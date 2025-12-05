¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤²ñµÄ¡Ã¤¢¤¤¤À¡Ã¤òÌä¤¦¥é¥¸¥ª¡ØEp12: ÁÏºî¡Ã¤¢¤¤¤À¡Ã¾ÃÈñ¡¡¢¨¥Ý¥ë¥·¥§¤è¤ê¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎZÀ¤Âå¡Ù²»À¼¶µÍÜ¥á¥Ç¥£¥¢VOOX/Spotify¤Ë¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
ËÙ±ÛÍÔ²ð»á¡ÊÅìµþÂç³ØÆÃÇ¤¸¦µæ°÷/Å¯³ØÂÐÏÃ¡Ë¤È³ßÅÄ¸÷»á¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£/¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡Ë¡£°Û¤Ê¤ëÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÇò¤«¹õ¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤Êª»ö¡×¡á¡È¤¢¤¤¤À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤È²¿¤«¤Î¡È¤¢¤¤¤À¡É¤òÀÚ¤ê¸ý¤ËÌä¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê"¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤"¤òÃµµá¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤é²¿¤·¤Æ¤¿¡©¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¡×¡ÖÃ±°ìÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ï³Ú¡×¡ÖÍßË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¡×¡Öº£¤ÈÀÎ¤Î¥«¥Ã¥³¥¤¥¤³ØÀ¸¡×¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤Î²ÁÃÍ¡×¡ÖSNS¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿±þÍß¤·¤¤¡©Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄÌ¶Ð»þ´Ö¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÙ±ÛÍÔ²ð¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅìµþÂç³Ø ¶¦À¸¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅ¯³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¾å×¢¶¦À¸Å¯³Ø¹ÖºÂ ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¡£²ÝÂê²ò·è¤ä²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È³èÆ°¤ò¡ÖÅ¯³ØÂÐÏÃ¡×¤ä¡ÖÅ¯³Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÄÌ¤·¤Æ»Ù±ç¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¤Âå¤ÈÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤ë¡§¿¦¾ì¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡ØÅ¯³Ø¤Ï¤³¤¦»È¤¦――ÌäÂê²ò·è¤Ë¸ú¤¯Å¯³Ø»×¹Í¡ÖÄ¶¡×ÆþÌç¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
³ßÅÄ¸÷¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2022Ç¯¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ Ì±´ÖÀìÌç¿Íºà¡Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡Ë¡¢Chief Analytics Officer¤òÌ³¤á¤ë¡£2016-2020Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Áー¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·ÏÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç»ö¶ÈÀïÎ¬¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¤ä»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡£¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤«¤é¥×¥í¥À¥¯¥ÈÊ¬ÀÏ¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬Î©°Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
VOOX¤È¤Ï
VOOX¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£1ÏÃ10Ê¬¡¢6ÏÃ´°·ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹½À®¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¿Í¡¹¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß700ÏÃ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é2½µ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎQR¥³ー¥É¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢VOOX¥¢¥×¥ê¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://voox.onelink.me/KbDS/PRT
