¡ÚÀìÌçÃÎ¼±¤Ê¤·¤ÇOK¡Û¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó³¨ËÜ¡Ø¤ª¤Æ¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤½ ¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡¦¤Á¤å¡ª¡ÙÏÃÂêÊ¨Æ¤Ë¤Ä¤½ÅÈÇ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ø¤ª¤Æ¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤½ ¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡¦¤Á¤å¡ª¡Ù¡Êºî¡¦³¨¡§marupon¡¿´Æ½¤¡§µÈÃæ¤ß¤Á¤ë¡Ë¤ÎÂè3ºþ½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎËÜºî¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î½ÅÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤È¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëmarupon¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿³¨ËÜ¤¬ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤°ìºý
0～1ºÐ¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÁ°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¡Ö¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢Ç¯´Ö6Ëü¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë°é»ùË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍøÊØÀ¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¸ì¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÀìÌç½ñ¤Î¹ØÆþ¤ä¹ÖºÂ¤Î¼õ¹Ö¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ëÊÝ¸î¼Ô¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦¡Ö¸·Áª¤·¤¿7¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤À¤±¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤âÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÆþÌç³¨ËÜ¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ª¤Æ¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤½ ¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡¦¤Á¤å¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°é»ù¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¬Ëö¤Ë¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²òÀâ&¤â¤Ã¤È³Ð¤¨¤¿¤¤¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó°ìÍ÷¤Ä¤¡£¥×¥ì¥Þ¥Þ¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä½Ð»º½Ë¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼- ¡Ö¿§¡¹¤Ê¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÈ¯¸ì¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²«¿§¤ÎÉ½»æ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤«¤è¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡ØÆÉ¤ó¤Ç¡Ù¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê0ºÐ»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡Ë
- ¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª É½»æ¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê0ºÐ»ù¤Î¥Þ¥Þ¡Ë
- ¡Ö°ìºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤¬¡¢ºÇ¶á¡Ø¤ª¤à¤Ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ù¤ä¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Ù¤Ê¤É¤Î¿È¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¿È¿¶¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡© ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¾¯¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤¬°é»ù¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢»ä¤ÈÂ©»Ò¤À¤±¤Î¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ê1ºÐ»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡Ë
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û±þÊçÍ×¹à
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤È¡¢³¨ËÜ¤Îºî¼Ô¡¦marupon¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿
¡Ø¤ª¤Æ¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤½ ¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡¦¤Á¤å¡ª¡Ù¡Ê3Ì¾ÍÍ¡Ë
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Ûmarupon¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥óÂÎ¸³µ»ö
marupon¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè2»Ò¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬8¥«·î¤Îº¢¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï´üÂÔ¤»¤º¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÁ°¤Îº£¤·¤«¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¡ª
¡Ö¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤Ï°Õ¼±¹â¤¤¿Í¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºî¡¦³¨¡§marupon¡Ê¤Þ¤ë¤Ý¤ó¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦³¨ËÜºî²È¤ÇÆó»ù¤ÎÊì¡£
»Ò¤É¤â¸þ¤±½ñÀÒ¤ÎÁÞ³¨¤Î¤Û¤«¡¢Å¸¼¨²ñ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¥¹¥Èー¥êーÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¡£
Ãøºî¤Ë¡¢³¨ËÜ¡Ø¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤À¤¤¤Ø¤ó¤·¤ó¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
Instagram¡§@marupon_illustrator(https://www.instagram.com/marupon_illustrator/?hl=ja)
´Æ½¤¡§µÈÃæ¤ß¤Á¤ë¡Ê¤è¤·¤Ê¤« ¤ß¤Á¤ë¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£2000Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£2002Ç¯¡¢Â©»Ò¤È¤Î¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó°é»ùÂÎ¸³¤ò¡Ø¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½ÐÈÇ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó°é»ù¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤Ê¤ë¡£2004Ç¯ÆüËÜ¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¶¨²ñ¤òÀßÎ©¡£Á´¹ñ¤Ç¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¤ò¶µ¤¨¤ë¹Ö»Õ¤Î°éÀ®¤È¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¶µ¼¼¤ÎÅ¸³«¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ù¥Óー¥µ¥¤¥ó¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.babysigns.jp/
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤ª¤Æ¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤½ ¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡¦¤Á¤å¡ª
ºî¡¦³¨¡§marupon
´Æ½¤¡§µÈÃæ¤ß¤Á¤ë
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊËÜÂÎ1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯3·î15Æü
»ÅÍÍ¡§190mm¡ß190mm¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー¡¿32¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-113443-6
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
