¡Ø°¡¿Í¡ÙYouTube¤ÇÁ´ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ÚÃø¼ÔºÇ¿·ºî¡ØTHE POOL¡Ù¤¬ËÜÆü12·î5ÆüÈ¯Çä¡ª¡Û

Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,200ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø°¡¿Í¡Ù¤Îºù°æ²èÌç¤¬À¤³¦¤ËÊü¤Ä¡¢SF¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØTHE POOL¡Ù¤¬ËÜÆü12·î5Æü¤è¤êÈ¯Çä¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¡¿Í¡Ù(Á´26ÏÃ)¤ò°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¿·ºî¡ØTHE POOL¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡È°¡¿Í¡É―――¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÉÔ»à¡£ÉÂ»à¡¢»ö¸Î»à¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç»àË´¤·¤è¤¦¤È¤âÂ¨ºÂ¤Ë¿ÈÂÎ¤òºÆÀ¸¤·¡¢´°àú¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÎà¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ÏÌµ¸Â¡Ä¡£°¡¿Í¤ÏÀ¤³¦¤Ç46ÂÎ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2ÂÎ¤¬³ÎÇ§¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦±Ê°æ·½¤Ï¡¢²¼¹»Ãæ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì»àË´¤¹¤ë¤¬¡ÄÄ¾¸å¤ËÁÉÀ¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹ñÆâ3ÎãÌÜ¤Î°¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡ª·Ù»¡µÚ¤Ó°¡¿Í´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿·½¤Ï――¡Ä!? Á´¿ÍÎà¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¾¯Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ÈÆ¨Èò¹Ô¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¡¿Í¡ÙÁ´26ÏÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¡Ø°¡¿Í¡ÙÁ´26ÏÃ ¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡×¡§
¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Û¡§
¿·ºî¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡ª¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/FullAnimeTV
Ãø¼ÔºÇ¿·ºî!!¡ØTHE POOL¡Ù¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://comic-days.com/episode/11341664176576296310
¡Ø°¡¿Í¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÚÁ´17´¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Û¡§
https://pocket.shonenmagazine.com/title/01458/episode/324202
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°¡¿Í¡Ù(Á´26ÏÃ) ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
