î¡Ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥²ー¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ï¤é¤Ù¤¦¤¿¡×¤Ç¤¹¡£¡¡¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ¾¤Î²»³Ú¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£――¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó£²¤ÎÂè£±ÏÃ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡ÔWay Forward¡Õ¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó£±¤ÎËÁÆ¬¤ÇÄ°¤³¤¨¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÂÀ¸Ý¤ÈÅ«¤Î²»³Ú¡ÔWay Back then¡Õ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ÔWay Back then¡Õ¤Ï¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¾®³ØÀ¸¤¬Í·¤Ö¥²ー¥à¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´º¤¨¤Æ¡¢²»Äø¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤òÉÔµ¬Â§¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼Â¸³¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤¹¤®¤ë¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥å¤À¡£¥¥Ã¥Á¥å¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÃ¶¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸·¤«¤Ê²»³Ú¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡Ê¥·ー¥º¥ó£±¡Ë¤ÎÀ½ºî¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÈ¼«À¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢¤¤¤Þ³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£――Â³¤¤¤Æ¤Î¡ÔI Remember My Name¡Õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó£±¤ÎÂè£¶ÏÃ¡Ö¥«¥ó¥Ö¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎ®¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤Ãç´Ö¤ò»¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÈá¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤Ù¤¤«½Ï¹Í¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î²»Éä¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¾¯¤·Â©¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»Éä¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ª¤òºÉ¤®¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¹¤Ï°ìËÜ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î¸¹¤Ë1000¤Î¥ì¥¤¥äー¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¼ª¤òºÉ¤¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»¤È²»¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÂç¤¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈá¤·¤¹¤®¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
――¥·ー¥º¥ó£²¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤È¥²ー¥à¤Î¤¢¤¤¤À¤ËËè²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëÅêÉ¼¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Á°È¾¤ÎÅêÉ¼¾ìÌÌ¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÔVote¡Õ¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¶«¤ÓÀ¼¤ä´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·--¤Þ¤µ¤Ë¥²ー¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·--¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²áÅÙ¤ËÊ£»¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²»³Ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£――¡ÔPink Soldiers¡Õ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¥·ー¥º¥ó£²°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥¬ー¥É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²»³Ú¤Ç¡¢ËèÏÃËÁÆ¬¤Ë±Ç¤ëNetflix¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤Ç¤¹¡£¡¡¤³¤Î¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ä¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÐÈæ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÃç´Ö¤Ëºî¶Ê¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ì¤ÎÂ¿¤¤Èó¾ï¤ËË½ÎÏÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¼ç¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥½¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÔPink Soldiers¡Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤¬¤ª¤è¤½10Ç¯Á°¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿²»³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¶Ê¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Èà¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À²¿¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤½¤ì¤Ç¡Ö¤Í¤¨¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»ä¤¬Äó°Æ¤·¡¢´ÆÆÄ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤´ÖËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤¬ÊÔ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£――¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó£³¤ÎºÇ½ªÏÃ¤ÇÎ®¤ì¤ë¡ÔSo It Goes¡Õ¤Ç¡¢¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¼Â¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¥·ー¥º¥ó£²¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶É¤ÏÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó£±¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤òÄ¶¤¨¤ëËÜÊª¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÃÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤
――¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥ë¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è²»³Ú¤«¤é¤â¤¦°ìºî¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥Ö¥íー¥«ー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î²»³Ú¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡2004Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ò´Ñ¤Æ°ÊÍè¡¢»ä¤ÏÀ§»Þ´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ´ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ï²¿½½²ó´Ñ¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Èà¤¬´Ú¹ñ¤Ç±Ç²è¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥¯¥½¥ó¥É¥¯¡ÊÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡À§»Þ´ÆÆÄ¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÊý¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ºÂ¤Ã¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ºÝ¤Ë¡¢»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î®¤·¤Ê¤¬¤é¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï´ÆÆÄ¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ÔForgiven¡Õ¤È¡ÔTo Be A Bird¡Õ¤È¤¤¤¦£²¶Ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¶ÊÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£――±Ç²è²»³Ú°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥ë¤µ¤ó¤¬2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²¤Ä¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØListen¡Ù¤È¡ØA Prayer¡Ù¤«¤é£²¶Ê¤º¤Ä±éÁÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡ØListen¡Ù¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡ÖÄ°¤¯ÎÏ¡×¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤ò¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ïºî¶Ê²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¼ý½¸²È¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÄ°¤¯¤Î¤¬»ä¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡¡¡ØA Prayer¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥Ó¥Ê¥ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Êµ§¤ê¤Î²Î¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥Ê¥ê¡×¤Ï¤ªÀµ·î¤ä¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÊý¤Ë¤à¤±¤Æ¸æÂ¿¹¬¤ò´ê¤¤¡¢¼Ùµ¤¤òã±¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¼é¤ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¼ï¤Î¥Þ¥ó¥È¥é¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²Î¤È¤È¤â¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤ÂÇ³Ú´ï¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅìµþ¥Õ¥£¥ë¤È»ä¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Î¸æ»°Êý¤Ï¤ß¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼³Ú¤Î¥¥à¡¦¥æ¥ë¥Ò¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¥Ñ¥ó¥½¥ê½Õ¹á²Î¡×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÊõµé¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£――ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤à¤±¤¿¥¸¥§¥¤¥ë¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ú¹ñ°Ê³°¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¸ø±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤·¤«¤âºÇ¤â°¦¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¡ÈÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡É¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤Î²»³Ú¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬Åìµþ¥Õ¥£¥ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡© ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¸²½¸òÎ®¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀÜÅÀ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼èºà¡¦µ»ö¡§¾®¼¼ ·É¹¬¼Ì¿¿¡§Tomoko Hidaki
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä¡ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Netflix ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤è¤ê
¡ÖMoogoonghwa¡×¡ÖWay Forward¡×¡ÖI Remember My Name¡×¡ÖJung-Bae Ya!¡×¡ÖVote¡× ¡ÖPink soldiers¡×¡ÖSo it goes¡×
¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤è¤ê
¡ÖOpening¡× ¡ÖBusy to Survive¡×¡ÖZappaguri¡×¡ÖThe Belt of Faith¡×
¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ±Ç²è¡ØMickey 17¡Ù¤è¤ê
¡ÖMayhem¡×¡ÖNasha¡× ¡ÖSet Off¡×¡ÖChaos¡×
À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥Ö¥íー¥«ー¡Ù¤è¤ê
¡ÖTo Be A Bird¡×¡ÖForgiven¡×
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØListen¡Ù¤è¤ê
¡ÖListen¡×¡ÖOcean Meets the Land¡×¡ÖOn this road¡×¡ÖA Prayer¡×
¡ã½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ºî¶Ê¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL
±Ç²è¡¦±é·à¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Îºî¶Ê²È¡¦²»³Ú´ÆÆÄ¡£±Ç²è¡Ø¥ª¥¯¥¸¥ã¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á¡ºÙ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥³¥¢¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó1～3¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¨¥ßー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊHMMA¡Ë¤Ç¤ÏTVÈÖÁÈ¡¿¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥ºÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥³¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í½é¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢17ºÐ¤Ç½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£´Ú¹ñÅÁÅý³Ú´ï¤ÈÀ¾ÍÎ²»³Ú¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÈà¤Î½ö¾ðÅª¤Ê´¶À¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØListen¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯¤Î±Ç²è¡ØMickey 17¡Ù¤Ç¤â¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¿ë¤²¡¢¸½Âå±Ç²è²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÁÅý³Ú´ï¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡§
¥¥à¡¦¥æ¥ë¥Ò
´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¥Ñ¥ó¥½¥ê½Õ¹á²Î¡×¤ÎÊÝ»ý¼Ô¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏKBSÅÁÅý²»³ÚÂç¾Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥½¥ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý²»³Ú¥°¥ëー¥×¡Ö¥¦¥ê¥½¥ê¡¦¥Ð¥é¥¸¡×¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø½Õ¹á²Î¡Ù¡ØÄÀÀ¶²Î¡Ù¡Ø¶½Êã²Î¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¾å±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃ¤ËÁ´½£¹ñºÝ¥½¥ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¹ñÎ©·à¾ì¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ëÁÏºî·à¡ØÄÀÀ¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÀÀ¶Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤äÊüÁ÷¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥½¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó
¥µ¥à¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ë¥åー¥É¥Ã¥È¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý²»³Ú¥°¥ëー¥×¡Ö¥¦¥ê¥½¥ê¡¦¥Ð¥é¥¸¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¥Ñ¥ó¥½¥ê¸ÝË¡¡×¤Î¸ø¼°¤ÊÅÁ¾µ¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥å¥ó¥¢¥óÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥°¥ó
´Ú¹ñ·Ý½ÑÁí¹ç³Ø¹»¡¦ÅÁÅý·Ý½Ñ³ØÉô¡ÊÌ±Â¯·ÝÇ½Àì¹¶¡Ë¤òÂ´¶È¡£¥¥à¡¦¥É¥¥¥¯¥¹Î¨¤¤¤ë¥µ¥à¥ë¥Î¥ê³ÚÃÄ¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥à¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ë¥åー¥É¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ø´ø¡§²£»³ÁÕ
1984Ç¯»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç³Ø»¥ËÚ¹»¡¢¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡²»³Ú¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Ü¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢Èø¹âÃéÌÀ¡¢¹â´Ø·ò¡¢ÃæÂ¼Î´É×¡¢¹õ´ä±Ñ¿Ã¤Î³Æ»á¤Ë»Ø´øË¡¤ò»Õ»ö¡£2018Ç¯¡ÖÂè18²óÅìµþ¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×Âè£²°Ì¡õÄ°½°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹ñÆâ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏÅÐ»³¡£NHK-FM¡ÖÀÐ´Ý¸¬ÆóÏº¤Î»³¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¥·ー¥º¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ¿ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÐ»³¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
1911Ç¯ÁÏÎ©¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¤â¤Ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡£¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÎ¾µ¡Ç½¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡£Ì¾ÍÀ²»³Ú´ÆÆÄ¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥ó¡¢¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡¢ÆÃÊÌµÒ±é»Ø´ø¼Ô¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥×¥ì¥È¥Ë¥ç¥Õ¡£¼«¼ç¸ø±é¤ÎÂ¾¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ìÂ¾¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ð¥ì¥¨±éÁÕ¡¢NHKÂ¾¤Ë¤ª¤±¤ëÊüÁ÷±éÁÕ¤Ç¹â¿å½à¤Î±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£³¤³°¸ø±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£1989Ç¯¤è¤êBunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Ê¸µþ¶è¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢·Ú°æÂôÄ®¡¢Ä¹²¬»Ô¤È»ö¶ÈÄó·È¤ò¡¢´¢Ã«»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢³ÆÃÏ°è¤È¤Î¶µ°éÅª¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£https://www.tpo.or.jp/
¸ø±é³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL Orchestra Concert
2026Ç¯2·î21Æü (ÅÚ¡Ë17:00³«±é (16:00³«¾ì¡Ë¡¡²ñ¾ì¡§ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ëºî¶Ê¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL»Ø´ø¡§²£»³ÁÕ´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡ÛSÀÊ¡§\11,000AÀÊ¡§\8,800BÀÊ¡§\7,700CÀÊ¡§\ 5,500¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÀè¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ https://tickets.kyodotokyo.com/jungjaeil/0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë¥¤ー¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/jungjaeil¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/jungjaeil¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/jungjaeil¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï SÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥¥çー¥ÉーÅìµþ¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー(0570-550-799 Ê¿Æü11:00-1800¡¡ÅÚÆü½Ë10:00-18:00) ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Ûー¥ëÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ä¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï±ÇÁü±é½Ð¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë¼çºÅ¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ¸å±ç¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿TBS¥é¥¸¥ª¡¿TOKYO FM¡¿J-WAVE