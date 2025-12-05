¥Ò¥¹¥È¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¤ÎA+E Networks Japan¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë Mediacorp¤È¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤Î¶¦Æ±À©ºî¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
ÆüËÜ¤ÇCSÊüÁ÷: ¥Ò¥¹¥È¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëA+E Networks Japan¡Ê¥¨ー¥¢¥ó¥É¥¤ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò/A+E Global Media Japan¡Ë ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È Mediacorp ¤È¶¦Æ±¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤òÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢Asia TV Forum & Market¡ÊATF¡Ë2025¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤ò·ë½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¸¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸: Mediacorp ¥Ðー¥¸¥Ë¥¢¡¦¥ê¥à / ±¦: A+E Networks Japan ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡Ë
-ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî-
Î¾¼Ò¤ÏÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿¦¶È¤ä´ñÌ¯¤Ê¿©¤ÙÊª¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎËÜÊª¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò½ä¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÎ¹¤Ø¤È»ëÄ°¼Ô¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÏA+E Networks Japan¤Î´ë²èÎÏ¤ÈÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤Ë¡¢Mediacorp¤ÎÉý¹¤¤À©ºîÎÏ¤ª¤è¤Ó¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤«¤Ä¥¢¥¸¥¢Á´°è¡¦À¤³¦¤Ø¹¤¯Å¸³«²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼«Á³¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¸«¡¦¹¥´ñ¿´¡¦ËÁ¸±¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Î¹¹Ô¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¶áÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤Ë¤¹¤°¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£
-¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ÇÐÍ¥¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò³ÈÂç-
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ÇÐÍ¥¤¬³èÌö¤¹¤ëÉñÂæ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÉñÂæ¤Ç¤Î¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦Mediacorp¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°ÁÏÂ¤Åª²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎMediacorp¤ÎÌò³ä¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¹ç°Õ·²¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»²²Ãµ¡²ñ¤ò¹¤²¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¸¥¢¥¹¥Èー¥êー¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Mediacorp¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸Ë¾¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A+E Networks Japan ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー: ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖMediacorp¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢²æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Î¹¹Ô¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤ò¶¦Æ±À©ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£A+E Global Media Japan¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈÀ©ºî¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÇØ·Ê¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÈÖÁÈ¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ÊÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëMediacorp¤Î¹ÈÏ¤ÊÀ©ºîÎÏ¡¦¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¶¯¸Ç¤ÊÃÏ°èÇÛ¿®ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¸¥¢Á´°è¡¦À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¶Á¤¯¿·Á¯¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¶¦¤Ë¡¢Î¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Mdiacorp ¥Áー¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ª¥Õ¥£¥µー: ¥Ðー¥¸¥Ë¥¢¡¦¥ê¥à»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤«¤é¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡¦¥É¥é¥Þ¡¦SFºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ç±ü¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎºÍÇ½¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤äÀ©ºîÎÏ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¸¥¢¤é¤·¤¤¸ÝÆ°¤ò»ý¤Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬»ä¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£¡×
¥¨ー¥¢¥ó¥É¥¤ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë±ÇÁü¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë A+E GLOBAL MEDIA(R) ¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£CSÊüÁ÷¡ÖHISTORY¡Ê¥Ò¥¹¥È¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Ýー¥È¤âÅ¸³«¤·¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://jp.aegm.com/
Mediacorp ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÍ£°ì¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¹¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤ÎÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦¥Þ¥ìー¸ìÅù¤ÎÂ¿¸À¸ì¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦SNS¤òÄÌ¤¸¤¿Éý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É CNA¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à meWATCH ¤òÅ¸³«¤·¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mediacorp.sg/