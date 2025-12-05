¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª 2026Ç¯ÈÇ¡Ù³¤³°ÊÔÂè£±°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È75Ç¯¤âÀÎ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡ª¡¡¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ç¥ß¥ó¥°·æºîÃæÊÓ½¸¡Ø»äÎ©ÃµÄå¥Þ¥Ëー¡¦¥àー¥ó¡Ù
¤³¤ó¤ÊÃµÄå¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤!!¡¡¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ò³¤³°Ì¾ºîÈ¯·¡Hidden Masterpieces¡Ó¥·¥êー¥º¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ç¥ß¥ó¥°¡Ø»äÎ©ÃµÄå¥Þ¥Ëー¡¦¥àー¥ó¡Ù¡ÊÅÄ¸ý½Ó¼ùÌõ¡Ë¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª 2026Ç¯ÈÇ¡Ù³¤³°ÊÔÂè£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¿¦¿Íºî²È¥Ç¥ß¥ó¥°¤¬À¸¤ó¤ÀËÜ½ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥¿¥Õ¥¬¥¤ÃµÄå¥Þ¥Ëー¡¦¥àー¥ó¤¬³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥×»¨»ï²«¶â´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤Î°ì¶å»Í¡»Ç¯ÂåËö¤«¤é°ì¶åÏ»¡»Ç¯Âå¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡£¥À¥·ー¥ë¡¦¥Ï¥á¥Ã¥È¡¢¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥éー¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¸æ»°²È¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¥í¥¹¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ï¥É¥êー¡¦¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¥ß¥Ã¥ー¡¦¥¹¥Ô¥ì¥¤¥ó¤È¤âÆ±À¤Âå¡£¤³¤ì¤éÀµÅýÇÉ¤Î¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¾®Àâ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤ä¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¥ë¡¦£Ú¡¦¥ê¥åー¥¤¥ó¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤é¤Ë¤è¤ë¥Í¥ª¡¦¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ä¥½¥Õ¥È¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÎÃµÄå¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥¨¥É¥¬ー¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ýー¤ò»ÏÁÄ¤È¤·¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¢¥¨¥é¥êー¡¦¥¯¥¤ー¥ó¡¢¥Ç¥£¥¯¥¹¥ó¡¦¥«ー¤é¤¬²«¶â´ü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿Ê²½·Ï¤È¤·¤Æ¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¿äÍý¤ò¤âÇä¤êÊª¤È¤¹¤ë¥³¥ê¥ó¡¦¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ä¡¢£Ò¡¦£Ä¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¥Õ¥í¥¹¥È·ÙÉô¥·¥êー¥º¡Ë¤Ø¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢ºî¼Ô¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ç¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¨¥é¥êー¡¦¥¯¥¤ー¥óÌ¾µÁ¤Î¥´ー¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ½½ºî¶á¤¯¤â¤ÎÄ¹ÊÓ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÀµÅýÇÉ¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Î¸»Î®¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥Þ¥Ëー¡¦¥àー¥ó¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥ÉÃµÄå¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー´éÉé¤±¤ÎÆæ²ò¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¡¢³§¤ò½¸¤á¤Æ¤µ¤Æ¤È¸À¤¤¡×¤è¤í¤·¤¯¤ÎÈÈ¿ÍÅö¤Æ¡õ¥È¥ê¥Ã¥¯²òÌÀ――¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄê¤á¤ºËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤»Ä¤·¤¿¿¦¿Íºî²È¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·¤¨¤¿¼«Í³¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÅýÇÉ¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ì©¼¼¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ËÜ³Ê¿äÍý¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¤¯¤¹¤°¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤«¤é»°»ÍÈ¾À¤µª¤âÀÎ¤Ë¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¾®Àâ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ï¥¤¥º¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ê¤Ø¤é¤º¸ý¡Ë¡×¤âËþºÜ¡£±É¤¨¤¢¤ë¤³¤Î¥ß¥¹Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÈËÜ³Ê¿äÍý»äÎ©ÃµÄå¾®Àâ¡É½¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ñÀÒÆâÍÆ
¤³¤ó¤ÊÃµÄå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ª¤¢¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÀïÃÏµ¢¤ê¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¡¢»äÎ©ÃµÄå¥Þ¥Ëー¡¦¥àー¥ó¡£¸À¤¤´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ë»ö·ç¤«¤º¡¢¤È¤¤Ë¼«¤é¤ÎµÁÂ¤Þ¤Ç¤âÉð´ï¤ËÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤ò±é¤¸¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤ò½¸¤á¤ÆÌ¾ÃµÄå´éÉé¤±¤Î¸«»ö¤ÊÆæ²ò¤¤òÈäÏª¤¹¤ë――¡££Å¡¦¥¯¥¤ー¥ó¤ÎÌ¾¤â·Ñ¤¤¤À¥ß¥¹¥Æ¥êー¿¦¿Í¤¬À¸¤ó¤ÀÌµÆó¤Î¥¢¥ó¥Á¥Òー¥íー¡£¤½¤ó¤Ê¥àー¥ó¤Î³èÌö¤ò½¸¤á¤¿‶ËÜ³Ê¿äÍý»äÎ©ÃµÄå¾®Àâ¡É·èÄêÈÇ¡ª
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ç¥ß¥ó¥°¡¡Richard Deming¡Ê1915-1983¡Ë
1940Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥ë¥×»¨»ï¤«¤é¡Ç80Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤ÇÈÈºá¾®Àâ¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿¿¦¿Íºî²È¡£¤Î¤Á¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤â¿ôºý¼¹É®¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£¡Ô¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥È¡Õ½é´ü¤ä¡Ô¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¥º¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Õ¤Ë¿ôÂ¿¤¯´ó¹Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ú¥¤¥Ñー¥Ð¥Ã¥¯ºî²È¤È¤·¤Æ¡Ö·º»ö¥¹¥¿¥¹¥ー¡õ¥Ï¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤£Ô£Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥Î¥ô¥§¥é¥¤¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥é¥êー¡¦¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥Áー¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤â¼¹É®¡£
¢£Ìõ¼Ô¾Ò²ð¡§ÅÄ¸ý½Ó¼ù Taguchi Toshiki
1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¡¢ÆàÎÉ»ÔÀ¸¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î‶¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥«¥Àー¡¦¥·¥êー¥º¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥±¥¤¥ó¡ØÍ¹ÊØÇÛÃ£¤ÏÆóÅÙ¥Ù¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¡Ù¡¢¥¹¥ß¥¹¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É44¡Ê¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥Õ¥©ー¡Ë¡Ù¡¢¥Á¥ã¥ó¥É¥éー¡ØÄ¹¤¤ÊÌ¤ì¡Ù¡¢¥¦¥£¥ó¥º¥í¥¦¡Ø¶È²Ð¤Î»Ô¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¡Ù¡¢¥³ー¥Ù¥ó¡ØÁÜº÷¼Ô¤Î·ì¡Ù¡¢¥Ï¥á¥Ã¥È¡Ø¥Þ¥ë¥¿¤ÎÂë¡Ù¤Ê¤É¡¢Ìõ½ñÂ¿¿ô¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û»äÎ©ÃµÄå¥Þ¥Ëー¡¦¥àー¥ó
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ç¥ß¥ó¥°¡¿ÅÄ¸ý½Ó¼ùÌõ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯6·î25Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛÊ¸¸Ë
¡ÚÄê²Á¡Û1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-240881-0
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/240881/