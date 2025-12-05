¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¡Û¥Á¥ç¥³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¤¿¡É¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¡É¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤¡£¡ÚÅìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì Cow Cow Kitchen¡Û¤è¤ê¡Ø¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤ ¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥å¥¯¥ì¥¤¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºåËÜÎÉ°ì¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¤ÈÎÉ¼Á¤Ê¥Áー¥º¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚÅìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì Cow Cow Kitchen¡Û¤è¤êÅßµ¨¸ÂÄê¡Ø¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤ ¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCow Cow Kitchen¡Ê¥«¥¦¥«¥¦¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡Û¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¤ÈÎÉ¼Á¤Ê¥Áー¥º¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÚÅìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì¡Û¤«¤é¡¢¡È¹©Ë¼°ìÂÎ·¿¡É ¤Çºî¤êÎ©¤Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤ ¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¤ÈÎýÆý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ó¥¿ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥Õ¥ìー¥¯¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿Åß¸ÂÄê¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡£
º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦¡¡ÉÊ¡¡Ì¾¡Û¡¡¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤ ¥·¥ç¥³¥é
¡ÚÆþ¿ô¡¦²Á³Ê¡Û¡¡1¸Ä 420 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¾ÃÈñÀÇÀÚ¤ê¼Î¤ÆÉ½µ
¡ÚÊÝ Â¸ Êý Ë¡¡Û¡¡Í×ÎäÂ¢
¡ÚÈ¯¡¡Çä¡¡Æü¡Û¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～¡¡¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÈÎ¡¡Çä¡¡Å¹¡Û¡¡EQUiAËÌÀé½»Å¹¡¢¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶1Å¹
¢¡¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¥·¥ç¥³¥é¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥Ã¥ー
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¢¨¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¢¨¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¡Ê¥Áー¥ºÃæ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í98¡ó»ÈÍÑ¡Ë
9ËçÆþ¡¡¡¡1,296±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
¥½¥ë¥È¡õ¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥¯¥Ã¥ー
ËÌ³¤Æ»»ºµíÆý¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥²¥é¥ó¥É¤Î±ö¤ò»È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¤Î¥Á¥ç¥³¢¨¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ(¥Áー¥ºÃæ¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë73¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ)
9 ËçÆþ¡¡ 1,296 ±ß (ÀÇ¹þ)
18 ËçÆþ¡¡2,592 ±ß (ÀÇ¹þ)¡¡
ËªÌª¡õ¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¥¯¥Ã¥ー
¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥íー¥º¥Þ¥êーËªÌª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ìー¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥Áー¥º¥Ñ¥¦¥ÀーÃæ¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é60%°Ê¾å»ÈÍÑ
9 ËçÆþ¡¡¡¡ 1,296 ±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¤
Å¹Æâ¤Î¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡É¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¥Ñ¥¤¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥ß¥ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤Î¥ß¥ë¥¯¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1 ¸Ä¡¡¡¡ 420 ±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Í×ÎäÂ¢¾¦ÉÊ¡¡
¢¡Åìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì¡¡¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¸·Áª¤·¤¿¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤È¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¡Ö¥Áー¥º¡×¡£
¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤´¤È¤Ë¹¬¤»¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Î¤´»Ù»ý¤òÁÃ¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤È¹¤¬¤ëÅìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Åìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¡ÊµþÍÕ¥¹¥È¥êー¥È¡Ë
¡¦¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûÅ¹
¡¦Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
¡¦¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹
¡¦¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹
¡¦¥ë¥ß¥ÍÎ©ÀîÅ¹
¡¦½ÂÃ« ÅìµÞ¥Õー¥É¥·¥çーÅ¹
¡¦±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÆÃÀñÍÎ²Û»Ò´ÛÅ¹
¡¦±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅìµþ¿©ÉÐ´Û3ÈÖ»þ·×ÂæÁ°Å¹¡¡
¡¦±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë PIER63ÈÖ¥²ー¥ÈÁ°Å¹
¡¦EQUiAËÌÀé½»Å¹
¡¦¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶1Å¹
¡¦¥ë¥ß¥ÍÂçµÜÅ¹
¡¦¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹
¡¦¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹
¡¦¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥å¥¯¥ì¥¤¡ä
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2011 Ç¯ 12 ·î 15 Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ 1-2-7
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡§Åìµþ¥ß¥ë¥¯¥Áー¥º¹©¾ì¡¢¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¢ÃÛÃÏ¤Á¤È¤»¡¢¥³ー¥È¥¯ー¥ë¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥·¥ç¥³¥é by ¥³ー¥È¥¯ー¥ë¡¢ ¥Ð¥¿ー¥Ð¥È¥éー¡¢¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¿ー by ¥Ð¥¿ー¥Ð¥È¥éー¡¢GENDY¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¥á¥¾¥ó ¥Õ¥é¥ó¥»¡¢¥Õ¥é¥ó¥»¡¢¥ì¥â¥ó¥·¥ç¥Ã¥× by ¥Õ¥é¥ó¥»¡¢¥¤¥Á¥´¥·¥ç¥Ã¥× by ¥Õ¥é¥ó¥»¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥´ー¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¶¡¦¥Æ¥¤¥éー¡¢¥Í¥³¥·¥§¥Õ¡¢¥³¥³¥ê¥¹¡¢¥É¥ì¡¢¥Õ¥£¥ª¥é¥Ã¥Æ¡¢¥É¥íー¥êー¡¢¥â¥«¥Ü¥ó¡¢¥ß¥¹¥¿―¥áー¥×¥ëby¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¶¡¦¥É¥í¥¹¡¢¥Ð¥Ë¡¢¥¦ー¥Õ¥£¡¢¥½¥ë¥È¥é¡¢¥Ð¥Ë¥¹¥¿