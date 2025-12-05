2025Ç¯12·î19¡Ê¶â¡Ë¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ö´ë¶È¤¬¿Í³Ê¤ò»ý¤Ä»þÂå¡§AI¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤¬ÁÏ¤ë¡È¿Ê²½¤¹¤ëUXÀïÎ¬¡É¡×
À¸À®AI¤¬¿Ê²½¤¹¤ëº£¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´ë¶È¤Îºß¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿Í³Ê¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¹¹ð¤äSNS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤ò°ì´Ó¤·¤¿¿Í³Ê¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤É¤³¤«¤éÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¿Í³Ê²½¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀïÎ¬Àß·×¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥«ー
Âç¶¶ ¸¹Ìé
³ô¼°²ñ¼ÒAIMS¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
2012Ç¯¤Ë ¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¤ËÆþ¼Ò¡£»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¼èÄùÌò¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆWeb¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥×¥ê¤òÁÏ½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¤¸¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÃµµæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¿UI¡¿¶õ´Ö±é½Ð¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¡£2021Ç¯¤Ë ³ô¼°²ñ¼ÒNOLL ¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¸¦µæ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ Dior¡¦Tiffany¡¦Cartier¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¦¥ïー¥Êー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬ËÜ ¿ò»Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
2000Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥ÊÆþ¼Ò¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¹¹ð¡¢TVCM¡¢Web¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¡¢Éý¹¤¤¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£VR¸µÇ¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2016Ç¯¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ëVR contents Team¤òÀßÎ©¡¢¸½ºß¤ÏamanaXR¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2020Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òºî¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÈdeepLIVE(TM)¡É¤òÎ©¾å¤²¿ä¿Ê¡£2021Ç¯¡¢MarketingÉôÌç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë¸þ¤±¤¿Experience Section¤ò·óÌ³¡£2022Ç¯¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î´ë¶È³èÍÑ»Ù±ç¤ÈR&D¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢Business Metaverse Design Section¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¹â¶¶ ¤ß¤º¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡¿¥×¥é¥ó¥Êー
À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤Î±Ä¶È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£°õºþ²ñ¼Ò¤ØÅ¾¿È¸å¤ÏÂç¼ê¥áー¥«ー¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£¥¢¥Þ¥Ê¤Ç¤Ï°ûÎÁ¡¦¿©ÉÊ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦ÄÌ¿®¡¦Î®ÄÌ¡¦°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬ºöÄê¡¦¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£2025Ç¯11·î¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿AIÀìÌçÁÈ¿¥¡ÖA³¡Ãamana AI Architects¡Ê¥¨ー¥¹¥êー¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- AI¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¼«¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò³×¿·Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý
- AI¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëÊý
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～12:50
Äê°÷¡§100Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þÍÑURL¡§https://bit.ly/48Nfxge
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1979Ç¯¤Ë¹¹ð¼Ì¿¿¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Áー¥ë¤äÆ°²è ¡ÊTVCM¡¢WEB Æ°²èÅù¡Ë¡¢CG¡Ê¥ì¥¿¥Ã¥Á¡¢3DCG¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë CG¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ñ¸»¤äÇ¯´Ö 10,000 ·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë°Æ·ï¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¦¿Í¡¹¤òÆ°¤«¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊÑ³×¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Ê¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ºà¡Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ä DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê ²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶â»Ò¹ä¾Ï
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-43
Àß¡¡Î©¡§1979Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§¡ÊÏ¢·ë¡Ë430Ì¾ ¢¨2025Ç¯1·î1Æü¸½ºß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬¡¦´ë²èÎ©°Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥Êー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÊÔ½¸¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¥àー¥Óー¡¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¡¢WEBÀ©ºî¡¢¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤Ê¤É¡Ë
URL¡§https://amana.jp/