ÅÅÄÌÁí¸¦¡¢¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¿·CRM¤ª¤è¤ÓSFA¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ

¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç´ë¶È¤È¼Ò²ñ¤Î¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌÁí¸¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äËÜ ¹Àµ×¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÄÌÁí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ÄçÂ§¡¢°Ê²¼¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Î¿·CRM¢¨1¤ª¤è¤ÓSFA¢¨2¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢2027Ç¯1·î¤è¤êËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢±Ä¶È»Ù±ç¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡¢Salesforce¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAgentforce Financial Services¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Õ¥©ー¥¹ ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë ¥µー¥Ó¥·¥º¡Ë¡× ¡ÊFinancial Services Cloud¡Ë¤òÀ½ÉÊºÎÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶ÈÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÄÌÁí¸¦¡×¡¦¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡×³Æ¼Ò¥í¥´
¢£ÇØ·Ê
¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤È¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼ý±×¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ª¤è¤Ó±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤È±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿·CRM¤ª¤è¤ÓSFA¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ù¥ó¥Àー¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢±Ä¶È»Ù±ç´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAgentforce Financial Services¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤ÎËÉÙ¤Ê¶ÈÌ³ÃÎ¸«¤äSalesforce¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡¢ÆâÀ½²½¤Î»Ù±çÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÅÅÄÌÁí¸¦¤¬¹½ÃÛ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·CRM¤ª¤è¤ÓSFA¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ§
1. ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÂÎÀ©¶¯²½
Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¾õ¶·¤ä¼è°úÍúÎò¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢±Ä¶Èµ¡²ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤äÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿±Ä¶È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¼Á¤Î¹â¤¤±Ä¶È³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î±Ä¶ÈÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²áµî¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Î¥Çー¥¿ÃßÀÑ¤äÄó°Æ»ñÎÁ¡¢¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥ÈÅù¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ÎÉ¸½à²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÀ¸À®AIµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒÍý²ò¤Î¹âÅÙ²½¤È¾ðÊó¼ý½¸¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¶âÍ»µ¡´Ø¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¤È½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À
¡ÖAgentforce Financial Services¡×¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¾ï¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Îー¥³ー¥É/¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ë³«È¯´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ë²èÌÌ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÊÑ¹¹¤ä´ÉÍý¹àÌÜ¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤ò¶ä¹ÔÆâ¤Ç¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤¬¶¦ÄÌ¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼è°ú¾ðÊó¤ä±Ä¶È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ø¤Î¿×Â®¤«¤ÄÁí¹çÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÅÅÄÌÁí¸¦¤Ï¡¢º£¸åSalesforce¤Î³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖCustomer360¡×¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×»Ù±ç¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Customer Relationship Management¤ÎÎ¬¸ì¡£¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¼êË¡¤ò»Ø¤¹¡£
¢¨2 Sales Force Automation¤ÎÎ¬¸ì¡£±Ä¶È»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ø¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í»ñÎÁ¡ä
2025Ç¯8·î8Æü
ÅÅÄÌÁí¸¦¡¢Salesforce¤Î¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAgentforce¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¡×¤ÎÃ»´üÆ³Æþ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
https://www.dentsusoken.com/news/topics/2025/0808.html
