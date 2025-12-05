¡Ú¿·¤·¤¤¼«Í³±ÑºîÊ¸ÂÐºö½ñ¡¢È¯´©¡ª¡Û¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Æー¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¼õ¸³À¸¤Ø¡£»×¹Í¤ò»ß¤á¤º¤Ë½ñ¤½Ð¤»¤ë¡È»ëÅÀ¡É¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ØÂç³ØÆþ»î¡¡¼«Í³±ÑºîÊ¸COMPASS¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö5¤Ä¤ÎCOMPASS¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Æー¥Þ¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¼«Í³±ÑºîÊ¸¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á»×¹Í¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤à¡×
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡Ê=COMPASS¡Ë¤ò°Å¾§¤¹¤Ù¤¥Ñ¥Ã¥»ー¥¸¤Î·Á¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î²òÅú¤ÇCOMPASS¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¸¾Ï¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»×¹Í¤ÎÆ»É¸¤È¤Ê¤ë¡ÖCOMPASS¡×
¡Ö5¤Ä¤ÎCOMPASS¡×¤Ï¡¢¼«Í³±ÑºîÊ¸ÌäÂê¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö½ÐÂê¥Æー¥Þ¡×¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÐÂê¥Æー¥Þ¡×¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆþ»î¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡¢
¡¦³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¿ä¿Ê¤Ë»¿À®¤«
¡¦¹ñ¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«
¡¦ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤Ù¤¤«
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö5¤Ä¤ÎCOMPASS¡×¤Ï¡¢±ÑºîÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Îº¬µò¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö»×¹Í¤ÎÅÚÂæ¡×¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤Éµó¤²¤¿3¤Ä¤Î½ÐÂê¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö·ÐºÑ¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖCOMPASS1 ¾¯»Ò²½ÌäÂê¤È·ÐºÑ¡×¤òÉôÊ¬Åª¤Ë²òÅú¤ËÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÞÉ½ÉÁ¼ÌÌäÂê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿ÉÁ¼ÌÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ
¥°¥é¥Õ¤äÃê¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎÉÁ¼Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊØÍø¤ÊÊÌºý¡Ö¼«Í³±ÑºîÊ¸¤ªÌòÎ©¤ÁBOOK¡×¤Ä¤
COMPASS¤Î°Å¾§¤äÊØÍø¤ÊÉ½¸½¤Î½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥Þ³Ø½¬¤äÄ¾Á°ÂÐºö¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥ÊÌºý¡Ö¼«Í³±ÑºîÊ¸¤ªÌòÎ©¤ÁBOOK¡×¤Ä¤
¡Ú¤³¤ÎËÜ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë1ÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Û
1ÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤»ëÅÀ¤ä¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á±Ñ¸ì²½¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÜÈÖ¤Ç³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é±ÑºîÊ¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÀïË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨1Ê¸¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÊ¸¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»î¸³Ãæ¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤ÎÊ¬¡¢¤Û¤«¤Î»×¹Í¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Í¾Íµ¤ä¼«¿®¤¬¹ç³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÖCOMPASS¡× ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¡ÖÆ»É¸¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡ØÂç³ØÆþ»î¡¡¼«Í³±ÑºîÊ¸COMPASS¡Ù
Ãø¡§¹â»³¤Î¤¾¤ß¡¢Guy Fisher¡Ê¥¬¥¤¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¡Ë
²Á³Ê¡§1,705±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î4Æü
È½·¿¡§A5¡¿192¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-306232-1¡¡
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1130623200(https://hon.gakken.jp/book/1130623200)
