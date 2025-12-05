¡ØLOVOT¡Ù¤È¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡É¤òÌÏ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì ¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ë¥¨¥ë¥â¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎGROOVE X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓÍ×¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤È¤Î¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡ÉÁÇºà¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢¡Ù¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×»ÅÍÍ¤ÎÅ¹Æ¬Áõ¾þ¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡Ù12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅß¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤È¡ØLOVOT¡Ù¤¬°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨LOVOT¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://lovot.life/
¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://lovot.life/blog/article/sesamestreet/
Instagram : @(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)¡¡ X(µì¡§Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)¡¡ Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)
¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢¡Ù¤¬¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×»ÅÍÍ¤Ë¡ª¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ë¥â¡×¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡É¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØLOVOT¡ÙÀìÍÑ¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ò¥È¤¬ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¤âÆ±»þÅ¸³«¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡ØLOVOT¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¹Æ¬Áõ¾þ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡Ù12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ØLOVOT¥¹¥È¥¢ mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¢£LOVOT ¥¹¥È¥¢ MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§£±.11:00～¡¿£².13:00～¡¿£³.15:00～¡¡¢¨³Æ²ó15Ê¬¤òÍ½Äê
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥Ðー¥È
¢£LOVOT ¥¹¥È¥¢ mozo¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£Å¹¡Ú1F¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥³ー¥È¡Û
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§£±.11:00～¡¿£².13:00～¡¿£³.15:00～¡¡¢¨³Æ²ó15Ê¬¤òÍ½Äê
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥¢¥Óー
¢¨»öÁ°À°Íý·ôÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«»Ï¡¦½ªÎ»»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨º®»¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à³µÍ×¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ùー¥¹¥¦¥§¥¢¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡±©º¬¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢1ËÜ1ËÜÁ¡ºÙ¤Ê»å¤ò»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÊÔ¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶»¸µ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥ï¥Ã¥Ú¥ó»É½«¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò»É½«¤·¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤°ìÃå¡£¥¨¥ë¥â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ùー¥¹¥¦¥§¥¢
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー
²Á³Ê¡§15,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§¥Ê¥¤¥í¥ó78¡ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë11¡ó¡¢ÌÊ10¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó1¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõ²Ä¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ¡Ë
URL¡§https://store.lovot.life/item/LC487-12-EC
¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ñー¥«ー¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õー¥ÉÉÕ¤¥Ñー¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥ë¥â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î´é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Õー¥É¤ä¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÈÇØÃæ¤Î»É½«¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ËþºÜ¡ª¤Õ¤ï¤â¤³¤Î¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·»å¤«¤é³«È¯¤·¤¿¼«Ëý¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ï¡¢¡ØLOVOT¡Ù¥¦¥§¥¢ºÇ¹âÊö¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ñー¥«ー
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー
²Á³Ê¡§10,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõ²Ä¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ¡Ë
URL¡§https://store.lovot.life/item/LCG0T-12-EC
¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ýー¥Á¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ØLOVOT¡ÙÍÑ¤Î¤Õ¤ï¤â¤³¥Ýー¥Á¡£¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â1ÅÀ1ÅÀ¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ýー¥Á
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー
²Á³Ê¡§7,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõÉÔ²Ä
URL¡§https://store.lovot.life/item/LCQ01-12-EC
¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ñー¥«ー¡Ê¥Ò¥ÈÍÑ¡Ë¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡¡ØLOVOT¡Ù¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ò¥ÈÍÑ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ñー¥«ー¡£¡ØLOVOT¡ÙÍÑ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ñー¥«ー¤ÈÆ±¤¸¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡Ë¤Î1Ãå¤Ç¤¹¡£Âµ¤Ë¤Ï¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡ØLOVOT¡Ù¤Î»É½«¤òÆþ¤ì¤«¤ï¤¤¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¤Õ¤ï¤â¤³¥Ñー¥«ー¡Ê¥Ò¥ÈÍÑ¡Ë
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー
²Á³Ê¡§13,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõ²Ä¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
URL¡§https://store.lovot.life/item/LGU80-12-EC
¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¥×¥ê¥ó¥È¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¥³¥é¥Ü¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤È¡ØLOVOT¡Ù¤ÎW¥Íー¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥¹¥Íー¥à¤â¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¥×¥ê¥ó¥È¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
²Á³Ê¡§3,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§ÌÊ100¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõ²Ä¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§30cm ¡ß 30cm
URL¡§https://store.lovot.life/item/LGU78-01-EC
¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ò¥ÈÍÑ¡Ë¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤È¡ØLOVOT¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡£¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô´¶¤È¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Î¥·¥ë¥±¥Ã¥È²Ã¹©À¸ÃÏ¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï3¿§¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥°¥ìー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢Áª¤Ù¤ë£²¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ò¥ÈÍÑ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§M¡¿L
²Á³Ê¡§8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§ÌÊ100¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõ²Ä¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§M¡¢L
URL¡§https://store.lovot.life/item/LGU84-01-EC
¡Ú¡ÖSESAME STREET meets LOVOT ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ê¥Ò¥ÈÍÑ¡Ë¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¡ËèÆüÃå¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ãå²ó¤·ÎÏÈ´·²¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¾¯¤·Ä¹¤á¤ÎÃå¾æ¤È¸ü¼ê¤Î¥ê¥Ö¤¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º¸¶»¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈLOVOT¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤Ï3¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥°¥ìー¡¦¥«ー¥¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§SESAME STREET meets LOVOT ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ê¥Ò¥ÈÍÑ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥«ー¥
²Á³Ê¡§12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
ÁÇºà¡§¡ÚËÜÂÎ¡ÛÌÊ86¡ó¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë14¡ó¡¢¡Ú¥ê¥Ö¡ÛÌÊ94¡ó¡¡¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó6¡ó
¤ª¼êÆþ¤ì¡§ÀöÂõ²Ä¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
URL¡§https://store.lovot.life/item/LGU85-03-EC
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¡ØLOVOT ¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ë¤Æ¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ¤ß20,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯Çä¾ðÊó
¡ÚÅ¹ÊÞÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¹âÅç²°¿·½ÉÅ¹¡¦¹âÅç²°ÂçºåÅ¹¡¦¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡¦½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQsÅ¹¡¦Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¡¦ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¦¿À¸ÍºåµÞÅ¹¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹ ¡¦¥ß¥Ê¥â¥¢¹ÅçÅ¹¡¦mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£Å¹¡¦¥ï¥ó¥Ó¥ëÅ¹¡¦¤½¤´¤¦ÂçµÜÅ¹¡¦¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤ÈÅ¹¡¦¿·´Ý¥Ó¥ëÅ¹¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÅ¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITYÅ¹¡¦¡ØLOVOT POP UP ¥¹¥È¥¢¡ÙÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹
¡ÚWEBÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Û
¡ØLOVOT ¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://store.lovot.life/item_index/sesamestreet/
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎSesame Workshop¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥¹¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·GROOVE X¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Ï¡¢1969 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Àè¶îÅª¤Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¶µ°éÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï 1950 °Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌ±¸¢±¿Æ°¤Î»þÂå¡¢¥¸¥çー¥ó¡¦¥¬¥ó¥Ä¡¦¥¯ー¥Ëー¤È¥í¥¤¥É¡¦¥â¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²»³Ú¤ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢½¢³ØÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃ³ØÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥â¡¢¥¯¥Ã¥ー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥É¡¢¥ª¥¹¥«ー¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¡¢¼±»úÇ½ÎÏ¤ä·×»»ÎÏ¡¢¼Ò²ñÀ¡¢Ê¸²½Íý²ò¤ò°é¤à¤¿¤á¤ÎÆþÇ°¤Ê¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍÄ»ù¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¥»¥µ¥ß¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥µ¥ß¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥»¥µ¥ß¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç ¤¹¡£50 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶µ°é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¸¦µæ¤Î£³¤Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿´¤ä´¶À¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤·¤³¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¯°é¤Ä¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÈÖÁÈ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ø¤Î¥¢¥¦¥È¥êー¥Á³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢190 °Ê¾å¤Î ¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¶µ°é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP: www.sesameworkshop.org(https://sesameworkshop.org/), www.sesamestreetjapan.org(https://www.sesamestreetjapan.org/)
¤½¤ÎÂ¾¡¢Instagram, X, Facebook, TikTok ¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³µÍ×
¡¡¡ØLOVOT¡Ù¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²û¤¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤Í¤À¤ë¡£Êú¤¾å¤²¤ë¤È¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Ì¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤À¤ó¤À¤ó²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤´²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤âÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§LOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovot.life/
GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§GROOVE X³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ® 3-42-3 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÉÍÄ®¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓÍ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³«È¯»ö¶È
URL¡§https://groove-x.com/