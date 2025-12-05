¡ÚÌ¾Å´´Ñ¸÷¡Û¡È¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¡É¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¤È²¦Æ»¥¿¥Ò¥Á¡¢£²¤Ä¤Î³Ú±à¤ò½ä¤ë¡£¡Ö¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡õ¥¿¥Ò¥Á8Æü´Ö¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï
Ì¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äÀÚÆ»Ïº¡¢°Ê²¼Ì¾Å´´Ñ¸÷¡Ë¤Ï¡¢À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯¥¨¥¢ ¥¿¥Ò¥Á ¥Ì¥¤Ä¾¹ÔÊØ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î±£¤ì¤¿Ì¾½ê¡Ö¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡×¤È¡¢¥ê¥¾ー¥È¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥¿¥Ò¥Á¡×¤Î2¥«¹ñ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¡Ø2¤Ä¤ÎÀÄ¤ò½ä¤ë ¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¤È¥¿¥Ò¥Á8Æü´Ö¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡¢¥é¥í¥È¥ó¥¬Åç¥à¥ê¥Óー¥Á
https://www.mwt.co.jp/kaigai/cp/tz/tn_tahiti_cook/
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢À®ÅÄ¤«¤é¥¿¥Ò¥Á¤Î¼óÅÔ¥Ñ¥Úー¥Æ¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤òÍøÍÑ¡£¥Ñ¥Úー¥ÆÅþÃå¸å¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡¦¥é¥í¥È¥ó¥¬Åç¤Ø°ÜÆ°¤·3Ï¢Çñ¡¢Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥Úー¥Æ¤Ç2Ï¢Çñ¤¹¤ë¤æ¤È¤ê¤ÎÆüÄø¤Ç¤¹¡£ ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Î¸¶É÷·Ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ê¥¾ー¥È¡¢À³Ê¤Î°Û¤Ê¤ë£²¤Ä¤Î¡ÖÀÄ¡×¤ò°ìÅÙ¤ÎÎ¹¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê8Æü´Ö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ä¥¢ー¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
£±¡¥ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î±£¤ì¤¿Ì¾½ê¡Ö¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡×¤Ø
¥¿¥Ò¥Á¤ÎÀ¾Ìó1,000km¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¤Ï¡¢15¤ÎÅç¡¹¤«¤éÀ®¤ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É²¦¹ñ¤Î¹½À®¹ñ¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ¤Î¤¢¤ë¥é¥í¥È¥ó¥¬Åç¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷²½¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¡É¤Î»Ñ¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÁÇËÑ¤Ê¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Î¹´·¤ì¤¿Âç¿Í¤Ë¤³¤½Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë³Ú±à¤Ç¤¹¡£
£²¡¥¸·Áª¤·¤¿¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¥¾ー¥È¡¦¥é¥í¥È¥ó¥¬¡¡³°´Ñ
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¥¾ー¥È¡¦¥é¥í¥È¥ó¥¬¡¡µÒ¼¼°ìÎã
¡Ú¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡Û¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¥¾ー¥È¡¦¥é¥í¥È¥ó¥¬¡Ê3Çñ¡Ë
µ±¤¯Çòº½¤Î¥à¥ê¥Óー¥Á¤ò´ãÁ°¤ËÎ×¤à4¤ÄÀ±¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥¾ー¥È¡£Åìµþ¥Éー¥àÌó1.7¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡¢Á´64¼¼¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥×ー¥ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤ÊÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¿¥Ò¥Á¡¡¥×ー¥ë
¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¿¥Ò¥Á¡¡¥í¥Óー
¡Ú¥¿¥Ò¥ÁÅç¡Û¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¿¥Ò¥Á¡ÊÅþÃåÆü1Çñ¡Ü2Çñ¡Ë
¥Ñ¥Úー¥Æ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿5¤ÄÀ±¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢ºÇÂçµé¤Î¥×ー¥ë¤òÃæ¿´¤ËµÒ¼¼Åï¤¬ÊÂ¤Ó¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â´°È÷¡£Æ»Ï©¸þ¤«¤¤¤Ë¤ÏÂç·¿¥¹ー¥Ñー¡Ö¥«¥ë¥Õー¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
£³¡¥¡Ö¥¨¥¢ ¥¿¥Ò¥Á ¥Ì¥¤¡×¤Ç°ÜÆ°¤â²÷Å¬¤Ê¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö
ÆüËÜ¤«¤é¥¿¥Ò¥Á¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò±¿¹Ò¡ÊÀ®ÅÄ¤è¤ê½µ2ÊØ¡¢Ìó11»þ´Ö¡Ë¡£µ¡Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥´ー¥®¥ã¥ó¤Î³¨²è¡¢²¹¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¿¥Ò¥Á¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±ýÏ©¤ÏÌëÈ¯¡¢ÉüÏ©¤Ï¥Ñ¥Úー¥Æ¤òÄ«È¯¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏÂÚºß»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ 2¤Ä¤ÎÀÄ¤ò½ä¤ë ¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¤È¥¿¥Ò¥Á8Æü´Ö ¡Ú3Ï¢Çñ¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¥¾ー¥È¡¦¥é¥í¥È¥ó¥¬¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥ëー¥à¡Ë/ ÅþÃåÆü1Çñ¡õ2Çñ¡§¥Ò¥ë¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë ¥¿¥Ò¥Á¡Û
ÍøÍÑ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡§ ¥¨¥¢ ¥¿¥Ò¥Á ¥Ì¥¤
½ÐÈ¯ÃÏ¡§ À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á
¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
¢¨Åö¥³ー¥¹¤ÏËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢»ñÎÁ¤ò¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£