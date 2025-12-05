¡íERPÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤ÏÁªÄê»þ¤Ë¤¢¤ê¡ª¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡í¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ã12/12¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ä
¥¯¥é¥¦¥ÉERP¡ÖMA-EYES¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò´ä¼¡Ïº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖERPÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤ÏÁªÄê»þ¤Ë¤¢¤ê¡ª¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙURL
¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁªÄê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤¿¤é¤è¤¤¤«Çº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥ª¥ó¥×¥ì¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍ×ÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤ÉÁªÄê»þ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î±Ä¶È³èÆ°¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥Ùー¥¹¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦ÆþÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
ERPÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤ÏÁªÄê»þ¤Ë¤¢¤ê¡ª¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
³«ºÅÆü»þ¡§
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～11:40
³«ºÅ¾ì½ê¡§
Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
»²²ÃÈñ¡§
ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙµÚ¤Ó¿½¹þ¥Úー¥¸¡§
¼çºÅ¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º
¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2-10-2¡¡Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò´ä ¼¡Ïº
ÀßÎ©¡§2002Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É3986¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.bbreak.co.jp/
±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÉWORK-PJ¡É¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡§https://work-pj.net/
¥¯¥é¥¦¥ÉERP¡ÖMA-EYES¡Ê¥¨¥à¥¨ー¥¢¥¤¥º¡Ë¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¤Î¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëERP¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¶È¼ï¤äÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MA-EYES¡¡À½ÉÊ¥µ¥¤¥È https://www.bbreak.co.jp/maeyes/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º
¹ÊóÃ´Åö
Mail: pr@bbreak.co.jp
