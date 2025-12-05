³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Õ£Ì¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤ò¿ä¿Ê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Õ£Ì¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄ¡¡¼¢¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2021Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß4Êª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨ºÇÅ¬²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¾Ê¥¨¥ÍË¡¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÈÍÑ¤Î¹çÍý²½µÚ¤ÓÈó²½ÀÐ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê»ö¶È¼Ô¤Ë³ºÅö¤·¡¢Äê´üÊó¹ðÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÀ©ÅÙ³«»Ï°ÊÍè9Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤ÎS¥é¥ó¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯ÅÙ¤âS¥é¥ó¥¯É¾²Á¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò¤Î´ûÀßÀßÈ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßPR(¥¤¥áー¥¸)
¢£ ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤·¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÂçÉýºï¸º¤ò¼Â¸½
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ê¥¨¥Í¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¾ÈÌÀLED²½¤ä¹â¸úÎ¨¶õÄ´µ¡¤Ø¤Î¹¹¿·Åù¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬Äã¤¤»Üºö¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç2021Ç¯7·î¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÇ÷¡¡¹¯¹¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢´ûÀßÀßÈ÷¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¾Ê¥¨¥Í¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢
¡¡£±.¡¡¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤¬ÉÔÍ×
¡¡£².¡¡¥µー¥Ó¥¹ÂÐ²Á¤¬À®²ÌÊó½··¿
¤È¤¤¤¦£²ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Î±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·¤ä¥Ñ¥é¥áー¥¿ÀßÄêÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢²áµî¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ22.1%¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À®²ÌÊó½··¿¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ëºï¸º¤Ç¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Î°ìÉô¤òÊó½·¤È¤¹¤ë¥¹¥ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤ÐÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌºï¸º¤È¤¤¤¦´Ä¶Åª²ÁÃÍ¤ÎÎ¾Êý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ £Ë£Õ£Ì¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÈSDGsÃ£À®¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡¶áÇ¯¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎESG¡Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ò2013Ç¯ÅÙÈæ¤Ç46%ºï¸º¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤â´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀÑ¶ËÅªÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢Ç¯´ÖÌó50ËükWh¤ÎÅÅÎÏ¤ò¼«¼Ò»ÜÀß¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢GHGÇÓ½ÐÎÌ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥³ー¥ë¡¦¥Þ¥ß¡ÊÆàÎÉ¸©ËÌ³ë¾ë·´¹ÎÍÄ®¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥³ー¥ë¡¦¥í¥¼¡ÊÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¡Ë
¢£ ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯10·î1Æü¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²ー¥È¤È¶¨Æ¯¤·¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨ºÇÅ¬²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¾Ò²ð¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î"º£"¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ï´Ä¶¹×¸¥ÅÙ¡ÊScope4¡Ë¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¾ÜºÙÀâÌÀ¤È¿ÇÃÇ¤òÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨²½¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¡¡§¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨ºÇÅ¬²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡ÂÐ¡¡¡¡¡¡¾Ý¡¡¡§¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¡ÊÉÔÆ°»º¶È¡¢¾®ÇäÎ®ÄÌ¶È¤Ê¤É¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥»¥Ã¥ÈÊÝÍ´ë¶ÈÁ´ÈÌ¡Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ê¤É
¡¡ÆÃ¡¡¡¡¡¡Ä§¡¡¡§¡¡1. ½é´üÅê»ñÉÔÍ×¤ÎÀ®²ÌÊó½··¿¥â¥Ç¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2. ´ÛÆâ¤Î²÷Å¬À¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é´ûÂ¸ÀßÈ÷¤òºÇÅ¬²½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3. Ê¿¶Ñ22.1%¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4. CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¤è¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Õ£Ì
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µÈÅÄ¡¡¼¢
½êºßÃÏ¡¡¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®»ÍÃúÌÜ£³ÈÖ£¹¹æ¡¡ËÜÄ®¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¡Ê£±£¹³¬¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÜÀß¤½¤ÎÂ¾µï½»¼ÔÅù¤ÎÍøÊØ¤Ë¶¡¤¹¤ë»ÜÀß¤Î·úÀß¡¢·Ð±ÄËô¤Ï´ÉÍý
£È£Ð¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Õ£Ì (kul.co.jp)(https://kul.co.jp/)
