¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¯¤¸¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¸¶ºî¤Ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ù¡õ¡Ø¥Þ¥ó¥¬UP¡ª¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ÎÊ¡ÅÄ¿¸°ì¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×Season 2¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¯¤¸¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥íー¥½¥ó¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¹õ¹¾¼¶¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë³¤Ì´¤Î¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤È¶¦¤Ë¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¯¤¸¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×URL¡§https://kujiportal.aniplex.co.jp/lineup/2025_kisekoi/
¡Ö¹õ¹¾¼¶¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿³¤Ì´¤¬¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¡ª»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¦¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°¡¦Á´¹â¡§Ìó170mmºà¼Á¡§ABS¡¢PVCÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¡Ö¹õ¹¾¼¶¡×»Ñ¤Î´îÂ¿Àî³¤Ì´¤¬¡¢A3¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª»ÅÍÍ¡§A3¥µ¥¤¥ººà¼Á¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦MDF
¿·ºÚ¡¿³¤Ì´¡ÊÅßÀ©Éþ¡¿¤¢¤ê¤µ¡¿Îï¡¿¥í¥¼¡Ë¡¿¼Ó¼÷³ð¡¿¿´¼÷¡¡Á´7¼ï»ÅÍÍ¡§Á´¹âÌó15cm¢¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ºà¼Á¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¿·ºÚ¡õ³¤Ì´¡¿³¤Ì´¡Ê¼¶¡¿¥â¥Ç¥ë¡¿¥Ù¥í¥Ë¥«¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ù¥ê¥¢¡¿¥ê¥º¡¿¤¢¤ê¤µ¡¿Îï¡Ë Á´8¼ï»ÅÍÍ¡§Ìó13¡ß13cmºà¼Á¡§PET
°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡¡Á´6¼ï»ÅÍÍ¡§ÉýÌó6cmºà¼Á¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
³¤Ì´¡ÊÅßÀ©Éþ¡¿¤¢¤ê¤µ¡¿Îï¡¿¥í¥¼¡Ë¡¿¼Ó¼÷³ð¡¿¿´¼÷¡¡Á´6¼ï»ÅÍÍ¡§¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕÂ°¡¦ÉýÌó6cmºà¼Á¡§PVC¡¢Å´
ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¾Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥é¥¹¥È¾Þ¤Ë¤Ï¡¢³¤Ì´¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¦¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°¡¦Á´¹â¡§Ìó170mmºà¼Á¡§ABS¡¢PVCÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éURL ¡¡¡¡¡§https://kujiportal.aniplex.co.jp/lineup/2025_kisekoi/È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥íー¥½¥ó¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥× ¤Û¤«ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó \880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¯¤¸¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼è°·Å¹ÊÞ¤Î·ÇºÜ¤¢¤ê
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡× ´ðËÜ¾ðÊó
¡»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸¶ºî¡§Ê¡ÅÄ¿¸°ì¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶·¼Êå¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÉÚÅÄÍê»Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐÅÄ°ì¾À©ºî¡§CloverWorks¡»WEB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bisquedoll-anime.com/¸ø¼°X¡§@kisekoi_anime¡¡¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ãå¤»Îø¥¢¥Ë¥á #Ãå¤»Îø¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹©Ê¡ÅÄ¿¸°ì/SQUARE ENIX¡¦¥¢¥Ë¥á¡ÖÃå¤»Îø¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ÎÊ¬¤«¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ä¡¢Å¹Æ¬¤¯¤¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¯¤¸ ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ã https://kujiportal.aniplex.co.jp¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡Ã https://x.com/aniplex_plus