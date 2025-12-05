¿Íµ¤¥é¥¸¥ª¶ÉFM NACK5¤ÈGiGO¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGiGOÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëFM¥é¥¸¥ª¶É¡ÖFM NACK5¡×¤È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥¹Æþ¤ê¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ä»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤é¤¸¤Ã¤È·¯¤Î½ÐÄ¥»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢FM NACK5¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§GiGOÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®2ÃúÌÜ1－1ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§ 5³¬¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦½ÐÄ¥¡ª¤é¤¸¤Ã¤È·¯inÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§
FM NACK5¡ßGiGO¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§5³¬¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖFM NACK5¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ä¡¢Âç¤¤Ê¤é¤¸¤Ã¤È·¯¤ÎÅ¸¼¨¡¢FM NACK5¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿³Ú¤·¤¤»£±Æ¥¹¥Úー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤é¤¸¤Ã¤È·¯¤Î½ÐÄ¥¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£FM NACK5¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á°È¾·ÊÉÊ¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤è¤êÅÐ¾ìÍ½Äê¸åÈ¾·ÊÉÊ¡§2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤êÅÐ¾ìÍ½Äê
Á°²óÂç¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ü¥¤¥¹Æþ¤ê¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Îvol.2¤Ë¤Ï¡¢NACK5¤ä³ÆÈÖÁÈ¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£¤é¤¸¤Ã¤È·¯¤¬Âç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤é¤¸¤Ã¤È·¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ìó12cm¤ÎÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿GiGOÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Å¹ÊÞX¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ßÅêÆþ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´5¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÄ¥¡ª¤é¤¸¤Ã¤È·¯inÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§
¢£¤é¤¸¤Ã¤È·¯ÅÐ¾ì¥¹¥±¥¸¥åー¥ë2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¡1²óÌÜ13:30～¡¢2²óÌÜ15:30～2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¡¡1²óÌÜ13:30～¡¢2²óÌÜ15:30～2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¡¡ 1²óÌÜ13:30～¡¢2²óÌÜ15:30～2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡¡ 1²óÌÜ13:30～¡¢2²óÌÜ15:30～¢£»£±Æ²ñ»²²ÃÊýË¡ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ßÅêÆþ¤Ç¡¢»²²Ã·ô¤ò1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë¸Â¤ê¡¢¤é¤¸¤Ã¤È·¯¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨»²²Ã·ô¤Ï¡¢¤é¤¸¤Ã¤È·¯ÅÐ¾ìÆü¤Î¤ß¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨»²²Ã·ô¤Ï¡¢ÇÛÉÛÅöÆü¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆüÄø¡¢»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£FM NACK5¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nack5.co.jp/¢£FM NACK5¸ø¼°X¡§https://x.com/fm_nack5
Ãøºî¸¢É½µ
©FM NACK5© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
¥¥ã¥ó¥Úー¥óHP
https://ares-co.com/popup_crane_nack5/