¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥©ー¥¹¤È¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥æ¥Ëー¥ê¥µー¥Á¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥©ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÉÍ²¬ ¹¨¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥©ー¥¹¡×¡Ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ÎÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¹â¶¶ ²Å¿Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¶¦ºÅ¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î¡ÈÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È³èÍÑ½Ñ¡×¤ò2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë16:00～17:00¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸ :
https://unii-research.connpass.com/event/376239/
³«ºÅÇØ·Ê
¿·¾¦ÉÊÅêÆþ¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤¬¤É¤³¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥©ー¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥ê¥µー¥Á¤ÏÄ´ºº²ñ¼Ò¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ3,200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¡×¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¤¢¤ëÃÍÉÕ¤±¡×¤Î¼ÂÁõ»Ù±ç¤òÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÀìÌçÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥µー¥Á¤«¤é²Á³ÊÀß·×¡¢¼ÂÁõ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤Î¼ÂÁõ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×¡¦¹Ö±éÆâÍÆ
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë16:00～17:00
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¥Æー¥Þ¡§¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È³èÍÑ½Ñ
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡Ë
¡¡¡¦¿·¾¦ÉÊÅêÆþ¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤Î¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¹Í¤¨Êý
¡¡¡¦Î¢ÉÕ¤±¤¢¤ë²Á³Ê¤ò¤Ä¤¯¤ëÄ´ºº¡¦¥¢¥ó¥±ー¥ÈÀß·×
¡¡¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ®¸ù»öÎã
¡¡¡¦Q&A
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¦¿·µ¬»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢Å¬Àµ¤Ê¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤òÀß·×¤·¤¿¤¤´ë²èÃ´Åö¼Ô
¡¡¡¦¸ÜµÒ¤Î¡È»ÙÊ§¤¦ÍýÍ³¡É¤ò¥Çー¥¿¤È¥ê¥µー¥Á¤«¤éÍý²ò¤·¤¿¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¡¡¦²Á³Ê¶¥Áè¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡È²ÁÃÍ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¡¡¦ÃÍ¾å¤²¤ä²Á³ÊÀß·×¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¹â¶¶ ²Å¿Ò»á
2019Ç¯¡¢¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢30°Ê¾å¤Î¶È³¦¡¢100°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃÍÉÕ¤±¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ 2023Ç¯Forbes¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30ºÍÌ¤Ëþ¤Î30¿Í¡×¤Ë¡ÖENTERPRISE TECHNOLOGY¡×ÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ Ãø½ñ¤Ë¡ÖÃÍ·è¤á¤Î¶µ²Ê½ñ ´ª¤È·Ð¸³¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Î¿·¾ï¼±¡×¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡£
¥æ¥Ëー¥ê¥µー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥æ¥Ëー¥ê¥µー¥Á¡×¤Ï¡¢¡ÈºÇÃ»ÅöÆü¡¦½¾ÍèÄ´ºº¥³¥¹¥È¤Î10Ê¬¤Î1°Ê²¼¡É¤Ç¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë3,200¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬Æ³Æþ¤·¡¢Îß·×72,000·ï°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶È¤¬¸ÜµÒÍý²ò¡¦²¾Àâ¸¡¾Ú¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://unii-research.com/business
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥©ー¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥©ー¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÉÍ²¬ ¹¨¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1 ¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー 23F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥æ¥Ëー¥ê¥µー¥Á¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://productforce.co.jp