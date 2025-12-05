¡ÚÌÀ¼£µÇ°´Û¡Û¡È¥ì¥¹¥È¥é¥ó±©°á¡ÚChristmas2025¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á¡×Äó¶¡³«»Ï¡É ¡¡±©°á¼«Ëý¤Îò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¤Ë¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤È¥¢¥¤¥¹¥Áー¥º¥±ー¥¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23¡Ë¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËËø¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á 8,000±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±©°á¼«Ëý¤Î°®¤ê¼÷»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñ»ºµí¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤ä¡¢¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤È¥¢¥¤¥¹¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥Ç¥¶ー¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö±©°á¡×¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ª¤è¤Ó10¡ó¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ªÎÁÍý¤ÎÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÍÈ¤²Ìý¡¦¤æ¤Ç¿å¤Ï¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ßË¼Æâ¤Ç¤½¤ÐÊ´¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ü¸¥Î©
¡ÚÁ°¡¡ºÚ¡Û¿¿Âä¤Î±ö¥ì¥â¥óÏÂ¤¨¡¡¹ç³û¥íー¥¹¤È¶âÊ¿µíèð¡¡´³³Á¤È¥Ð¥¿ー¤ÎÇîÂ¿´ó¤»¡¡·Ü¾¾É÷¾Æ¤¡¡Ï¡º¬¥ª¥ì¥ó¥¸¼Í¹þ¤ß
¡Ú¥¹ー¥×¡Û¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡¡¡¡
¡ÚÆùÎÁÍý¡Û¹ñ»ºµíÅ´ÈÄ¾Æ¡¡¥µ¥é¥À¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Áー¥º
¡ÚÅ·óÏÍå¡Û³¤Ï·¡¡òå¡¡·ª¡¡Ï¡º¬¡¡»â»ÒÅâ
¡Ú¡¡ò¿¡¡¡ÛËî¡¡±¨Â±¡¡´Å³¤Ï·¡¡´ªÈ¬¡¡¤È¤í¤¿¤¯´¬¤¡¡ÀÖ½Ð½Á
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¡Û¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡¡¥¢¥¤¥¹¥Áー¥º¥±ー¥
¡¦¤´Äó¶¡»þ´Ö¡§11¡§30-15¡§00¡¿ÅÚÆü½Ë17¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë
¡üÌÀ¼£µÇ°´Û¡¡ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×
https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)
¡¡ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÀß¤±¤¿¡Ö±©°á¡×¡£½ÏÎý¿¦¿Í¤¬¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Ç¿¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¼¼¤ä¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¡¡11¡§30～16¡§00(L.O 15¡§00¡Ë¡¡¥Ç¥£¥Êー¡¡17¡§00～22¡§00(L.O 21¡§00¡Ë
ÅÚÆü½Ë¡¡11¡§30～22¡§00(L.O 21¡§00¡Ë¡¡¢¨Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï 21¡§00ÊÄÅ¹ (L.O 20¡§00¡Ë
¡ÚÄêµÙÆü¡Û Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦²Æ´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
¡ÚÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://www.meijikinenkan.gr.jp/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡¢ÌÀ¼£14¡Ê1881¡ËÇ¯¤Ë¡Ö⾚ºä²¾¹Äµï¤Î¸æ²ñ¿©½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤¿·úÊª¤òÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤Î°ì³Ñ¤Ë°ÜÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£21¡Ê1888¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡ÙÁð°Æ¿³µÄ¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ³½ï¤«¤é¡¢ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡Ö·ûË¡µÇ°´Û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ22¡Ê1947¡ËÇ¯¤Ë¡ØÌÀ¼£µÇ°´Û¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤Ç·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ³«´Û¼°¤¬µó¹Ô¤µ¤ì¡¢°ÊÍè23ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´É×ÉØ¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñー¥Æ¥£¡¦²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎMICEÍøÍÑ¡¢½Ë²ì²ñ¤ä¿ÍÀ¸µ·Îé¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÆüÍøÍÑ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²ûÀÐÎÁÄâ¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¾ì¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¤ÎÎò»ËÅª¡¦·úÃÛÅª²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ï¼ç¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸/¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ökinkei¡×¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Äí±à¤ËÌÌ¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¡Ö¶õ´Ö¡×¤È¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹³ÊÅ·°æ¤Ê¤ÉÎò»Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¡¢ÏÂº²ÍÎºÍ¤Î¾å¼Á¤Ê¡Ö»þ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£µÇ°´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥±ー¥¤äÏÂÍÎ²Û»Ò¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¼°¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¥³ー¥Òー¤â¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ú¿®Ç»Ä®±Ø¡Û²¼¼ÖÅÌÊâ3Ê¬
ÃÏ²¼Å´ ¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú⻘»³°ìÃúÌÜ±Ø¡Û²¼¼Ö¡Ê2ÈÖ½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
ÃÏ²¼Å´ Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú¹ñÎ©¶¥µ»¾ì±Ø¡Û²¼¼Ö¡ÊA1½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
ÅÅÏÃ¡§03-3403-1171¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/mk_sekirei
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥ÄHP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://meijikinenkan-shop.net/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/
º§Îé¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/
º§Îé¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg
[Meiji Kinenkan] Restaurant Hagoromo Launches ¡ÈChristmas Lunch 2025¡É
A special holiday set featuring Hagoromo¡Çs signature sushi, tempura, and teppanyaki, paired with festive desserts like gateau chocolat and ice cheesecake.
Starting December 6 (Sat.), the in-house restaurant ¡ÈHagoromo¡É will offer the limited-time Christmas Lunch (8,000 yen, tax & service included). Enjoy sushi, tempura, teppanyaki, and Christmas-themed desserts.
Meiji Kinenkan (2-2-23 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo) will serve the limited-time Christmas Lunch (8,000 yen, tax & service included) at its in-house restaurant Hagoromo-known for sushi, tempura, and teppanyaki-from December 6 (Sat.) to December 25 (Thu.), 2025.
In addition to Hagoromo¡Çs signature sushi, tempura, and teppanyaki, guests can enjoy festive desserts such as gateau chocolat and ice cheesecake.
It¡Çs the perfect seasonal menu for guests who want to soak up the Christmas spirit at Hagoromo.
Online Reservation :
https://www.tablecheck.com/en/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
Restaurant: Hagoromo (Meiji Kinenkan)
Dedicated counters for sushi, tempura, and teppanyaki, with both counter seating and private rooms.
Hours
Weekday Lunch: 11:30-16:00 (L.O. 15:00) Weekday Dinner: 17:00-22:00 (L.O. 21:00) Weekends/Holidays: 11:30-22:00 (L.O. 21:00)
Final day of consecutive holidays: closes 21:00 (L.O. 20:00) Closed: New Year holidays & summer maintenance
About Meiji Kinenkan
Historic venue built in 1881 as part of the former Akasaka Imperial Palace; designated a Tokyo Metropolitan Tangible Cultural Property.Now serves weddings, events, dining, and conferences.
On weekdays, the main building operates as lounge/dining ¡Èkinkei.¡É
Address: 2-2-23 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Access: JR Shinanomachi Sta. (3 min), Aoyama-itchome Sta. (6 min), Kokuritsu-kyogijo Sta. (6 min)
Parking: Available
Phone: 03-3403-1171 (Japanese only)
Website: https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/