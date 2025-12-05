¡Ú12/10 ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥µー¥Á¤Ï´ë²è¤Ë³è¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©CULUMU¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¼ºÇÔ¸¶°ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ÖÄêÀ¥ê¥µー¥Á¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤ò¸ø³«
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ30Ê¬¤«¤é¡Ö¡Ú´ðÁÃÊÔ¡Û¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÄêÀ¥ê¥µー¥Á¤Î¶µ²Ê½ñ ～¼«¸ÊÎ®¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ～¡× ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÃ¤Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖCULUMU¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ30Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4711043/view
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
»ö¶È³«È¯¤ä´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥æー¥¶ーÍý²ò¡×¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¡×¡ÖÀ¸³è¼ÔÍý²ò¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥µー¥ÁÀìÌç¿¦¤¬¤¤¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢´ë²èÃ´Åö¼Ô¤¬·óÌ³¤Ç¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¼Â»Ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ðÁÃ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹Ô¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÍ¶Æ³¿ÒÌä¤äÍß¤·¤¤²óÅú¤À¤±¤ò½¸¤á¤ë³ÎÇ§ºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¶¯¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¥ê¥µー¥Á¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ú´ðÁÃÊÔ¡Û¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¼«¸ÊÎ®¤Î¥ê¥µー¥Á¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¸¶°ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¾Àâ¤ÎÎ©¤ÆÊý¤«¤é¼ÂººÃæ¤Î¿¼·¡¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»ö¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç¡£ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¥ê¥µー¥Á¤Î·¿¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Û£Ëæ¤ÊN=1¤ÎÀ¼¤ò¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë³Î¤«¤Ê´ë²è¤Îº¬µò¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼êË¡¤¬Àµ¤·¤¤¤«ÉÔ°Â¤ÊÊý
- ½¸¤á¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢·ë¶É¤É¤¦´ë²è¤ËÈ¿±Ç¤¹¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
- ¼ÒÆâ²ñµÄ¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ÏN=1¤Î°Õ¸«¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢È¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î»Ù±ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤»Ù±ç¡×¡ÖÀí¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¡¦·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡×¡Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿5,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿´õ¾¯¤ÊN=1¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄêÀÅª¤ÊÄ´ºº¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤è¤ê¡ÖNPO¤äNGO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äDE&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
