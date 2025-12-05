ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÊ¡ÂÞ´ë²è¤ä¡¢¿·½Õ¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¤ªÀµ·î2026¡×³«ºÅ
¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÄÔ ¿µ¸ã¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ç¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¤ªÀµ·î 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¸ÂÄê¡ÖÊ¡ÂÞ´ë²è¡×¤Î¤Û¤«¡¢»â»ÒÉñ¤äÏÂÂÀ¸Ý¡¢¶×±éÁÕ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÊ¡ÂÞ´ë²è¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ó¥åー¥Æ¥£ー·Ï¤Ê¤É¤ÎÌó30Å¹ÊÞ¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1·î2Æü(¶â)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç80¡ó¥ª¥Õ¤Î¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥»ー¥ë 2026 WINTER¡×¤ò³«ºÅ¡£¿·Ç¯¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼¼Ä®»þÂå¤è¤êÂ³¤¯¡Ö¤¤¤±¤Ð¤Ê¤Îº¬¸»¡×ÃÓË·¤Ë¤è¤ëÄ¶Âçºî»ÍÊýÀµÌÌÎ©²Ö¤È¡¢ÃÓË·Àì½¡¤Î¼Ì¿¿¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¤ªÀµ·î2026¡× ³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º
¢£¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È ～»â»ÒÉñ¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¡¢¶×±éÁÕ¡ªÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÀµ·îÂÎ¸³¤ò～
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¯Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¤ä»â»ÒÉñ¡¢1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¥³¥Þ¤ä¤±¤ó¶Ì¤Ê¤É¤Î²û¤«¤·¤¤ÀÎÍ·¤Ó¤ä¶×±éÁÕ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÀµ·î¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ 1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥êー¥Ê
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò²¬ÈªÇÀ±à¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤ó¤Ç¤ó
¾ÜºÙ¡§https://www.roppongihills.com/events/2026/01/0533.html
¢¨±«Å·¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º Ê¡ÂÞ 2026
³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤äÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤òº£Ç¯¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤Î¤³¤Î»þµ¨¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¡¢1·î3Æü(ÅÚ)¡¡ ¢¨1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤µÙ¶È
¾ÜºÙ¡§https://www.roppongihills.com/events/2026/01/0538.html ¢¨12·î26Æü(¶â)¸ø³«
Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó30Å¹ÊÞ
¢£ºÇÂç80¡ó¥ª¥Õ¡ª¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥»ー¥ë 2026 WINTER¡×
Ç¯»Ï¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þµ¨¤Ë¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿·½Õ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥·¥ç¥Ã¥×Ìó40Å¹ÊÞ¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¤è¤ê°ìÁØÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î2Æü(¶â)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
¢¨£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤µÙ¶È¡¡
Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó40Å¹ÊÞ
¾ÜºÙ¡§https://www.roppongihills.com/sale/2026-winter.html ¢¨12·î26Æü(¶â)¸ø³«Í½Äê
¢£¸µÃ¶¤â±Ä¶È¡ªÅìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¡ÖÅ·¶õ¤Î¤Ï¤Ä¤ß¤½¤é2026¡×
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò¡¢½éÉÙ»Î¤È¤È¤â¤ËÅ·¶õ¤Ç¿´Ë¤«¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¸µÃ¶¤Ï¡Ö½éÆü¤Î½ÐÆÃÊÌ±Ä¶È¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë½ñÆ»²È¡¦ËüÈþ»á¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤ä¡¢À¡¤ó¤À¶õ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¦Å·¶õ¥è¥¬¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー52³¬¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://tcv.roppongihills.com/jp/
¢£¥¦¥§¥¹¥È¥¦¥©ー¥¯¤ªÀµ·îÁõ¾þ ¡Ö ¤Ï¤¶¤Þ¡¢À¸ ¡×
¥¦¥§¥¹¥È¥¦¥©ー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤è¤êÂ³¤¯¡Ö¤¤¤±¤Ð¤Ê¤Îº¬¸»¡×ÃÓË·¤Ë¤è¤ëÄ¶Âçºî»ÍÊýÀµÌÌÎ©²Ö¤È¡¢ÃÓË·Àì½¡¤Î¼Ì¿¿¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö ¤Ï¤¶¤Þ¡¢À¸ ¡×¤ò¸ø³«¡£Å·¤ÈÃÏ¤Î¡È¤Ï¤¶¤Þ¡É¤ËÎ©¤Ä¿Í¤È²Ö¤Î»Ñ¤ò¡¢¿á¤È´¤±¤ëÂç¤¤Ê¶õ´Ö¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤È¸½Âå¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¤ËÀÅ¤«¤Ê½ËÊ¡¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¦¥§¥¹¥È¥¦¥©ー¥¯2³¬¡¡Æî¿áÈ´¤±
¡ü¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÃÃÓË·Àì½¡¡Ê²ÚÆ»²È¡¦¼Ì¿¿²È¡Ë
²ÚÆ»²È¸µÃÓË· ¼¡´ü²È¸µÃÓË·Àì¹¥¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆµþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
·ÄØæÂç³ØÍý¹©³ØÉôÆþ³Ø¸å¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÆþ³Ø¡£ÅìµþÂç³ØÂ´¶È»þ¤ËÀ®ÀÓÍ¥½¨¤È¤·¤Æ¡ÖÂî±Û¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ÃÓË·ÀÄÇ¯ÉôÂåÉ½¡¢µþÅÔ»ÔÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡£
µþÅÔ¤Î66¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÉÁ¤¤¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¤è¤¤»È¤¤¼ê ¤è¤¤ºî¤ê¼ê¡Ù´©¹Ô¡£
¹ÖºÂ¤äÊ¸É®¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¾ò¤Ï¡Ö¸÷¤ò´¶¤¸¡¢ÁðÌÚ¤ÎÌ¿¤ò¤Þ¤Ê¤¶¤¹¤³¤È¡×¡£
¡üÄ¶ÂçºîÎ©²ÖÀ©ºî¡Ã²ÚÆ»²È¸µÃÓË·ËãÉÛµÌ²ñ»Ù½ê
2018Ç¯¤ËÈ¯²ñ(»Ù½êÄ¹¡¦¿¹Í³²Ú)¡¢É½»²Æ»¡¢¸æÃã¥Î¿å¤òµòÅÀ¤Ë¶µ¼¼¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¡£ËÜÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ²ÖÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£·ÐºÑ³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡Ö²ÚÆ»¡×¤òÀ¤³¦¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¿·Ç¯²Ö¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¡¢2026Ç¯¤ò¼÷¤°Ä¶Âçºî¤Î¤¤¤±¤Ð¤Ê¤òÎ©Ä´¤¹¤ë¡£
¢£¤±¤ä¤ºä ¡ÖÅß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¡¡2026Ç¯2·î¤Þ¤ÇÅÀÅô±äÄ¹·èÄê¡ª
Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡Ö¤±¤ä¤ºä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖÅß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£Ìó400m¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢¤±¤ä¤ºä¤Î²¹¤«¤Ê³¹¤ÎÅô¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìó93ËüÅô¤Î¡ÈSNOW&BLUE¡É¤Î¸÷¤¬Êü¤Ä¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§17¡§00～23¡§00
¾ì½ê¡§Ï»ËÜÌÚ¤±¤ä¤ºäÄÌ¤ê
¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æâ¸¶ÃÒ»Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê
¢£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÆâ³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï±Ä¶È»þ´Ö
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÆâ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢°Ê²¼¤Î»þ´Ö¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏµÙ¶È¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾Ü¤·¤¤±Ä¶È»þ´Ö¤Ï12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹
¡þ¥·¥ç¥Ã¥× 11¡§00～19¡§00
¢¨2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤µÙ¶È
¢¨2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÄÌ¾ï±Ä¶È [11¡§00～20¡§00]
¡þ¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11¡§00～21¡§00
¢¨2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤µÙ¶È¡¡
¢¨2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÄÌ¾ï±Ä¶È [11¡§00～23¡§00]
¡Ú¿¹Èþ½Ñ´Û/Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー/¿¹¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー¤Ï¸µÃ¶¤«¤é±Ä¶È¡ª¡Û
¡þ¿¹Èþ½Ñ´Û
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°2025Å¸¡§»þ´Ö¤Ï²á¤®µî¤ë ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï±Ê±ó¡×
³«ºÅÃæ¡¡～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
10:00～22:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û21¡§30¡Ë¡¡
¢¨12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï17:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û 16:30¡Ë¤Þ¤Ç¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï22:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û21:30¡Ë¤Þ¤Ç
¡þÅìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー
30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×
³«ºÅÃæ¡¡～1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
10:00～22:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û18:00¡Ë
¢¨¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¤Î¤ß20:00¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ªÆþ´Û21:00¡Ë
➢¡ÖÅìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥åー¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¡10:00～21:00
➢¡ÖTHE SUN & THE MOON¡×¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë¡¡11:00～22:00
¥é¥ó¥Á¡¦AfterMOON Tea¡Ã11:00～17:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§15:00¡Ë
¥Ç¥£¥Êー¡Ã18:00～22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§20:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡§21:00¡Ë
¢¨¶â¡¢ÅÚ¤Ï23:00¤Þ¤Ç¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§21:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ 22:00¡Ë
➢¡ÖTHE SUN & THE MOON¡×¡Ê¥«¥Õ¥§¡Ë
¢¨¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡¡30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×³«ºÅÃæ～1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
11:00～22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§21:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ 21:30¡Ë
¡þ¿¹¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¥®¥ã¥é¥êー¡¡
¡ÖCREVIA ¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÅ¸¡×
³«ºÅÃæ¡¡～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
10:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û18:00¡Ë¡¡¢¨¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ªÆþ´Û19:00¡Ë
¢¨12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÍËÆü¤Ë´Ø¤ï¤é¤º10:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û 18:00¡Ë
(C)¥«¥éー¡¿Project Eva. (C)¥«¥éー¡¿EVA À½ºî°Ñ°÷²ñ (C)¥«¥éー