¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê ½é¤Î²÷µó¡ª2025Ç¯3·îÂ´¶ÈÀ¸¤¬Æñ´Ø¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¸«»ö¹ç³Ê
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø(³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è)¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³ØÉô²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ2018Ç¯¤Î³Ø²ÊÀßÃÖ°ÊÍè½é¤á¤Æ¡¢¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¹ç³Ê¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Ïºß³ØÃæ¤ËÆü¾¦Êíµ¸¡Äê£±µé¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³Ã»Åú¼°»î¸³¡Ê¡á£±¼¡»î¸³¡Ë¤Ë¹ç³Ê¡£Â´¶È¸å¤â¼õ¸³ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯11·î¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³ÏÀÊ¸¼°»î¸³¡Ê¡á£²¼¡»î¸³¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê¡Ê2018Ç¯£´·îÀßÃÖ¡Ë¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¹ç³ÊÂè£±¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤äÀÇÍý»Î»î¸³¤Î¼õ¸³¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Î¼õ¸³Í½È÷¹»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Âç³ØÀ¸³è¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼õ¸³Í½È÷¹»¤ÈÏ¢·È¤·¤¿²Ý³°¹ÖºÂÅù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯°Ê³°¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡ÊÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÍú½¤»ØÆ³¤äÀº¿ÀÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡Ë¤ò¥¼¥ßÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê¡¡´Ø·û¼£ ³Ø²ÊÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î¹ç³Ê¤Ï³ØÀ¸¤ÎÃÐ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·è¤á¤¿Æ»¤òÊâ¤à¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«¤é¤òÎ§¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤¿¤êÄü¤á¤¿¤ê¤»¤ºÊÙ¶¯¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤Î¤´Íý²ò¤ÈÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸øÇ§²ñ·×»Î¼õ¸³À¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³Ø²Ê¡¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://www.swukaikeif.jp/¼óÅÔ·÷¤Î½÷»ÒÂç³Ø¤Ç½é¤Î¡Ö²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤òÀìÌç¤Ë³Ø¤Ö³Ø²Ê¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤òÍ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î°éÀ®¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÌî¤ÈÃÎ¼±¤ò·È¤¨ÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
