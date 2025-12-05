¡Ú¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¹¥È¥¢¡Û´ôÉì¸©¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×¤ò2025Ç¯12·î12Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó
´ôÉì¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×¤ò¡¢ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆâ¤Ë2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ä°úÀ½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìó400¼ïÎà¤ÎAnker¥°¥ëー¥×¤ÎºÇ¿·¡¦¿Íµ¤À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂ¾¡¢À½ÉÊ¤ÎÈæ³ÓÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¾ïÀßÄ¾±ÄÅ¹Anker Store¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÃ´¤¦¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¹¥È¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±îÅÏ Êâ¡Ë¤Ï¡¢¾ïÀßÄ¾±ÄÅ¹¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©¤Ç½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëËÜÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢ÅÚ´ôÆîÂ¿¼£¸«IC¤è¤êÌó5Ê¬¤È¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡ÖÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×Æâ¤Î¥Õー¥É¥³ー¥È²£¡¢Ãæ±û¤ÎÊ®¿å¤Î¤¢¤ë¹¾ìÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ä°úÀ½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Anker¥°¥ëー¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤òÌó400¼ïÎàÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äUSBµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤«¤é¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äËÉºÒÈ÷Ãß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯À½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÈæ³Ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤ò¤ª³Î¤«¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤Î¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNebula X1¡×¤ò´Þ¤à¿Íµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÎÅê±Æ¤ä¡¢»þÃ»²ÈÅÅ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÂÎ¸³¥¹¥Úー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¡ÖAnker Solix XJ¥·¥êー¥º¡×¤âÅ¸¼¨¤·¡¢À½ÉÊÃÎ¼±¤ÎËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î10Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×Æâ¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò10%OFF¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡2025Ç¯12·î5Æü»þÅÀ
Anker Store Outlet ÅÚ´ô¡¡|¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×
´ôÉì¸©¤Ë½é½ÐÅ¹¤Î¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×¤Ï¡¢¼Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ä°úÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤àAnker¥°¥ëー¥×¤Î¿Íµ¤¡¦ºÇ¿·À½ÉÊ¤òÌó400¼ïÎàÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ÎÈæ³ÓÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÈæ³Ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¤äÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡ÛAnker Store Outlet ÅÚ´ô
¡Ú½»½ê¡Û¢©509-5127´ôÉì¸©ÅÚ´ô»ÔÅÚ´ô¥öµÖ°ìÃúÌÜ 2 ÈÖÃÏ¡¡¶è²è¡§1600¡Ê¥Õー¥É¥³ー¥È²£¡Ë
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û070-9389-5784
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00 - 20:00
¢¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ç¤Ê¼è°·À½ÉÊ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/611_1_bdea517b3efbdee3a87d8f2d5f02c853.jpg?v=202512050557 ]
Å¹Æâ¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨ / ÂÎ¸³¥³ー¥Êー
¡ü¡¡²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¡ÖAnker Solix XJ¥·¥êー¥º¡×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÅ¸¼¨¥³ー¥Êー
¡ü¡¡¿Íµ¤¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÅù¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤¬»î¤»¤ëÂÎ¸³¥³ー¥Êー
¡ü¡¡»þÃ»²ÈÅÅ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬»î¤»¤ëÂÎ¸³¥³ー¥Êー
¡ü¡¡ºÇ¿·¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNebula X1¡×¤ä¿Íµ¤¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÎÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤ëÅê±Æ¥³ー¥Êー
¾ï»þ¼Â»Ü¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¡ü¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー²¼¼è¤ê¡õÇã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥Ýー¥È
²áµî¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Anker¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òAnker Store¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÅöÆü¤Ë¸Â¤êÅ¹Æâ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò300±ßOFF¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Êhttps://www.ankerjapan.com/pages/mobilebattery-replacement-campaign¡Ë¡£
¡ü¡¡´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»æÀ½¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ÎºÎÍÑ
2025Ç¯2·î¤è¤êAnker Store Á´Å¹ÊÞ¡Ê¢¨ ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤«¤é»æÀ½¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢ÊªÌý¤ò´ÞÍ¤·¤¿°õºþ¥¤¥ó¥¯1¿§¤Î¤ß¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤âÁ´¤Æ»æÁÇºà¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶¤ØÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Anker Store ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ñー¼«ÂÎ¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡Ã ³µÍ×
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î10Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖAnker Store Outlet ÅÚ´ô¡×Æâ¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/611_2_d65bad15c53324cda38853afd0373854.jpg?v=202512050557 ]
´ë¶È¾ðÊó¡¡|¡¡¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¹¥È¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¹¥È¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¾ïÀßÄ¾±ÄÅ¹Anker Store¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯6·î¤ËÂè°ì¹æ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß·ÁÂÖ¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËAnker¥°¥ëー¥×À½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Anker¥°¥ëー¥×¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖEmpowering Smarter Lives¡×¤Î¼Â¸½¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¹¥È¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê³µÍ×¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¡¡¢©101-0063¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®2-101 ¥ï¥Æ¥é¥¹¥¿¥ïー9³¬¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡±îÅÏÊâ
ÀßÎ©¡§¡¡2021Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§¡¡3,000Ëü±ß
TEL¡§¡¡03-4455-7823¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡Å¹ÊÞ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä
À½ÉÊ¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢µ¡´ï¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÍ¢½ÐÆþ
¤³¤ì¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È
»ñËÜ¹½À®¡§¡¡¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡100%
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://store.ankerjapan.com/
ÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
-¡¡Anker¡¢Soundcore¤ª¤è¤ÓEufy¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
-¡¡¤½¤ÎÂ¾²ñ¼ÒÌ¾¡¢³ÆÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£