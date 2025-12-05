¡Ú2030Ç¯4Ãû±ß»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡Û¤â¤¦¸ÉÆÈ¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¥ê¥æー¥¹»ö¶È¼Ô¤Îµò¤ê½ê¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×³«¹»¡£¶È³¦²£ÃÇ¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¤¬¡¢µ¯¶È²È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ1¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçµ×ÊÝ Íµ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤È¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ö¶È¼ÔÁí¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
14Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï4Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¥ê¥æー¥¹¶È³¦¡£ ¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÂ¤äÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥¹¥¥ë¥Ëー¥º¤Ø¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö³Ø¤Ö¡¢²Ô¤°¡¢¼é¤ë¡¢°é¤Æ¤ë¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤¦¶È³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀ®¸ù¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ï¸½ºß3.1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢º£¸å¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤¬Íê¤ì¤ë¶µ°éµ¡²ñ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëË¡À©ÅÙ¤äÀìÌçÃÎ¼±¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÂÎ·ÏÅª¤ÊÃÎ¼±¶¦Í¤ÎÉÔÂ¡§¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¶µ°éÂÎ·Ï¤¬Ì¤À°È÷¡£
¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤ÎÉÔÂ¡§½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÊñ³çÅª¤Ê³Ø½¬µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥¹¥¥ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿ÍºàÉÔÂ¡§ÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¿¼¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä»ØÆ³¼Ô¤¬ÉÔÂ¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¹âÅÙ²½¡§Ê£»¨²½¤¹¤ëµ¬À©¤äµ»½Ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË¤à¡ÖÊÉ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢°î¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ì¤ò¿®¤¸¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¶È¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ÈÀìÌç²È¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¶È³¦¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±Äó¶¡¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡Ö¶È³¦²£ÃÇ·¿¤Î¼ÂÁ©Âç³Ø¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¤Ö
³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢ÀìÌç¶µºà¤äÇÛ¿®Æ°²è¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
²Ô¤°
³«¶È»Ù±ç¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¡¢»ÅÆþ¤ì¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÇã¼èÊÝ¾Ú¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¼ý±×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼é¤ë
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¡¢Ë¡Ì³¤äÀÇÌ³¤Ê¤É»ö¶È±¿±Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤é»ö¶È¼Ô¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
°é¤Æ¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥Àー°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¡¦¿·µ¬»²Æþ¼Ô¡×¡Ö³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç²È¡¦¹Ö»Õ¡×¡Ö»öÌ³¶É¡×¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Á¡¢ÃÎ¼±¤È»Ù±ç¤¬½Û´Ä¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÉ¸¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§¥â¥Î¤ÎÌ¿¤òÌ¤Íè¤Ø¡¢¥Ò¥È¤Îµ±¤¤òÃÏ°è¤Ø¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¯´Ö30Ëü¥È¥ó¤ÎÇÑ´þÊª¤ò»ñ¸»¤Ø
¡¦Çã¼èÊÝ¾Ú¡ß¹ÖºÂ¤Ç¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹100·ï¤òÁÏ½Ð
¡¦ÃÏÊý¤Ç1,000¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð
¹Ö»Õ¤ÎÃÎ·Ã¤¬¿·¤¿¤Ê¸ÛÍÑ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¸å²¡¤·¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÀìÍÑ¤ÎLP¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤È
12/11(ÌÚ) Âè1²ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹Âç³Ø ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://wasabi-inc.biz/reuse-academy/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes
Âè1²ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª
²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Î¡ÖÇä¤ì¤ëÍýÍ³¡× ¨¡¨¡ ¸µGEO¡¿Valuence¥Þー¥±ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¥ê¥æー¥¹¡ßECÀ®Ä¹¤Î¡ÖÀïÎ¬¤ÈÂÇ¤Á¼ê¡×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/150_1_82dfdf8ad7f209b244cda287bb724738.jpg?v=202512060557 ]
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://peatix.com/event/4709495/view
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¥ê¥æー¥¹Âç³Ø »öÌ³¶ÉÄ¹¡§¸Å²ì·ò¿Í »á
¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢ÂåÉ½¤´¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¹Ç¯´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡Èº¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¡É¤ò¡¢Ã¯¤âÂÎ·ÏÅª¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á±¿±Ä¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¥ê¥æー¥¹¤Î¸½¾ì¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆü¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·Â³¤±¤ëÉÝ¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ø¤Ö¾ì½ê¡¦ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¦Íê¤ì¤ëÀìÌç²È¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»²Æþ½é´ü¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤¬¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶È³¦²£ÃÇ¤ÇÃÎ·Ã¤ò½¸¤á¡¢¶¦Í¤·¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡¢
¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·è°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¥ê¥æー¥¹Âç³ØÈ¯Â¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ÐÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤¬ÆÃÄê¤ÎÀ®¸ùË¡Â§¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀìÌç²È¤ä»ö¶È¼Ô¤¬²£ÃÇÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦·Á¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¡Ö³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤à²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·ÃÎ¼±¤¬¾ï¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È
- ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÈºÇÅ¬¤ÊÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È
- ¸ÉÆÈ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ä©Àï¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼ÂÌ³ÃÎ¤¬¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÈÀµ²ò¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¸ÉÆÈ¤òËÉ¤®¡¢Ä©Àï¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡È½Û´Ä¡É¤¬µ¯¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌç²È¤È»ö¶È¼Ô¤¬²£ÃÇÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡Ö³«¤«¤ì¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤³¤½¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤¬½Û´Ä¤·Â³¤±¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤³¤½¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢¥ê¥æー¥¹¶È³¦¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ëºÇ¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï ²¿¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡© 5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤¬ºÇ¤âÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¡¦À®¸ù»öÎã¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç½Û´Ä¤·¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò°é¤Æ¤ëÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡È½Û´Ä¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢
- ¿·µ¬»²Æþ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë
- ÃÏÊý¤Ç¤â¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
- ÇÑ´þÊª¤¬»ñ¸»¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤¬²¼¤¬¤ë
- ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¼Ò²ñ¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶È³¦¤È¼Ò²ñ¤ÎÎ¾Êý¤ËÄ¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¤ÏÃ±¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤·¡¢´Ä¶¤ò¼é¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
4. ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë¡Ö¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¡×¤Ø»²²è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹Âç³Ø¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¡×¤Ë¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÃÂ®Åª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¤¤Þ¡¢ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¡É¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¸ÇÄê³µÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£µ¬ÌÏ¤äÎÎ°è¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¸½¾ì¤Ç´À¤ò¤«¤¯»ö¶È¼Ô¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£
¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤äÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤ò±Û¤¨¡¢¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤³°ÈÎÇä¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿±Û¶EC¸þ¤±EC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤¬°·¤¦¼Á¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢³¤³°¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¹ñÆâ³°EC´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¡¦·ÐºÑ¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥æー¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Î»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/150_2_86167ccf7ebe29866214d4092a9a9c98.jpg?v=202512060557 ]
