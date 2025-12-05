¥ß¥Á¥Í¥¤¥ë¤«¤é¡¢»ØÀè¤ÇÍ·¤ÖÂç¿Í²Ä°¦¤µ¡£¸ÄÀÇÉ¥¢ー¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¥Í¥¤¥ë
2,350±ß(ÀÇ¹þ)
Ìë¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£Î¾Ãæ»Ø¤Ë¤Ï»É½«ÊÁ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¾åÉÊ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£È©¿§¤òÁª¤Ð¤ºÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë
2,350±ß(ÀÇ¹þ)
¤×¤Ã¤¯¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¢¥·¥á¥Í¥¤¥ë¡£¥Õ¥ëー¥ÄÊÁ¤Ï¥´ー¥ë¥É¥ß¥éー¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ï¥ªー¥í¥é¤È¥·¥ë¥Ðー¥é¥á¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ¼ê¤º¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Í¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥Í¥¤¥ë
2,350±ß(ÀÇ¹þ)
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¥ß¥éー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¯¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥¢ー¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æ©¤±´¶¤Èµ±¤¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤ª¸Æ¤Ð¤ì¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Á¥Í¥¤¥ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹
¡Ö¥ß¥Á¥Í¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢´Ý°æ¿¥Êª³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Í¥¤¥ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¼ê¸µ¤«¤éÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥ß¥Á¥Í¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¿·ºî¤òÈ¯É½Ãæ¤Ç¤¹¡£
