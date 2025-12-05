¡ÖÂçºå»Ô¤Î²ð¸îÍ½ËÉ»Üºö¡ØÃù¶Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ò¼õÂ÷¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡×
¡Ö¥³¡¦¥¹¡¦¥Ñ¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡¦¥¥Ã¥º¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖFITBASE24¡×¡Ö¥¥å¥Ã¥Ñ¡×¡¢¸ø¶¦¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î¼õÂ÷±¿±Ä¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤Ë·×64Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCOSPA¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÍ§ ¹¯¾´ ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë²ð¸îÍ½ËÉ»Üºö¡ÖÃù¶Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×»ö¶È¤ò¼õÂ÷¤·¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê»ÔÆâ¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Á°´ü¹âÎð¼Ô¡Ê65ºÐ～74ºÐ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë±¿Æ°½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000662400.html
¢£ÇØ·Ê
Âçºå»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¼÷²½¤ËÈ¼¤¦Í×²ð¸îÇ§ÄêÎ¨¤Î¾å¾º¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¡É¤¹¤«¤¤¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤Î½ÅÅÀ»Üºö¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖÃù¶Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£Âçºå»Ô¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ËÌó4²¯9,400Ëü±ß¤òÅê¤¸¡¢ÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/seisakukikakushitsu/0000643404.html
¢£³µÍ×
¡ÖÃù¶Ú¡×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¤È¤Ï¶ÚÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤êÅ¾ÅÝ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë65ºÐ¤«¤é74ºÐ¤ÎÊý¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°´ü¹âÎð¼Ô¤Î¤¦¤Á¤«¤é±¿Æ°½¬´·¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢3¤«·îÄøÅÙ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÁ´12²ó¡Ê´ðËÜ½µ1²ó¡Ë¤Î¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46387/table/49_1_0bc62fb19fa13f18e5dc7bf4f24653b6.jpg?v=202512051228 ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒCOSPA¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥³¡¦¥¹¡¦¥Ñ¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡¦¥¥Ã¥º¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¡£¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖFITBASE24¡×¡Ö¥¥å¥Ã¥Ñ¡×¡¢¸ø¶¦¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î¼õÂ÷±¿±Ä¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤Ë·×64Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒCOSPA¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹
½êºßÃÏ ¡§¢©541-0051
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÈ÷¸åÄ®»°ÃúÌÜ6ÈÖ14¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1981Ç¯8·î4Æü
»ñËÜ¶â ¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÍ§ ¹¯¾´
½¾¶È°÷ ¡§1,946Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë¡¡¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡ü ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥ÖÅù¤Î·Ð±Ä
¡¡ ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î±¿±Ä¼õÂ÷
¡ü ³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¡¦·ò¹¯¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä
¡ü ¡Ø·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡ÙÅù¤Î³Æ¼ï¹Ö±é³«ºÅ¡¢¹Ö»ÕÇÉ¸¯
¡ü ³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ±¿±Ä
¡ü ¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¶ñ¡¢ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä
HP¡§https://www.cospa-wellness.co.jp