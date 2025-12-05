¡ÉÂç¿Í¥Ð¥ì¥¨¡É¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¡£¾ï¼±¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUTED GLOW¡×¥íー¥ó¥Á
¢£ ³ÈÂç¤¹¤ëÂç¿Í¥Ð¥ì¥¨ÁØ¤È¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²ÝÂê
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¡¦ºÆ³«¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¥ì¥Ã¥¹¥óÃå¤ÎÁªÂò»è¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡È²Ä°¦¤¤¡¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡É¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¿Í¤ÎÂÎ·¿¤ä´¶À¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢
- ÂÎ·¿¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤
- Æü¾ï¤Î¼«Ê¬¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¦
- Ãå¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂç¿ÍÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¡É¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Muted Glow ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Î·ä´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
Âç¿Í¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ë±þ¤¨¤ë**¡È¿·¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥óÃå¤ÎÎÎ°è¡É**¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢
Ãå¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥ª¥¿ー¥Éºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥¨¥¦¥§¥¢¡á²ÄÎù¡¦ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¶¯Ä´¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤éÎ¥¤ì¡¢
Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¤¬¡¢Muted Glow ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö¼«¿®¤òÃå¤ë¡×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾ ¡ÈMuted Glow¡ÊÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿µ±¤¡Ë¡É ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢
ÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶¯¤¯¸÷¤ëÈþ¤·¤µ¡£
²Ä°¦¤µ¤è¤ê¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡£
²ÚÈþ¤µ¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Çò¡£
¼«Ê¬¤Î´¶À¤¬Åô¤¹¤Û¤¦¤Ø¡£
Muted Glow ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼´¤Ë
Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥ì¥¨¥¦¥§¥¢¤ò¥¼¥í¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Âè°ìÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê6·¿¡Ë
Sleeveless Leotard¡¡25MG-LD1 \13,500¡Ütax
Skirted Leotard¡¡25MG-LD3 \16,500¡Ütax
3/4 Sleeve Leotard¡¡25MG-LD5 \16,500¡Ütax
Sleeveless Leotard¡¡25MG-LD2 \15,500¡Ütax
Long Sleeve Leotard¡¡25MG-LD6 \16,500¡Ütax
Sleeveless Leotard¡¡25MG-LD4 \14,500¡Ütax
¢£ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÄÀ÷ºÌ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤òºÆ³«¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¡¢
Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¥Ñ¥¿¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÉþºî¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿ÁÛ¤¤--
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ·¿¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
²ÄÎù¤µ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥ì¥¨¤ÎÉ½¾ð¡É¡£
¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Muted Glow ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÄ§¡§Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡È¿·¤·¤¤¥ì¥ª¥¿ー¥ÉÀß·×¡É
¥ì¥ª¥¿ー¥É¤Ï¹½Â¤¾å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë°áÎà¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«--¡£
Âè°ìÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»î¤ß¤Î°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ6·¿¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æó¤ÎÏÓ¤òºÙ¤¯¸«¤»¤ë¥¢ー¥à¥Ûー¥ëÀß·×
- ¶»¸µ¤ÎÆ©¤±Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ûー¥ë¥É
- ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¹½Â¤
- µÓ¤òÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
- ¥ß¥Ë¥Þ¥ë ¡ß ¥âー¥É¤ÎÂç¿Í¥Ç¥¶¥¤¥ó
- ¥ì¥ª¥¿ー¥É¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÁÇºà»È¤¤
- ¹µ¤¨¤á¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥«¥éー¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó
¡Ö±£¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¦¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢
Âç¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÍÙ¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥ª¥¿ー¥É¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
- 2026Ç¯1·î¡§Âè5²ó¥·¥§¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in Åìµþ ½ÐÅ¹
- 2026Ç¯8·î¡§¥Ð¥ì¥¨¥Þ¥ë¥·¥§¡ÖMain Stage 2026¡×½ÐÅ¹
- ÂèÆóÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â³«È¯Ãæ
¢£¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡¡Muted Glow¡Ê¥ß¥åー¥Æ¥Ã¥É¥°¥í¥¦¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÅÄÀ÷ºÌ
ÀßÎ©¡¡2025Ç¯10·î23Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Ð¥ì¥¨¥¦¥§¥¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä
WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://mutedglow.com
Instagram¡¡https://www.Instagram.com/mutedglow_official/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§ÅÄÀ÷ºÌ(Aya Tashibu)
Email¡§mutedglow@outlook.jp