¡ÚNHK¥«¥ë¥Á¥ãー¡ÛÁÏºî¤ò»Ï¤á¤ë3¤«·î¡£Ê¸·Ý¡Ô´ðÁÃ¸Ç¤á¡Õ¿·¥·¥êー¥º¥¹¥¿ー¥È

ÁÏºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¡¢´ðÁÃ¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤¤¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÇÐ¶ç¡×¡ÖÃ»²Î¡×¡Ö¾®Àâ¡×¤ò£³¤«·î¤Ç´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡Ô´ðÁÃ¸Ç¤á¤Î3¤«·î¡Õ¥·¥êー¥º¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÐ¶ç¡¦Ã»²Î¡¦¾®Àâ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤¬¡¢¥ê¥º¥à¤äºîË¡¡¢É½¸½¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÁÏºî¤Îº¬´´¡É¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë»ØÆ³¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
£±. ÇÐ¶ç¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡ª ´ðÁÃ¸Ç¤á¤Î3¤«·î
¹Ö»Õ¡§ÇÐ¿Í¶¨²ñ´´»ö¡¡ÂçÌî ¿òÊ¸
¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇÐ¶ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡È¤È¤Æ¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡ÉÊ¸·Ý¤Ç¤¹¡£
ÇÐ¶ç¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë´·¤ì¡¢¶ç²ñ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤â¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐ¶ç¤ÏÆüµ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢²áµî¤ò¼Ì¤¹¡È¤³¤È¤Ð¤Î¥«¥á¥é¡É¤Ë¤â¤Ê¤ëÉ½¸½¡£Ãç´Ö¤È³Ø¤Ó¡¢¶çÍ§¤È¤È¤â¤ËÁÏºî¤òÂ³¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÂà¶þ¤ò¡Ö°ì¶ç¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÇÐ¿Í¶¨²ñ´´»ö¡¡ÂçÌî ¿òÊ¸¤µ¤ó
£². Ã»²Î¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡ª ´ðÁÃ¸Ç¤á¤Î3¤«·î
¹Ö»Õ¡§²Î¿Í¡¦ÆüËÜ²Î¿Í¥¯¥é¥ÖÃæ±û´´»ö¡¡À¸¾Â µÁÏ¯
Ã»²Î¤Ï¡¢¤À¤ì¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÁÏºî¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»×¤¤¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëµ²±¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤Ð¤ò31²»¤Ë¤Î¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ÖºÂ¤Ï¡ÖÃ»²Î¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤µ¤·¤¤´ðÁÃ¹ÖµÁ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï²Î²ñ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ºîÉÊ¤òÆÉ¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä¤³¤È¤Ð¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
²Î¿Í¡¦ÆüËÜ²Î¿Í¥¯¥é¥ÖÃæ±û´´»ö¡¡À¸¾Â µÁÏ¯¤µ¤ó
£³. ¾®Àâ¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡ª ´ðÁÃ¸Ç¤á¤Î3¤«·î
¹Ö»Õ¡§ºî²È¡¦¸µÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¶µ¼ø¡¡º´Æ£ ÍÎÆóÏº
¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¡È½ñ¤»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼¹É®·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤òËá¤ÁÏºî¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤º¤Ï3¤«·î¡¢Êª¸ì¤Î´ðÁÃÎÏ¤ò¸Ç¤á¤ë»þ´Ö¤ò¤´°ì½ï¤Ë¡£
¡Ò¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ó
¥Ô¥¢¥Î¤ËÎý½¬¶Ê¡¢³¨²è¤Ë¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¾®Àâ¤Ë¤â¡Èµ»½Ñ¡É¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºîÊ¸¤È¾®Àâ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤â¤Î¡£ÆüËÜ¸ì¤¬½ñ¤±¤Æ¤â¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤±¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ðËÜ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî²È¡¦¸µÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¶µ¼ø¡¡º´Æ£ ÍÎÆóÏº¤µ¤ó
ÇÐ¶ç¡¦Ã»²Î¡¦¾®Àâ――¤É¤ì¤â¡È¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦ÁÏºî¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¹Ö»Õ¡§£±.ÇÐ¿Í¶¨²ñ´´»ö¡¡ÂçÌî ¿òÊ¸
¡¡¡¡¡¡£².²Î¿Í¡¢ÆüËÜ²Î¿Í¥¯¥é¥ÖÃæ±û´´»ö¡¡À¸¾Â µÁÏ¯
£³.ºî²È¡¦¸µÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¶µ¼ø¡¡º´Æ£ ÍÎÆóÏº
³«ºÅ·Á¼°¡§¶µ¼¼
³«ºÅÆü»þ¡§£±.1·î19Æü¡¢2·î16Æü¡¢3·î16Æü¡Ê·î¡Ë10:00～12:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².1·î26Æü¡¢2·î23Æü¡¢3·î23Æü¡Ê·î¡Ë13:00～15:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.1·î17Æü¡¢2·î21Æü¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～15:00¡¡
¼õ¹ÖÎÁ¡§£±.²ñ°÷11,352±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦°ìÈÌ(Æþ²ñÉÔÍ×)13,068±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£².²ñ°÷11,352±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦°ìÈÌ(Æþ²ñÉÔÍ×)13,068±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£³.²ñ°÷12,375±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦°ìÈÌ(Æþ²ñÉÔÍ×)14,091±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÇð¶µ¼¼
