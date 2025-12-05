¹âÂ®Ê¬»¶½èÍý¤Ë¤è¤êÁ¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ÎÈùºÙ²½¤ò¼Â¸½
¡¡¥Ýー¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»º¤òÃ´¤¦¥Ýー¥é²½À®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÊÒ¶Í¿ò¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Å·Á³ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¹âÊ¬»ÒÂ¿ÅüÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤¿·¤·¤¤Àö´éÎÁ¤Îµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ·Á³À®Ê¬¤ò½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÂ®¤Ç±ÕÃæ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤Á¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¥ß¥¯¥í¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¡¢Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ä±ø¤ì¤òÍ¥¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤ËÍí¤á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢²£ÉÍ»ö¶È½ê¤Ë¤Æ2024Ç¯¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ»ö¶È½ê¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢TDC¡¢ÊäÂ»ñÎÁ1¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿·ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¾ôÎÏ¤ÈÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡Àö´éÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊË¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡ÊÊäÂ»ñÎÁ2¡Ë¡£
Àö¾ôÎÏ¤äË¢¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤ÏÀÐ¸´À®Ê¬¤äÂ¾¤Î³¦ÌÌ³èÀºÞ¤Ê¤ÉÀö¾ôºÞ¤ÎÁýÎÌ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤ä´¥Áç´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤¬¿·¤·¤¯ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åü¤¬Ï¢¤Ê¤êµðÂçÊ¬»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹âÊ¬»ÒÂ¿ÅüÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£
Å·Á³¤ÎÄ¶¹âÊ¬»Ò¡Ö¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥êÂ¿ÅüÂÎ¡×¤ËÃåÌÜ
¡¡·§ËÜ°¤ÁÉÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÃ¸¿åÀ¥é¥óÁô¡Ö¿åÁ°»û³¤ÂÝ¡Ê¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥ê¡Ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¯¥é¥ó(R)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¿ÅüÂÎ¡Ê¿Þ2¡Ë¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¬»ÒÎÌ¤Ï2900Ëü¤Ë¤â¾å¤ê¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹âÊ¬»ÒÂ¿Åü¸¶ÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿å¤ËÍÏ¤«¤¹¤È¤È¤í¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯ÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¼¾ºÞ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÊ¬»ÒÂ¿ÅüÂÎ¤ÏÁ¡°Ý¾õ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹½Â¤¤òÈùºÙ¤ÇåÌÌ©¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ß¥¯¥í¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¤ËÍê¤é¤º¤Ë±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Íí¤á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥áºÙ¤«¤¤Á¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬Å·Á³¥ß¥¯¥í¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯±ø¤ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢TDC¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¹âÀÇ½ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ê¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥êÂ¿ÅüÂÎ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¹âÂ®¤ÇÊ¬»¶½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÃæ¤ÎÁ¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯åÌÌ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Èé»é¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÌýÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÊäÂ»ñÎÁ3¡Ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Àö´éÎÁ¤Ï¡¢´±Ç½É¾²Á¤ÇÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥ê¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤Á¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¥ß¥¯¥í¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯±ø¤ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÍÑ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â»ÈÍÑ¼Â´¶¤ËÍ¥¤ì¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ1¡Û ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÊTDC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÊTechnical Development Center; TDC¡Ë
¡¡µ»½Ñ³«È¯µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ýー¥é²£ÉÍ¸¦µæ½ê¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë²£ÉÍ»ö ¶È½êÉßÃÏÆâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¡£¹âÅÙ¤ÊÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ä¤½¤ÎÀ¸»º¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÃ´¤¤¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¦µæ»ÜÀß¤ÈºÇ¿·¤«¤ÄÆÈ¼«¤ÎÀßÈ÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¸»º»ÜÀß¤ò¶áÀÜ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½èÊý¡¦ºÞ·¿³«È¯¤«¤éÂçµ¬ÌÏÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸»º¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡TDC¤Ï¡¢À®Ê¬¤ä¤½¤Î²½³ØÅªºîÍÑ¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¡¦µ»½Ñ¤ò¼ç¤Ë¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î²½¾ÑÉÊ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊªÍýÅª¤ÊÎÏ¤â¶î»È¤·¤¿À½Â¤ÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¡Ö²½³Ø¤«¤éÊªÍý¤Ø¡×¤Î»×ÁÛ¤Î¤â¤ÈÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤ÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀ¸»º»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ»½ÑÆ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬TDC¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡ÖÌ¯¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Î¸½¾ì¤Ç¹â¤¤µ»½Ñ¤òÇÝ¤Ã¤¿¥×¥í¿Íºâ¤òÍÊ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°Éô¤È¤Î¶¦ÁÏ¡¦¿Íºâ¸òÎ®Åù¤âÂ¥¿Ê¡£º£¸å¡¢´ûÂ¸¤Î²½¾ÑÉÊÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Î¿Ê²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÛÊ¬Ìî¤ÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤¡¦Æ³Æþ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ2¡Û Àö´éÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì
¡¡°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Àö´éÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Àö´éÎÁ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¢¼Á¤ä¸åÈ©¼Â´¶¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢È©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤àÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ3¡Û ¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥êÂ¿ÅüÂÎ¤Î¹âÂ®Ê¬»¶½èÍý¤Ë¤è¤ëÀ¼ÁÊÑ²½
¡¡¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥êÂ¿ÅüÂÎ¤ò¿å¤ËÍÏ¤«¤·¡¢TDC¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¿·ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶¹âÂ®¤ÇÊ¬»¶½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6¡Ë¡£ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢½¾Íè¤ÎÊ¬»¶Â®ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÈùºÙ¤ÇåÌÌ©¤ÊÁ¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ7¡Ë¡£
¡¡Èé»é¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÌýÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¬»¶±Õ¤Ç¤ÏÌýÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ8¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¹âÂ®Ê¬»¶¤¬¥¹¥¤¥¼¥ó¥¸¥Î¥êÂ¿ÅüÂÎ¤ÎÁ¡°Ý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌýÊ¬¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼è¤ê¹þ¤àÅ·Á³¤Î¥ß¥¯¥í¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÀö¾ôÀ®Ê¬¤ËÍê¤é¤º¤È¤â±ø¤ìÍî¤Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£