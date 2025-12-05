¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤Ø¡ª º£¤«¤é¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤òÂç²òË¶¡ª
¡ØFine¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡ÊNo.558¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó5¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤òÁíÎÏÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹ ¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤ÆÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Î¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÇ÷¤ë1ºý¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É½»æ¡§Fine2026Ç¯1·î¹æ
ÌÜ¼¡£±.¡§Fine2026Ç¯1·î¹æ
ÌÜ¼¡£².¡§Fine2026Ç¯1·î¹æ
ºÇ½ª¾Ï¥·ー¥º¥ó5¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
ÆÃ½¸µ»ö¡ÖÀ¤³¦¤¬STRANGER THINGS¤ËÇ®¶¸¤¹¤ëÍýÍ³¡£¡×¤Ï¡¢ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó5¤ÎÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ ¡¢ºîÉÊ¤Î¿¼·¡¤ê¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ー¼èºà¡¢ºÇ¿·¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë80¥Úー¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö´°·ëÊÔ¡¦¥·ー¥º¥ó5¤¬100ÇÜÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤È¤á¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¥·ー¥º¥ó1～4¤Î¤Þ¤È¤á¤ä¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¶ÛÇ÷´¶¤ÈÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Å¸³«¤¬ÊÌ¼¡¸µ¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·ー¥º¥ó5¤Î¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁê´Ø¿Þ¤È´¶Æ°¤ÎÌ¾¥·ー¥ó
¥·ー¥º¥ó5¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¥·ー¥º¥ó1～4¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´Ø·¸À¤ò£±Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹Áê´Ø¿Þ¡×¤ò·ÇºÜ¡£
¸ýÃ£¼Ô¤Ç·×»»¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥ëー¥«¥¹¤ÎËå¥¨¥ê¥«¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¡¢²Ê³Ø¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¥Ï¥Ã¥«ー¤Î¥¹ー¥¸ー¡¦¥Ô¥ó¥¬¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ç¥¨¥ë¤¬½é¤á¤Æ¡È¿Í¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¥·ー¥ó ¡¢¥·ー¥º¥ó3¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¥¹ー¥¸ー¤¬¡Ö¥Í¥Ðー¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥êー¡×¤ò²Î¤¦¥·ー¥ó¡¢¥·ー¥º¥ó4¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Î°¦¤Î¹ðÇò¤¬¥¨¥ë¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òµß¤¦¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹ ¡£
¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ö¥Ã¥Á¥ãー¡¦¥Ó¥êー¤¬80Ç¯Âå±Ç²èÉ÷¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿ー¡£¥·ー¥º¥ó£±～£´¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÁ´¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ò¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥Á¥ãー¤ÈÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¡Ë¤ÎÆæ
Î¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¤ËÀø¤à¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤ä±Æ¤ÎÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥ì¥¤¥äー¡¢¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó5¤Ç¤âºÇ¶²¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥ô¥§¥¯¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥êー¥Á¥ãー¤ÎÆæ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
'80s¥¢¥á¥«¥¸¤È¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë1980Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£
ÆÃ½¸¡Ö'80s ¥¢¥á¥«¥¸¤ÇºÆ¸½¡ª ¥Ûー¥¥ó¥¹¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢10Å¹ÊÞ¤Î¸ÅÃåÅ¹¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ëー¥«¥¹É÷¤Î¥Ü¥¢¥¸¥ã¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¸¥ç¥¤¥¹É÷¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥ë¡Ê¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ËÉ÷¤ÎÁíÊÁ¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¡ÖºÇ¿·¥³¥é¥Ü¡¢ÁÀ¤¦¤Ê¤éº£¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó5¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÂç½¸¹ç¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñー¥«¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤«¤é¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä¥±ー¥¿¥¤¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤³¤³¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥È¥·¥ó¥Õ¥¡¥ó·Ý¿Í¤â½¸·ë¡ª
ÉÊÀîÍ´¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¡¢¾®µÜ¹À¿®¡¢ÁêÅÄ¼þÆó¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë¡¢¥¨ー¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë¤¬´Ñ¤ë»ëÅÀ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤âÍÍ¡¹¤Ë¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥¹¥È¥·¥ó°¦¤È³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡Ë¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢À±Ì¾¥Ï¥ë¥Ï¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£
Ï¢ºÜ´ë²è¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÃçÀîÎÜ²Æ¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤â¡¢º£²ó¤ÏÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ëÇ®¶¸¤Î1ºý¡¢¡ØFine¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
»ïÌ¾: ¡ØFine¡Ù 2026Ç¯1·î¹æ (No. 558)
È¯ÇäÆü: 2025Ç¯12·î9Æü
ÆÃÊÌÄê²Á: 980±ß (ËÜÂÎ891±ß)
È¯¹Ô: ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹
Î®ÄÌ: Á´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹
¢¨Netfrix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡ÙVOL 1¡§ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¢VOL 2¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡§26Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
