¡ØÍÜÏ·ÀèÀ¸¤¬¿ÍÀ¸¹Í¤¨¤Þ¤¹¡ª Ep27.ºä¸ý¶³Ê¿¤µ¤ó¤Î¤¤¤Î¤Ã¤Á¤ÎÅÅÏÃ¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÙAudible¤Ë¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡Ø¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡Ù¥·¥êー¥º¤¬Îß·×700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢ºÇ¿·´©¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¡Ù¤âÁá¤¯¤â¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£²òË¶³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤ÎÃî¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î»×¹Í¤ò»ý¤ÄÍÜÏ·ÌÒ»ÊÀèÀ¸¡£86ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢¿Í¤äÀ¸Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×º÷¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÜÏ·ÀèÀ¸¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤³¤È¤óÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¿Í¤Ï²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÍÜÏ·ÀèÀ¸¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¤Î¤ÏÂè°ìÃÊ³¬¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼þ¤ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤ÎÇº¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡ÖÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë°å¼Ô¤¬´¶¤¸¤ëÉéÃ´¡×¡Ö¼õ¤±»ß¤á²á¤®¤ë¤ÈËÜ¿Í¤â¿É¤¤¡×¡ÖÆüÃæ¤Î¥êー¥Àー¤¬ÊÂ¤ó¤À»þ¡×¡Ö»°ÅçÍ³µªÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤Î¡Ö½Å¤µ¡×¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶§´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ©Éþ¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÍÜÏ·ÀèÀ¸¤Î¶µÍÜ¤È·Ð¸³¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿´ÞÃß¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄÌ¶Ð»þ´Ö¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª´«¤á¤Î°ìºý¡§¡Øí¯ÝµÂç³Ø¡Ù¡Êºä¸ý¶³Ê¿¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ë
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼Á¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÜÏ·ÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³µÍ×Íó¤Î¤ªÇº¤ß±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢µìTwitter¤ÎX¤Ç¡ÖÍÜÏ·ÀèÀ¸¤¬¿ÍÀ¸¹Í¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÜÏ·ÌÒ»Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÀ¸¤ì¡£²òË¶³Ø¼Ô¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯¡Ø¤«¤é¤À¤Î¸«Êý¡Ù¤Ç¥µ¥ó¥È¥êー³Ø·Ý¾Þ¼õ¾Þ¡£2003Ç¯¡Ø¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡Ù¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡¢ËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ ¤Û¤«Ãø½ñ¤Ë¡ØÍ£Ç¾ÏÀ¡Ù¡Ø°ä¸À¡£¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£Âç¤ÎÃî¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢³ùÁÒ¤Î·úÄ¹»û¤ËÃîÄÍ¤ò·úÎ©¤·¡¢ËèÇ¯Ë¡Í×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
VOOX¤È¤Ï
VOOX¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£1ÏÃ10Ê¬¡¢6ÏÃ´°·ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹½À®¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¿Í¡¹¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß700ÏÃ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é2½µ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
