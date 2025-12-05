¹âÉÊ¼Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Øspiritale¡Ùー¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¤è¤ê¡Ö¼Äß· ¹～¸÷·Êver.～¡×¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¤ÎºÆ¸½¤ÈºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¹âÉÊ¼Á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öspiritale ¡Ê¥¹¥Ô¥ê¥Æ¥¤¥ë¡Ë¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¼Äß· ¹～¸÷·Êver.～ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¤è¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖTAITO GEAR&GOODS¡×¡ÊURL¡§https://taito-goods.jp/shop/default.aspx(https://taito-goods.jp/shop/g/g50101410/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=organic)¡Ë¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥£¥®¥å¥¢²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- spiritale¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¼Äß· ¹～¸÷·Êver.～ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¤è¤ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Å·ºÍ¾¯½÷¡Ö¼Äß· ¹¡×¤¬¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡Ö¸÷·Ê¡×¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¦¥§¥¢¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©ÂÎ²½¡£¡Ö¿É¤¯¶ì¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ä¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ëÈà½÷¤é¤·¤µ¤ò¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤âÁ´¿È¤«¤é¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê±¢±Æ¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÉÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç²èÌÌ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤È©¤Î¼Á´¶¡¢¥¸¥ãー¥¸¤Î¼Á´¶¡¢Â¸µ¤Î±¢±Æ¨¡¨¡¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡àèàá¿§¤Ëµ±¤¯Æ·¤ÇË«¤á¤Æ¤Û¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Ë¤Ø¤é～¡×¤È¾Ð¤¦É½¾ð¤Ë¤ÏÈà½÷¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËµÍ¤á¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¤â±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤½¤¦¤Ê²ÚÔú¤ÊÂ¤Ç²¿¤È¤«¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢º£¤Ë¤âÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»ÑÀª¤òÀäÌ¯¤ËÉ½¸½¡£¡Öº£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿ー¥³¥¤¥º¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¸¥ãー¥¸¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç»Å¾å¤²¡¢Èù¤«¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç¸÷¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÉÛ¤ÎÈ¿¼Í¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î¸÷Âô¤äÂµ¸µ¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥ê¥Ö¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þー¤ÎÊÔ¤ßÌÜ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤É½¸½¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡È±¤ÎÌÓ¤ÏÀèÃ¼¤Ë¤«¤±¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ë¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/618_1_299bbc2583835c68442f3d3f3451a301.jpg?v=202512051228 ]
- ¡Øspiritale¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¡ÖÀºÎî¡ÊSpirito¡Ë¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖÊª¸ì¡ÊTale¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡È¤¢¤Î¡É ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀºÎî¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é2020Ç¯8·î¤ËÁÏÀß¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
spiritale ¸ø¼°X¡§https://x.com/Spiritale_shop
- ¡ØTAITO GEAR&GOODS¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤òÀìÍÑ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¹âÉÊ¼Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öspiritale¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶ÆÃÂç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤É¤¤åー¤È¡×Åù¡¢Â¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAITO GEAR&GOODS URL¡§https://taito-goods.jp/shop/default.aspx
