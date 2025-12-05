¡ÈÆüËÜ¤ÎÈþ¤ÈÊ¡¤òÂ£¤ë¡É Ç¯ËöÇ¯»Ï¥®¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£ÀõÁð¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Î°ïÉÊ¥®¥Õ¥È¤ä»°¤¬Æü¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡
¡¡2025Ç¯10·î¤ËÅìµþÀõÁð¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÊ£¹ç¥¹¥È¥¢¡ÖENGAWA ASAKUSA¡Ê¥¨¥ó¥¬¥ï ¥¢¥µ¥¯¥µ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¡È¿è¡É¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¡È±ï¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡¥®¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ä±ïµ¯Êª¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤Ç¤Ï1·î1Æü～3Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÀõÁð¤ËË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡ÖÊ¡¡¦Ê¡¥»¥Ã¥È¡×
¢£ ¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
¡¡¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¡È¿è¡É¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¡È±ï¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡¥®¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢¡×¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ENGAWA ASAKUSA¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOMOTENASHI Selection¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î40¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤½400¾¦ÉÊ°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±ïµ¯Êª¤ä¡ÈÆüËÜ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤òÆÃÊÌ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¡Ö³«±¿¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ä¡¢ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Î¥»¥Ã¥È¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥³¥¹¥á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆüËÜÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ê¡¡¦Ê¡¥»¥Ã¥È 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¤ªÀµ·î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÈÊ¡¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¡È¤À¤ë¤Þ¡É¡¢¡È¼ê¤Ì¤°¤¤¡É¡¢¡È¤ª¹á¡É¤Ë¡È¤ª¾ô¤á¥³¥¹¥á¡É¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOMOTENASHI Selection¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¤À¤ë¤Þ¡¡ÀÖ¡¡2¹æ¡Ã³ô¼°²ñ¼Òº£°æ¤À¤ë¤ÞÅ¹NAYA¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¤À¤ë¤Þ¡¡ÀÖ¡¡2¹æ
³ô¼°²ñ¼Òº£°æ¤À¤ë¤ÞÅ¹NAYA¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ëµ»Ë¡¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¹âºê¤À¤ë¤Þ¡×¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡£¤À¤ë¤Þ¤ÎÀµÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼¨¤¹6ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤È¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024¡¡ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-003/)
SOZO¡¡Ê¡ーFUKU-¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¿·¹á¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
SOZO¡¡Ê¡ーFUKU-
³ô¼°²ñ¼Ò¿·¹á¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
1ËÜ¤Ç2¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¹á¡£´Å¤¯Ç»¸ü¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¶äÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¹ç¤»¤¿¡ãÊ¡ーFUKU-¡ä¡£
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024¡¡ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-004/)
ßÀÊ¸ÍÍ ³¨¤Æ¤Ì¤°¤¤¡ã³«±¿¾·¤Ç¡ä¡¢¡ã12´³»Ù¡ä¤Î2¼ï¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
ßÀÊ¸ÍÍ ³¨¤Æ¤Ì¤°¤¤¡ã³«±¿¾·¤Ç¡ä¡¢¡ã12´³»Ù¡ä¤Î2¼ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¿§¤¢¤¶¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÆèÀ÷¡Ê¤Ê¤Ã¤»¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À÷¿§µ»Ë¡¤ÇÀ÷¤á¤¿³¨¤Æ¤Ì¤°¤¤¡£´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÏÂ»¯¤·¤ÎÌÊÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿¦¿Íµ»¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024/2023/2022¡¡¶â¾Þ¼õ¾Þ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-056/)
¡Ö¿À¤ÎÅç¡×¤ª¾ô¤á¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¡ã¹¬¤»±¿¤Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ä¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Õ¥£¥·¥¢¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡Ö¿À¤ÎÅç¡×¤ª¾ô¤á¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¡ã¹¬¤»±¿¤Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Õ¥£¥·¥¢¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡È¤ª¾ô¤á¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÎÅç¡Ö²°µ×Åç¡×¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¼«Á³ÇÉ¥³¥¹¥á¡£¼«¼ÒÇÀ±à¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿²°µ×Åç»º¤¿¤ó¤«¤ó¤ò¼ç¤ÊÁÇºà¤È¤·¡¢¤¿¤ó¤«¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ê½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡¡¼õ¾Þ(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-193/)
¡¦ÆüËÜ¿©¤Î´ðËÜ¡ÖÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¥»¥Ã¥È¡×5,400±ß(ÀÇ¹þ)
2013Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÏÂ¿©¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¿©¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡È¤À¤·¡É¤ä¡¢¾ßÌý¤äÌ£Á¹¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦BLENDER'S PRIDE¡¡Çò¤À¤·¡Ã¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦µÙº¸±ÒÌçÄâ¡¡¤Ý¤ó¿Ý¡ÃÆ£°Â¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦À¸±öäñ¡ÃÍ¸Â²ñ¼Ò¿Ý²°µµËÜÅ¹
¡¦À¸¤·¤ç¤¦¤æäñ¡ÃÍ¸Â²ñ¼Ò¿Ý²°µµËÜÅ¹
¡¦Í®»Ò¤ß¤½¡ÃÍ¸Â²ñ¼Ò¿Ý²°µµËÜÅ¹
¡¦KOJI CLEAR¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹
¡¦ßîÀ½¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥µ¥é¥ß¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒÉ÷Ì£Æ²
¡¦ÆüËÜ¿©¤Î´ðËÜ¡ÖÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¥»¥Ã¥È¡×5,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Æüº¢´èÄ¥¤ë¡ÈÈ©¡É¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥³¥¹¥á¥»¥Ã¥È¡¡5,500±ß(ÀÇ¹þ)
Æüº¢´èÄ¥¤ë¡ÈÈ©¡É¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥³¥¹¥á¥»¥Ã¥È¡¡5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡Öºù¡×¡Ö¤æ¤º¡×¡ÖËõÃã¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÁÇºà¤È¸½Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÀÐ¸´¡¢¿·³ã¸©Æâ11¤Î¼òÂ¢¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼ò¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¢¡È¤ª¾ô¤á¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¼«Á³ÇÉ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¡Ö¿À¤ÎÅç¡×¤ª¾ô¤á¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¡ã¹¬¤»±¿¤Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ä¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Õ¥£¥·¥¢
¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡¡¥ô¥£ー¥¬¥ó¥½ー¥×¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒJAPONISM
¢¨ºù¡¢¤æ¤º¡¢ËõÃã¡¢ÉÙ»Î¡¢±ì´É¡Ê¥¥»¥ë¡Ë¡¢¥Ò¥Î¥ Á´6¼ï¤ÎÁÇºà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1ÅÀ
¡¦¿·³ãÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤Ä¤ï¤Ó
¢¨Á´11Â¢¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ê¡ºÄ¥Äá¡¢²¦Ìæ¡¢óÊÎÛ»³¡¢º£Âå»Ê¡¢ËÌÀã¡¢¿¿ÌîÄá¡¢Èþ¼é¡¢·¯¤Î°æ¡¢ÅÄÍ§¡¢±ÛÇµÇò´ç¡¢ÀãÃË¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1ÅÀ
¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡¡¥ô¥£ー¥¬¥ó¥½ー¥×¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒJAPONISM¡¡¢¨ºù¡¢¤æ¤º¡¢ËõÃã¡¢ÉÙ»Î¡¢±ì´É¡Ê¥¥»¥ë¡Ë¡¢¥Ò¥Î¥ Á´6¼ï¤ÎÁÇºà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1ÅÀ
¿·³ãÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤Ä¤ï¤Ó¡¡¢¨Á´11Â¢¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ê¡ºÄ¥Äá¡¢²¦Ìæ¡¢óÊÎÛ»³¡¢º£Âå»Ê¡¢ËÌÀã¡¢¿¿ÌîÄá¡¢Èþ¼é¡¢·¯¤Î°æ¡¢ÅÄÍ§¡¢±ÛÇµÇò´ç¡¢ÀãÃË¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1ÅÀ
¡¦ÏÂ¤Î·Ã¤ß´®Ç½¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È 3,240±ß(ÀÇ¹þ)
ÏÂ¤Î·Ã¤ß´®Ç½¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È 3,240±ß(ÀÇ¹þ)
À¸Õª¡¢Í®»Ò¸ÕÜ¥¡¢¼Â»³Ü¥¤Ê¤ÉÏÂÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡ÖTABATA¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È°ò¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤ä¡È¤è¤¦¤«¤ó¡É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦TABATA¡Ãpatisserie maison Fujiya¡Ê°ì°ÌÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦¾È¾ÂQuality ¹È¤Ï¤ë¤«Ê¿´³¤·°ò¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÌ¤ÍèÇÀ¶È
¡¦°ò¤±¤ó¤Ô¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÌ¤ÍèÇÀ¶È
¡¦¥Þ¥ë¥¸¥è¥¦¥«¥ó¡¡·ª¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò»ÍËü½½¥É¥é¥Þ
¡¦¥Þ¥ë¥¸¥è¥¦¥«¥ó¡¡°ò¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò»ÍËü½½¥É¥é¥Þ
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´¤Æ¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥®¥Õ¥È
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢±ïµ¯Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ENGAWA ASAKUSA¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢40¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤½400¾¦ÉÊ°Ê¾å¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È¤ÃÖ¤¡¡\1,254(ÀÇ¹þ)～
¡¦ÌÃ¡¹»®¥®¥Õ¥È¡ÊÇòÂä¡¢Äá¡¢µµ¡Ë³Æ\2,860(ÀÇ¹þ)
¡¦¿å°ú¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\16,500(ÀÇ¹þ)～
¡ÚENGAWA ASAKUSA¸ÂÄê¡Ã¿·¾¦ÉÊ¡Û
¡¦SOZO¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È À»¡ßÃ¸Ï©´¤¡¡\5,500(ÀÇ¹þ)
1ËÜ¤Ç2¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¹á¡ÖSOZO¡×¤È¡¢400Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃ¸Ï©Åç¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ëÃ¸Ï©´¤¤Çºî¤é¤ì¤¿ÀìÍÑ¥×¥ìー¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖÀ»¤Ê¤ëÌÚ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥í¥µ¥ó¥È¤È¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊÇòÃÉ¡Ë¤Î2¼ï¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÅô¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ª¹á¤Ç¤¹¡£ENGAWA ASAKUSA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢15¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¡£
¢£ 2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー
¡¡1·î1Æü～1·î3Æü¤Î¤ªÀµ·î¤Î»°¤¬Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¼ò¤È´ÅÌ£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¼ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤òÌ£¤ï¤¦¾®¤µ¤ÊÆüËÜ¼ò¡ÖKURA ONE(R) (¥¯¥é¥ï¥ó)¡×¤òÇ®ßó¤Ë¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¼òÂ¢¤ÎÂåÉ½ÌÃÊÁ¤ò¡¢¾¯ÎÌ (180ml)¤º¤Ä´Ì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ÖKURA ONE(R)¡×¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÆüËÜ¼ò¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀõÁð¤Ë½é·Ø¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Î´ü´Ö¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤Ï¸ÂÄê¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Æ±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚÆüËÜ¼ò¡Û¡ÖKURA ONE(R) (¥¯¥é¥ï¥ó)¡×1ËÜ180ml¡¡\700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Í½Äê
¡¦¡Ú´ÅÌ£¡Û¤ª¤·¤ë¤³¡¡\500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖKURA ONE(R) (¥¯¥é¥ï¥ó)¡×
¢£ ¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
12·î29Æü～1·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë·Á¤Ë¤Æ±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦12/29(·î)¡¡µÙ¶È
¡¦12/30(²Ð)¡¡10:00-20:00
¡¦12/31(¿å)¡¡10:00-18:00
¡¦1/1(ÌÚ)¡¡10:00~17:00
¡¦1/2(¶â)¡¡10:00-18:00
¡¦1/3(ÅÚ)～¡¡ÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê10:00 - 21:30¡Ë
¢£ ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÊ£¹ç¥¹¥È¥¢¡ÖENGAWA ASAKUSA¡Ê¥¨¥ó¥¬¥ï ¥¢¥µ¥¯¥µ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°--ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´¹ñ400ÅÀ°Ê¾å¤Î°ïÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢º´²ì¤ÎÃãÇÀ²È´Æ½¤¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤òÊ»Àß¡£Å¹ÊÞ¤ÏÀõÁð±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢ÀõÁð»û¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
- Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×
- ½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2-1-16 Æ£ÅÄ¥Ó¥ë1³¬
- ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-9140-1761
- ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§engawa_asakusa@engawa.global
- ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÀõÁð±ØÅÌÊâ3Ê¬
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§30
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
- ¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
- web¥µ¥¤¥È¡§https://store.engawa.global
- SNS/instagram¡§https://www.instagram.com/engawa_asakusa/
- Google Map ¥ê¥ó¥¯¡§https://maps.app.goo.gl/sAkm6wwTUX5WSquM8?g_st=ipc
¡ü¡ÖENGAWA ASAKUSA¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000017308.html)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ENGAWA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËºÇÅ¬¤ËÅÁ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤¬¶¦´¶¤·¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¥·ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡£1970Ç¯¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±Ñ»ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTokyo Weekender¡×¤Î±¿±Ä¡¢³°¹ñ¿ÍKOL¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¿®¤¹¤ëOMOTENASHI Selection¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢³¤³°¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://engawa.global/