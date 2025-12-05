¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ ¡Ö¥Ï¥éー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤éー¤á¤ó¡× ¤ò¶¦Æ±³«È¯¡¡¡¡¡¡12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê£´Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄ½ê »ËÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ£Á¹¤éー¤á¤óÀìÌçÅ¹¡ÖÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿ ¡Ö¥Ï¥éー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤éー¤á¤ó¡× ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨WBGÅ¹¤Ï2026Ç¯£±·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä
¡Ö¥Ï¥éー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤éー¤á¤ó¡×¤Ï¡¢¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì£Á¹Ì£¤Î¡ÖºÌ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¾ßÌýÌ£¤Î¡ÖÏÂ¡Ê¤ï¡Ë¡×¤Î£²¼ïÎà¤Ç¡¢ÆÚÆù¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡¢Ì£Á¹¡¦¾ßÌý¡¦ÌÍ¤Ë¤Ï¥Ï¥éー¥ëÇ§¾ÚºÑ¤ß¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤ÆÁªÄê¤·¤¿ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥éー¥ë¿©¤òÄÌ¤¸¤¿ ¡È¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡É ¤È ¡ÈÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Î¹ñºÝ²½¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¿©Ê¸²½¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ï¥éー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÂÐ±þ¡¦¡¦¡¦¸·¤·¤¤´ð½à¤Î¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç½¡¶µ¾å¤Î·è¤Þ¤ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ
¥Ï¥éー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤éー¤á¤ó¡ÖºÌ¡×¡ÊÌ£Á¹Ì£¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²Á³Ê1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ1,100±ß)
¥Ï¥éー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤éー¤á¤ó¡ÖÏÂ¡×¡Ê¾ßÌýÌ£¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²Á³Ê1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ1,100±ß)
¾¦ÉÊ³µÍ×¡üÌ£¤ÎÆÃÄ§
Ì£Á¹Ì£¤Î¡ÖºÌ¡×¤Ï¡¢Ì£Á¹¤Î¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤ÈºÌ¤êË¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ìÇÕ¡£¥Ï¥éー¥ëÇ§¾ÚÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¸ý¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢·Ü¶»¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦¹È¿ÄÂçº¬¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¡¦¥³ー¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¦¤â¤ä¤·¡¦¥Ë¥é¤Î7¼ïÎà¤Î¶ñºà¤¬À¸¤àºÌ¤ê¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾ßÌýÌ£¤Î¡ÖÏÂ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò°ìÇÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¾ßÌý¤éー¤á¤ó¡£¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌîºÚ¤À¤·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢·Ü¶»¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦¹È¿ÄÂçº¬¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Óー¥ó¥º¡¦¤´¤Ü¤¦¥Á¥Ã¥×¥¹¡¦ÍÈ¤²Ìß¡¦¤Ð¤é¤Î¤ê¡¦¥Í¥®¤Î£·¼ïÎà¡£ ÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤ëºÌ¤êË¤«¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÍ³Íè¡§¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎºÌ¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¡×
¡ÖºÌ¡×¤È¡ÖÏÂ¡×¤Ï¡¢¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê£´Å¹ÊÞ¡Ë
¡¦ÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹ WBGÅ¹¡¡ ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-6-1WBG¥Þ¥ê¥Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°2F
¡¦ÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹ ¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£±ÃúÌÜ£³－£±£³ £É¡õ£Ë¥Ó¥ë
¡¦ÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹ ÃÓÂÞÅìÅ¹ ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£³£±－£· ¸¶¥Ó¥ë
¡¦ÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹ ¹¾¸ÍNOREN ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£ÌÖ1-3-20 Î¾¹ñ¹¾¸ÍNOR
¡üÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ÆÈÎÇä
¡¡¢¨WBGÅ¹¤Î¤ß¡¢ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê
¡ãÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¡ÖÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢¡ÈÌ£Á¹¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿°ìÇÕ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌ£Á¹¤éー¤á¤óÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡¦¿®½£¡¦¶å½£¤Ê¤ÉÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ£Á¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç200¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£Á¹Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¡ÖÌ£Á¹¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊõÊª¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ì£Á¹¤éー¤á¤óÀìÌçÅ¹¡ÖÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì£Á¹¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦Í¢½Ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÌ£Á¹Â¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌ£Á¹Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡£Ì£Á¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÅìµþËÜ¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£³ÃúÌÜ4-1 ¿·¹ñºÝ¥Ó¥ë9³¬¡¡
ÀéÍÕËÜ¼Ò ¡§ ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-6-1 WBG¥Þ¥ê¥Ö¥¤ー¥¹¥È19³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÄ½ê »ËÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ Ì£Á¹¤éー¤á¤óÀìÌçÅ¹¤Î·Ð±Ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Î³Æ¼ïÌ£Á¹¡¦¥¿¥ìÎà¤Ê¤É¡¢¿©ºà¤ª¤è¤Ó²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦²·Çä¡¦Í¢½ÐÆþ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤½¤ÎÂ¾°û¿©´ØÏ¢»ö¶È