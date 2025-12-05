¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª ¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡õ¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ù¡ß ¡Ø¥«¥é¥ª¥±BanBan¡Ù ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥ó¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àî¸ý ÈÏ¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¡ß ¡Ø¥«¥é¥ª¥±BanBan¡Ù ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó µÚ¤Ó ¡Ø¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ù¡ß ¡Ø¥«¥é¥ª¥±BanBan¡Ù ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¡¦¡Ú¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª¡Û
¥«¥é¥ª¥±BanBan¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¡¦¡Ø¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ù¤Î£²ÃÄÂÎ¤È¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¡ÊÃª¶¶¹°»êÁª¼ê¡¢¿¿ÊÉÅáµÁÁª¼ê¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸Áª¼ê¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥àÁª¼ê¡¢ÂëÌÚ¿®¸çÁª¼ê¡¢ÄÔÍÛÂÀÁª¼ê¡Ë¤È¡Ø¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ù¡Ê±©ÆîÁª¼ê¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤Áª¼ê¡¢¼ëÎ¤Áª¼ê¡¢Éñ²ÚÁª¼ê¡¢¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥ÉÁª¼ê¡¢Îëµ¨¤¹¤ºÁª¼ê¡ËÁÐÊý¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à°ìÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¡Ë¡×¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö12·î29Æü¡§¥¹¥¿ー¥À¥à Î¾¹ñÂç²ñ¡×¡¡¡Ö1·î4Æü¡§¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ Åìµþ¥Éー¥àÂç²ñ¡×¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ①¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¡ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯·×2¼ï¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡§1¼ï¡¡¥¹¥¿ー¥À¥à¡§1¼ï¡Ë¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ãÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡äÁ´50Å¹ÊÞ¡§´ØÅì25Å¹ÊÞ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ4Å¹ÊÞ¡¢ËÌÎ¦¡¦¹Ã¿®±Û2Å¹ÊÞ¡¢Åì³¤5Å¹ÊÞ¡¢¶áµ¦6Å¹ÊÞ¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ3Å¹ÊÞ¡¢¶å½£¡¦²Æì5Å¹ÊÞ¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡ã¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£³µÍ×¡ä¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Á´£¹¼ï¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«£±¼ï¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¥¹¥¿ー¥À¥à¡¦¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥¹¥¿ー¥À¥àÁ´£¹¼ï¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«£±¼ï¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£②¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡¡²¼µ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¡¦¡Ø¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ãÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ä¡ÚÅìµþ¡Û¸å³Ú±àÅ¹¡¡¢¨Æ±¤¸¥ëー¥àÆâ¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¥¹¥¿ー¥À¥à¤ÎÁõ¾þ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
③Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¡¡²¼µ¤ÎÁ´¹ñ7Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢12Áª¼ê¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ãÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ä¡ÚÅìµþ¡Û¸å³Ú±àÅ¹¡¢¡ÚÅìµþ¡ÛÃÓÂÞËÌ¸ýÅ¹¡¢¡ÚÅìµþ¡Û³÷ÅÄ±ØÅì¸ýÅ¹¡¢¡ÚÅìµþ¡Û²®·¦À¾¸ýÅ¹¡¢¡ÚÅìµþ¡ÛÎ©Àî±ØËÌ¸ýËÜÅ¹(¿·Å¹:12·î1Æü¥ªー¥×¥ó)¡¢¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÌ¾¸Å²°ÂÀ¹Þ¸ýÅ¹¡¢¡ÚÂçºå¡Û¼é¸ýÅ¹④Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¡¡¥³¥¹¥Á¥åー¥àÅ¸¼¨²¼µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ãÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ä¡ÚÅìµþ¡Û¸å³Ú±àÅ¹⑤¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡a) ¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òÃêÁª¤Ç·×18Ì¾ÍÍ¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹9Ì¾ÍÍ¡¢¥¹¥¿ー¥À¥à9Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£b) BanBan¤Î¸ø¼°X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç·×2Ì¾ÍÍ¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹1Ì¾ÍÍ¡¢¥¹¥¿ー¥À¥à1Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¡¦»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¡Û
¾ÜºÙ¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¡¦¥«¥é¥ª¥±BanBan¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://karaoke-shin.jp/¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡Ú¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ûhttps://karaoke-shin.jp/campaign/njpw-collabo.html¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡Ú¥¹¥¿ー¥À¥à¡Ûhttps://karaoke-shin.jp/campaign/wwr-stardom-collabo.html¡¦¡Ú¸ø¼°¡Û¥«¥é¥ª¥±BanBan¡¡X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://x.com/karaokebanban¡¦¡Ú¸ø¼°¡Û¥«¥é¥ª¥±BanBan¡¡Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://www.instagram.com/karaokebanban_official/¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£