Domo¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÊÊÆ¹ñÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¾¶Ìõ¡Ë
Domo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥æ¥¿½£¥·¥ê¥³¥ó¥¹¥íー¥×¥¹¡Ë¤Ï¡¢11·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó¡ÊAlexander Albon¡ËÁª¼ê¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Ï¡¢ÀºÌ©¤µ¡¢Å¬±þÎÏ¡¢Ê¬ÀÏÅª»×¹Í¤Ë¤è¤ê¡¢F1³¦¤ÇºÇ¤âÂº·É¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥µー¥¥Ã¥È¾å¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê³°¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¡×¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥ìー¥¹¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÈÄ¾´¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤òÆ³¤¯¤«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
F1¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤«¤ì¤¿¡¢ÀºÌ©¤µ¡¢Å¬±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー²¼¤Ç¤ÎÎäÀÅ¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Domo¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¡¢¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Î¥Çー¥¿¡¢AI¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÀ®²Ì¤Ë·Ò¤°À¤³¦°ìÎ®¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤ò·ë½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£DomoÁÏ¶È¼Ô·óCEO ¥¸¥ã¥·¥å ¥¸¥§¥¤¥à¥º¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥ìー¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¤¤«¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤¹ºÇ¹â¤Î¶µºà¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Áー¥à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¿½½²¯¤â¤Î¥Çー¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶Â§¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¤È¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬´°àú¤Ë¸òº¹¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¡¢Domo¤È¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Ï ¡ÈDriven by Data¡Ê¥Çー¥¿¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ë¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î»Üºö¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- Full Throttle Intelligence¡Ê¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¥µー¥¥Ã¥ÈÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- DomoÇ¯¼¡ºÇÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDomopalooza 2026¡×¤Ç¥ìー¥·¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³Íè¾ì¼Ô¤ÏDomo¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç»î¾èÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- VIP¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à
2026Ç¯¤ÎF1¥ìー¥¹¤ËDomo¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¡¢¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ä ÉñÂæÎ¢¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Î³Æ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÏª½Ð¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢·È¥ìー¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥ìー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Þ²¿ÉÃ¤Îº¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤òºï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Çー¥¿¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢Áö¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Çー¥¿¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Domo¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï²þÁ±¡¢ÀºÅÙ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ìー¥¹¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡¢Àµ¤·¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖGood¡×¤È¡ÖGreat¡×¤òÊ¬¤±¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Domo¤È¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Ï¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤¢¤ì¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢º£Æü¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÁÇÁá¤¯¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¼Ô¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¿®Ç°¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£FanCapital CEO¤ÎAidan Lyons»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ì¤Íè¤ò·Áºî¤ëÆó¤Ä¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥¢¥ë¥Ü¥óÁª¼ê¤Î¶¥Áè¿´¤È¡¢Domo¤Î¥Çー¥¿¤Ø¤Î³×¿·¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò±Æ¶ÁÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢F1¤ÎÀ¤³¦¤È¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ô¡ô¡ô
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿Á´¼Ò¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDomo¡×¤ò´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Domo¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¡¦²Ä»ë²½¡¦¼«Æ°²½¡¦¶¦Í²½¡¢¤½¤·¤ÆËä¤á¹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óºîÀ®¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬¥Çー¥¿´Ä¶¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»¶ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£Domo¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥µー¥Ó¥¹Domo.AI(https://www.domo.com/jp/ai)¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÅª³Î¤ËÊ£»¨¤Ê¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Domo¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¡¦¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢DXÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÁ´¼Ò¤ËÅ¸³«¤·´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌò¿¦¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Éー¥â¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎDX²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Î³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëDX¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¿Íºà¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢DX¤Î¿ä¿Ê¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î¼Â¸½¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¥Çー¥¿¿Íºà¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¿¦Ì³¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¡Ö»ö¶ÈÉôÌç¡×¡ÖITÉôÌç¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢»°¼Ô¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤òÇ¤Ì¿¤·¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤¯DX¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador
