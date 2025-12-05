±Û¸åÀ½²Û¤Î¼ÒÄ¹¤¬¿äÁ¦¡ª¡¡¤æ¤«¤¤¤Ê¤ª¤â¤Á³¨ËÜ¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡ÙÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¤â¤Á¶È³¦¤Ç¾å°Ì¤Î±Û¸åÀ½²Û¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤Î³¨ËÜ¤ò¿äÁ¦¡ª
¡Ö¤ª¤â¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡Ìû²÷¤Ê¤ª¤â¤Á¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¶È³¦¤Ç¾å°Ì¤Î±Û¸åÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎµÈ¸¶ÃéÉ§¼ÒÄ¹¡ª¡ª¡¡¤¸¤Ä¤ÏºòÇ¯¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤Õ¤í¡¡¿·ÁõÈÇ(https://hon.gakken.jp/book/1020605100)¡Ù¤Î´©¹Ô»þ¤Ë¤â¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ª¤â¤Á¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£º£Ç¯¤â¿·´©¤¬½Ð¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤â¤³¤ó¤Ê¤ª½É¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢Ìû²÷¤Ê¤ª¤ä¤É¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë³¨ËÜ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆâÍÆ¾Ò²ð
¤ª¤â¤Á¤Î¡È¤âー¤Á¤ã¤ó¡É¤È¡È¤Áー¤Á¤ã¤ó¡É¤¬Î¹¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤Ï¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¤ª¤ä¤É¡×¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤¿¤¯¤¢¤ó¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Ç¤ªÉô²°¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤¨¤Ò¤¨¤Ù¤ä¡×¤ä¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ù¤ä¡×¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢¥¡Ê½ñ±Æ¡ËÏÂÉ÷¤ÎÎ¹»Ñ¤Ç¤ª½É¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¡¢¤ª¤â¤Á¤Î¤âー¤Á¤ã¤ó¤È¤Áー¤Á¤ã¤ó
¢¥¤¿¤¯¤¢¤ó¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤ªÉô²°¤Ë¸þ¤«¤¦Æó¿Í¡£¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤Î²°¤µ¤ó¤ä¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡ª
¢¥ºÇ½é¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤¨¤Ò¤¨¤Ù¤ä¡×¡£¤½¤³¤Ï¥¢¥¤¥¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä
¢¥¼¡¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ù¤ä¡×¡£¤½¤³¤Ï¤Ë¤¯¤Þ¤ó¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä
¢¥¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤âー¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤ªÉô²°¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¢¡ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡ËÂç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë¡ª¡¡¿©¤Ù¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤æ¤«¤¤¤Ê¤ª½É
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤ë¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¤ª¤ä¤É¡×¡£¡Ö¤Ò¤¨¤Ò¤¨¤Ù¤ä¡×¤ÏÉ¹¤Î°ÏÏ§Î¢¤ä¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤ªÉô²°¡¢¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ù¤ä¡×¤ÏßÙßý¤ä¥¹¥Èー¥Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤ÆÆù¤Þ¤ó¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Çñ¤Þ¤ë¤ªÉô²°¡£¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©¤Ù¤â¤Î¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ªÉô²°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Ìû²÷¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤ËÂç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
£²¡Ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦¡¡ºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¤ª¤ä¤É¡×¤Ï¡¢½ãÏÂÉ÷¤ÊÎ¹´Û¡£Î¹´Û¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤´°ì¹ÔÍÍ¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤Î²°¤µ¤ó¤ä¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤É¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¢³ÀÊâ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ¹¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿Î¹´Û¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤«¤ì¤¿¤½¤¦¡£²¿ÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤âÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
£³¡ËÈ¯ÇäµÇ°¡¦¥â¥Ë¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·îÃæ½Ü¤ËSNS¥â¥Ë¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±Û¸åÀ½²Û¤è¤ê¡¢¡ÖÀ¸°ìÈÖÀÚ¤êÌß1kg¡×¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡²¼µSNS¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/gkp_koho
▶Instagram¡§https://www.instagram.com/gkp_koho/
£´¡Ë¸¶²èÅ¸¤¬¼¡¡¹¤È³«ºÅÍ½Äê¡ª
¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³¨ËÜ¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¸¶²è¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢Gakken¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
▶X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gakken_ehon(https://x.com/gakken_ehon/)¡¿@gkp_koho(https://x.com/gkp_koho)
¡ý»ùÆ¸½ñÀìÌçÅ¹¡¡¥¯¥ì¥è¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¦Åìµþ¡ÊÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¡Ë
▶2025Ç¯12·î27Æü～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
▶https://www.crayonhouse.co.jp/shop/pages/shop.aspx
¡ý»ùÆ¸½ñÀìÌçÅ¹¡¡TEAL GREEN in Seed Village¡ÊÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¡Ë
▶2026Ç¯6·î4Æü～21Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
▶https://teal-green.com/
¡ý»°ÎÉºäÊ¿ÏÂÈþ½Ñ´Û¡Ê¹Åç¡¦»°¼¡»Ô¡Ë
▶2026Ç¯9·î12Æü～11·î15Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
▶https://www.mirasaka-heiwa.jp/
¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù¤Ï¡¢12·î1ÆüÈ¯Çä¡£ÏÂÉ÷Î¹´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤Î¤âー¤Á¤ã¤ó¤È¤Áー¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇñ¤Þ¤ë¤ªÉô²°¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤´²ÈÄí¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´£ÅÄÀ¡»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢¥Õ¥êー¤ÇÊÔ½¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¸ÏÃºî²È¤Î¾®ÂôÀµ»á¤Ë»Õ»ö¡£¼ç¤Ê³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤¤¤«¤ê¤Î¥®¥çー¥¶¡Ù¡Ê³¨¡¦ÂçÅçÌ¯»Ò¡¿¸óÀ®½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¸¤´¤¯¤Î¥éー¥á¥ó¤ä¡Ù¡Ê³¨¡¦À¾Â¼ÈËÃË¡¿¶µ°é²è·à¡Ë¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Ä¤µ¤Þ¡×¥·¥êー¥º¡Ê³¨¡¦ÃæÀî³Ø¡¿¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¡¢¡Ø¤³¤È¤ê¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¡Ê³¨¡¦¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤¢¤ä¤³¡¿À¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ÅìµþÅÔºß½»¡£
¡Ú¿¢³ÀÊâ»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
³¨ËÜºî²È¡£¼ç¤Ê³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤Ë¤ó¤¸¤ó¤À¤¤¤³¤ó¤´¤Ü¤¦¡Ù¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ä¤Ö¤³¤µ¤ó¤Î¤Ø¤ó¤·¤ó¥µ¥í¥ó¡Ù¡Ø¤´¤Ü¤¦¤»¤ó¤»¤¤¤Î¤¤¤½¤¬¤·¤¤¤¤¤Á¤Ë¤Á¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸óÀ®½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤±¤È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¡Ø¤è¤¦¤«¤¤¤ª¤Õ¤í¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤«¤á¤Î¥«¥á¥ê¤µ¤ó¤ª¤¦¤Á¤ò¤Ê¤ª¤¹¡Ù¡ÊÍýÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤Õ¤È¤ó¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤ª¤â¤Á¤Î¤ª¤ä¤É¡Ù
ºî¡§´£ÅÄÀ¡»Ò¡¡³¨¡§¿¢³ÀÊâ»Ò
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü
È½·¿¡§A4ÊÑ¡Ê240¡ß218mm¡Ë¡¿32¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-206256-8
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020625600(https://hon.gakken.jp/book/1020625600)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4052062566/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062566/)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18364299/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364299/)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1107652557(https://7net.omni7.jp/detail/1107652557)
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G42DVNXP/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G42DVNXP/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/9f3a92360a003c13b2e67b1baa8b2603/(https://books.rakuten.co.jp/rk/9f3a92360a003c13b2e67b1baa8b2603/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«