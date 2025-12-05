¥Ô¥¨¥È¥í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê³«ºÅ¡ÖÁÏ¶È45¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¡×12·î5Æü¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¨¥È¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ÂÙ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤ËÁÏ¶È45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£1980Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î°ì¸®¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥¨¥È¥í¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊõÊª¤È¤·¤Æ¡¢45Ç¯´ÖÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤«¤é14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡ÖÁÏ¶È45¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～12·î14Æü(Æü)
¥¤¥Ù¥ó¥È£±.¡¡ÀÇ¹þ3,900±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡ª
ÄÌ¾ï¡¢ÀÇ¹þ11,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢1¤«½ê¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ3,900±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È£².¡¡ÀÇ¹þ7,800±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¿ÊÄè¡ª
1¤«½ê¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ7,800±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¾ï²¹¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹ー¥×¡¢ÎäÅà¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È£³.¡¡12·î¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨10%¥¢¥Ã¥×
12·î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä¥Ô¥¨¥È¥í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖPIETRO Fun! Point¡×¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â10¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¶¼Õº×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢10¡ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆÃÅµ¤¬Áý¤¨¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2026Ç¯¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000044322.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢´¶¼Õº×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
ÁÏ¶È45¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº× | ¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ô¥¨¥È¥í ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È(https://www.pietro-onlineshop.com/lp/45thanniversarypr.html?mmid=25-PR&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251205pr)
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿´óÉÕ³èÆ°
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈµÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë12·î9Æü¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤äÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¡¢Éü¶½»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¡¢´Ä¶¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ô¥¨¥È¥í¤é¤·¤¤SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.pietro.co.jp/company/csr/
¢£¥Ô¥¨¥È¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ý¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢°ì¸®¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£
¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢1980Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Å·¿À¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê°ì¸®¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í¡Ù¡£ÌÍ¤¬è§¤Ç¤¢¤¬¤ë¤Î¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯´Ö¡¢Á°ºÚÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥À¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤Ë±þ¤¨¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ý¹©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¿ßË¼¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¿Í¤Î¼ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¿ßË¼¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¹©Äø¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÃúÇ«¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µðÂç¤Ê¥¿¥ó¥¯¤Ç°ìÅÙ¤Ë¤Ä¤¯¤ëÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¾¯¤·¤º¤Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦À½Ë¡¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤ÎÌ£¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸úÎ¨¤è¤ê¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤¿¤Ä¤¯¤êÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤Þ¤Í¤®¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä¿Í¤Î¼ê¤Ç¥«¥Ã¥È
280ml¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬180ËÜ¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡ÈÀ£Æ¹Æé¡É¤Ç·«¤êÊÖ¤·Ä´Íý
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯»ä¤¿¤ÁÁ´¤Æ¤¬¡¢Ì¤Íè¤â¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡×Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨¥È¥í¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.pietro.co.jp/
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£